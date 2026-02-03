HAGL săn vé trụ hạng bằng… hai ‘tòa tháp’, V-League sẽ buồn nếu vắng mặt nhân vật này

"Bức tường thành" trở về từ đội U.23 Việt Nam

Trở về từ đội U.23 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc. Thủ thành này phát huy tốt những điểm mạnh nhất của mình trong thời gian qua: thi đấu điềm tĩnh, chắc chắn, phản xạ nhanh, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà, bắt bóng bổng giỏi.

Thủ môn Trần Trung Kiên ngày một xuất sắc Ảnh: CLB HAGL

Chính nhờ khả năng làm chủ khu vực cấm địa và khả năng bắt bóng bổng tốt giúp cho thủ môn Trần Trung Kiên khống chế hầu hết các tình huống treo bóng bổng của đối phương. Ở hiệp 2 của trận HAGL – Đà Nẵng chiều 1.2, sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ Đà Nẵng liên tục dội bóng bổng vào khu vực 16 m 50 của HAGL. Nhưng khi sử dụng phương án không chiến, cầu thủ của đội bóng sông Hàn thất thế thấy rõ trước chiều cao vượt trội (1,91 m), sải tay dài, sức bật tốt và khả năng bắt bóng bổng quá tốt của thủ môn Trần Trung Kiên.

Ngoài ra, sau khi quay trở lại V-League từ giải U.23 châu Á 2026, thủ thành đang khoác áo CLB HAGL đã tập thuần thục 1 kỹ năng mới, đó là kỹ năng phát bóng rất tốt. Những tình huống phát bóng phản công của Trần Trung Kiên thường đưa bóng đến thẳng các tiền đạo của HAGL, mở ra cơ hội phản công rất thoáng cho đội bóng phố núi.

Chính sự chắc chắn, tâm lý vững vàng của Trần Trung Kiên tạo sự yên tâm cho các đồng đội xung quanh mình. Còn những pha phát bóng phản công của thủ thành này tạo ra hướng lên bóng mới cho HAGL, giúp cầu thủ HAGL trong thời gian ngắn tiếp cận khu vực cấm địa của đối phương. Điều này khiến các đối thủ không dám đẩy đội hình lên quá cao để ép sân đội bóng của Trung Kiên.

Trung vệ cao 1,95 m giữ nguyên động lực phấn đấu, HAGL hưởng lợi

Ngoài thủ thành Trần Trung Kiên, 1 cầu thủ nữa cũng chơi ở hàng phòng ngự cũng thi đấu rất chững chạc, góp công lớn vào chiến thắng của HAGL trước CLB Đà Nẵng chiều 1.2 là trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m). Cầu thủ này tận dụng rất tốt thể hình cao lớn của mình, để chiến thắng đối phương trong các pha tranh bóng bổng và va chạm tay đôi.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt nay đã kinh nghiệm hơn trước Ảnh: CLB HAGL

So với mùa giải trước, từ đầu mùa giải 2025-2026 đến giờ, Quang Kiệt thi đấu khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn. Khả năng đọc tình huống và chọn vị trí của cầu thủ này ngày một tiến bộ. Quang Kiệt cũng mỗi lúc một ăn ý hơn với trung vệ Jairo. Giờ đây, Quang Kiệt có thêm khả năng bọc lót cho đồng đội đứng bên cạnh mình. Khi mà Jairo dâng cao để áp sát tiền đạo đối thủ, Quang Kiệt sẽ âm thầm đứng lại phía sau để đề phòng trường hợp Jairo bị vượt qua. Khi đó, Quang Kiệt sẽ có mặt để ngăn chặn hỗ trợ cho đồng đội của mình.

Một chi tiết khác đáng ghi nhận, đó là Quang Kiệt không xem việc bị loại khỏi SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026 là nỗi thất vọng rồi suy sụp. Cầu thủ 19 tuổi này xem đó là động lực để phấn đấu, tiến bộ hơn nữa. Anh vẫn cố gắng chinh phục HLV Kim Sang-sik, cho anh cơ hội khoác áo các đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Sự ổn định của Trung Kiên và Quang Kiệt giúp cho HAGL có thêm động lực và thêm niềm tin cho chiến dịch săn tìm vé trụ hạng ở mùa giải này. V-League sẽ thật buồn nếu HAGL không may rớt hạng, không chỉ vì HAGL là một tập thể được yêu quý, mà còn bởi một nhân vật rất đặc biệt của làng bóng đá nội: Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành.