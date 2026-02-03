Tuyển thủ U.23 Việt Nam chơi thế nào ở đấu trường quốc nội?

Lê Viktor - cầu thủ Việt kiều đã để lại dấu ấn nhất định trong màu áo U.23 VN, nhưng khi quay lại đấu trường quốc nội, anh chưa tạo ra bước đột phá mạnh mẽ cho chính mình ở trận Hà Tĩnh đấu Becamex TP.HCM. Nhưng buồn hơn có lẽ là thủ môn Cao Văn Bình, cầu thủ từng được AFC bầu chọn xuất sắc nhất trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026 giữa U.23 VN và U.23 Hàn Quốc. Dù rất nỗ lực nhưng sự lăn xả của anh cũng không thể giúp SLNA thoát được trận thua 1-3 trước CLB Hà Nội.

Lê Viktor (giữa) rất cố gắng

Trong cuộc đối đầu rất nóng tại sân Lạch Tray, hậu vệ Nhật Minh (Hải Phòng) đã bị đánh bại bởi đồng đội U.23 VN Khuất Văn Khang trong màu áo Thể Công Viettel. Cả hai chỉ được đội bóng chủ quản tung vào sân từ hiệp 2. Cá nhân Văn Khang đã có một quả đá phạt rất nguy hiểm dội xà ngang ra ngoài, trước khi cùng đội bóng quân đội giành trọn 3 điểm.

Thi đấu cho CLB Đà Nẵng, trung vệ Đức Anh và hậu vệ trái Phi Hoàng của U.23 VN đã bị thủ môn cao 1,91 m Nguyễn Trung Kiên và HAGL đánh bại với tỷ số 1-0. Trung Kiên đã chơi rất tuyệt vời tại giải U.23 châu Á và tiếp tục giữ được phong độ cao khi tái xuất V-League. Trên sân PVF, tiền vệ Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân đều chỉ vào sân từ hiệp 2 khi PVF-CAND đang bị CLB Công an TP.HCM dẫn điểm. Tại Thanh Hóa, tuyển thủ U.23 VN Ngọc Mỹ đã chơi cực kỳ năng nổ với tinh thần không từ bỏ. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh đóng vai trò rất lớn trong việc gây sức ép khiến hậu vệ Nam Định đá phản lưới nhà, đem về trận hòa 2-2 cùng 1 điểm quý như vàng cho đội bóng xứ Thanh.

C HẤN THƯƠNG ĐÁNG TIẾC CỦA T HÁI S ƠN

Trận đấu tâm điểm vòng 12 giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình, những người hùng U.23 VN như Đình Bắc, Minh Phúc, Lê Phát, Thái Sơn vào sân từ hiệp 2.

Đình Bắc (giữa) thi đấu ngày 1.2

Nhưng thật đáng tiếc, Thái Sơn chỉ kịp thi đấu 16 phút. Anh bị đứt gần hết dây chằng chéo trước và sẽ được Ninh Bình FC hỗ trợ thực hiện phẫu thuật với điều kiện tốt nhất, dự kiến sẽ chỉ có thể trở lại vào đầu mùa sau. Cũng nói thêm, Thái Sơn là tuyển thủ U.23 VN thứ 3 phải thực hiện phẫu thuật gối sau Văn Trường (chấn thương ở Panda Cup 2025 trước thềm SEA Games 33) và Hiểu Minh (bị đau tại trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026 trước U.23 Trung Quốc).

Thái Sơn sẽ mổ ngày 6.2

Thực tế, các CLB V-League đều sử dụng các tuyển thủ U.23 VN có chừng mực ở vòng 12. Vòng 13 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9.2 trước khi phần lớn các CLB bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hy vọng các CLB sẽ tiếp tục giữ chân và sử dụng các tuyển thủ U.23 VN một cách khoa học. Riêng Ngọc Mỹ (CLB Thanh Hóa); Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức (CLB Công an Hà Nội); Văn Khang, Công Phương (Thể Công Viettel)… sẽ còn đá bù vòng 10 vào ngày 24.2 (mùng 8 Tết âm lịch), đồng nghĩa thời gian nghỉ ngơi sẽ rất eo hẹp.