Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tuyển thủ U.23 Việt Nam chơi thế nào ở đấu trường quốc nội?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
03/02/2026 03:59 GMT+7

Sau 81 ngày tạm ngưng để các tuyển thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc tế (cùng U.22 VN đoạt HCV SEA Games 33 và U.23 VN giành HCĐ giải U.23 châu Á 2026), V-League đã tái xuất. Màn thể hiện của các anh tài trẻ diễn ra thế nào?

Lê Viktor - cầu thủ Việt kiều đã để lại dấu ấn nhất định trong màu áo U.23 VN, nhưng khi quay lại đấu trường quốc nội, anh chưa tạo ra bước đột phá mạnh mẽ cho chính mình ở trận Hà Tĩnh đấu Becamex TP.HCM. Nhưng buồn hơn có lẽ là thủ môn Cao Văn Bình, cầu thủ từng được AFC bầu chọn xuất sắc nhất trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026 giữa U.23 VN và U.23 Hàn Quốc. Dù rất nỗ lực nhưng sự lăn xả của anh cũng không thể giúp SLNA thoát được trận thua 1-3 trước CLB Hà Nội. 

Tuyển thủ U.23 Việt Nam chơi thế nào ở đấu trường quốc nội?- Ảnh 1.

Lê Viktor (giữa) rất cố gắng

Trong cuộc đối đầu rất nóng tại sân Lạch Tray, hậu vệ Nhật Minh (Hải Phòng) đã bị đánh bại bởi đồng đội U.23 VN Khuất Văn Khang trong màu áo Thể Công Viettel. Cả hai chỉ được đội bóng chủ quản tung vào sân từ hiệp 2. Cá nhân Văn Khang đã có một quả đá phạt rất nguy hiểm dội xà ngang ra ngoài, trước khi cùng đội bóng quân đội giành trọn 3 điểm.

Thi đấu cho CLB Đà Nẵng, trung vệ Đức Anh và hậu vệ trái Phi Hoàng của U.23 VN đã bị thủ môn cao 1,91 m Nguyễn Trung Kiên và HAGL đánh bại với tỷ số 1-0. Trung Kiên đã chơi rất tuyệt vời tại giải U.23 châu Á và tiếp tục giữ được phong độ cao khi tái xuất V-League. Trên sân PVF, tiền vệ Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân đều chỉ vào sân từ hiệp 2 khi PVF-CAND đang bị CLB Công an TP.HCM dẫn điểm. Tại Thanh Hóa, tuyển thủ U.23 VN Ngọc Mỹ đã chơi cực kỳ năng nổ với tinh thần không từ bỏ. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh đóng vai trò rất lớn trong việc gây sức ép khiến hậu vệ Nam Định đá phản lưới nhà, đem về trận hòa 2-2 cùng 1 điểm quý như vàng cho đội bóng xứ Thanh.

CHẤN THƯƠNG ĐÁNG TIẾC CỦA THÁI SƠN

Trận đấu tâm điểm vòng 12 giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình, những người hùng U.23 VN như Đình Bắc, Minh Phúc, Lê Phát, Thái Sơn vào sân từ hiệp 2.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam chơi thế nào ở đấu trường quốc nội?- Ảnh 2.

Đình Bắc (giữa) thi đấu ngày 1.2

Nhưng thật đáng tiếc, Thái Sơn chỉ kịp thi đấu 16 phút. Anh bị đứt gần hết dây chằng chéo trước và sẽ được Ninh Bình FC hỗ trợ thực hiện phẫu thuật với điều kiện tốt nhất, dự kiến sẽ chỉ có thể trở lại vào đầu mùa sau. Cũng nói thêm, Thái Sơn là tuyển thủ U.23 VN thứ 3 phải thực hiện phẫu thuật gối sau Văn Trường (chấn thương ở Panda Cup 2025 trước thềm SEA Games 33) và Hiểu Minh (bị đau tại trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026 trước U.23 Trung Quốc).

Tuyển thủ U.23 Việt Nam chơi thế nào ở đấu trường quốc nội?- Ảnh 3.

Thái Sơn sẽ mổ ngày 6.2

Thực tế, các CLB V-League đều sử dụng các tuyển thủ U.23 VN có chừng mực ở vòng 12. Vòng 13 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9.2 trước khi phần lớn các CLB bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hy vọng các CLB sẽ tiếp tục giữ chân và sử dụng các tuyển thủ U.23 VN một cách khoa học. Riêng Ngọc Mỹ (CLB Thanh Hóa); Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức (CLB Công an Hà Nội); Văn Khang, Công Phương (Thể Công Viettel)… sẽ còn đá bù vòng 10 vào ngày 24.2 (mùng 8 Tết âm lịch), đồng nghĩa thời gian nghỉ ngơi sẽ rất eo hẹp. 

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam ‘mổ băng’ trận thua Thái Lan, quyết giải 'bài toán khó' Indonesia: Xem tứ kết châu Á kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam ‘mổ băng’ trận thua Thái Lan, quyết giải 'bài toán khó' Indonesia: Xem tứ kết châu Á kênh nào?

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Indonesia tại vòng tứ kết VCK futsal châu Á 2026, diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3.2. Trước trận đấu mang tính chất cân não của vòng knock-out, HLV trưởng Diego Giustozzi bày tỏ sự tôn trọng lớn dành cho đối thủ, đồng thời khẳng định niềm tin vào tinh thần và năng lực của các học trò.

Việt kiều Trần Thành Trung và thông số bất ngờ: Cờ đã đến tay, quyết ghi điểm với HLV Kim Sang-sik

Nóng: Thái Sơn chốt ngày mổ dây chằng ở Bệnh viện Vạn Hạnh, chờ tái xuất

Khám phá thêm chủ đề

U.23 VN Khuất Văn Khang Lê Viktor Đình Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận