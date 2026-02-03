Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL săn vé trụ hạng bằng… hai ‘tòa tháp’, V-League sẽ buồn nếu vắng mặt nhân vật này

Thiếu Bá
Thiếu Bá
03/02/2026 11:38 GMT+7

2 cầu thủ trẻ giàu triển vọng của HAGL là thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Đinh Quang Kiệt thi đấu tốt, giúp HAGL có chiến thắng quan trọng trước Đà Nẵng trong cuộc đua giành quyền trụ hạng V-League.

"Bức tường thành" trở về từ đội U.23 Việt Nam

Trở về từ đội U.23 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc. Thủ thành này phát huy tốt những điểm mạnh nhất của mình trong thời gian qua: thi đấu điềm tĩnh, chắc chắn, phản xạ nhanh, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà, bắt bóng bổng giỏi.

HAGL săn vé trụ hạng bằng… hai ‘tòa tháp’, V-League sẽ buồn nếu vắng mặt nhân vật này - Ảnh 1.

Thủ môn Trần Trung Kiên ngày một xuất sắc

Ảnh: CLB HAGL

Chính nhờ khả năng làm chủ khu vực cấm địa và khả năng bắt bóng bổng tốt giúp cho thủ môn Trần Trung Kiên khống chế hầu hết các tình huống treo bóng bổng của đối phương. Ở hiệp 2 của trận HAGL – Đà Nẵng chiều 1.2, sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ Đà Nẵng liên tục dội bóng bổng vào khu vực 16 m 50 của HAGL. Nhưng khi sử dụng phương án không chiến, cầu thủ của đội bóng sông Hàn thất thế thấy rõ trước chiều cao vượt trội (1,91 m), sải tay dài, sức bật tốt và khả năng bắt bóng bổng quá tốt của thủ môn Trần Trung Kiên.

Ngoài ra, sau khi quay trở lại V-League từ giải U.23 châu Á 2026, thủ thành đang khoác áo CLB HAGL đã tập thuần thục 1 kỹ năng mới, đó là kỹ năng phát bóng rất tốt. Những tình huống phát bóng phản công của Trần Trung Kiên thường đưa bóng đến thẳng các tiền đạo của HAGL, mở ra cơ hội phản công rất thoáng cho đội bóng phố núi.

Chính sự chắc chắn, tâm lý vững vàng của Trần Trung Kiên tạo sự yên tâm cho các đồng đội xung quanh mình. Còn những pha phát bóng phản công của thủ thành này tạo ra hướng lên bóng mới cho HAGL, giúp cầu thủ HAGL trong thời gian ngắn tiếp cận khu vực cấm địa của đối phương. Điều này khiến các đối thủ không dám đẩy đội hình lên quá cao để ép sân đội bóng của Trung Kiên.

Trung vệ cao 1,95 m giữ nguyên động lực phấn đấu, HAGL hưởng lợi

Ngoài thủ thành Trần Trung Kiên, 1 cầu thủ nữa cũng chơi ở hàng phòng ngự cũng thi đấu rất chững chạc, góp công lớn vào chiến thắng của HAGL trước CLB Đà Nẵng chiều 1.2 là trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m). Cầu thủ này tận dụng rất tốt thể hình cao lớn của mình, để chiến thắng đối phương trong các pha tranh bóng bổng và va chạm tay đôi.

HAGL săn vé trụ hạng bằng… hai ‘tòa tháp’, V-League sẽ buồn nếu vắng mặt nhân vật này - Ảnh 2.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt nay đã kinh nghiệm hơn trước

Ảnh: CLB HAGL

So với mùa giải trước, từ đầu mùa giải 2025-2026 đến giờ, Quang Kiệt thi đấu khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn. Khả năng đọc tình huống và chọn vị trí của cầu thủ này ngày một tiến bộ. Quang Kiệt cũng mỗi lúc một ăn ý hơn với trung vệ Jairo. Giờ đây, Quang Kiệt có thêm khả năng bọc lót cho đồng đội đứng bên cạnh mình. Khi mà Jairo dâng cao để áp sát tiền đạo đối thủ, Quang Kiệt sẽ âm thầm đứng lại phía sau để đề phòng trường hợp Jairo bị vượt qua. Khi đó, Quang Kiệt sẽ có mặt để ngăn chặn hỗ trợ cho đồng đội của mình.

Một chi tiết khác đáng ghi nhận, đó là Quang Kiệt không xem việc bị loại khỏi SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026 là nỗi thất vọng rồi suy sụp. Cầu thủ 19 tuổi này xem đó là động lực để phấn đấu, tiến bộ hơn nữa. Anh vẫn cố gắng chinh phục HLV Kim Sang-sik, cho anh cơ hội khoác áo các đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Sự ổn định của Trung Kiên và Quang Kiệt giúp cho HAGL có thêm động lực và thêm niềm tin cho chiến dịch săn tìm vé trụ hạng ở mùa giải này. V-League sẽ thật buồn nếu HAGL không may rớt hạng, không chỉ vì HAGL là một tập thể được yêu quý, mà còn bởi một nhân vật rất đặc biệt của làng bóng đá nội: Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành.

Tin liên quan

Sở không thể hỗ trợ tài chính, một nhà tài trợ lớn sắp ‘rót tiền’: CLB Thanh Hóa thoát khủng hoảng

Sở không thể hỗ trợ tài chính, một nhà tài trợ lớn sắp ‘rót tiền’: CLB Thanh Hóa thoát khủng hoảng

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã có trả lời Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa về nghị hỗ trợ tài chính, nhân sự. Tuy nhiên, đề nghị này không có cơ sở để thực hiện.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam chơi thế nào ở đấu trường quốc nội?

Nhận định tứ kết futsal châu Á hôm nay: Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại chủ nhà Indonesia

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Trần Trung Kiên Đinh Quang Kiệt U.23 Việt Nam V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận