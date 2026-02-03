Sở không thể hỗ trợ tài chính, một nhà tài trợ lớn sắp ‘rót tiền’: CLB Thanh Hóa thoát khủng hoảng

Tại sao Sở VH-TT-DL Thanh Hóa không thể rót tiền cho đội bóng?

Ngày 3.2, thông tin từ Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa về đề nghị hỗ trợ tài chính, nhân sự cho đội bóng trong hoàn cảnh đang gặp nhiều khó khăn, kể từ khi Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa ông Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt giam để điều tra về các hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Dù ở tình cảnh rất khó khăn về tài chính và nhân sự nhưng các cầu thủ đội bóng Thanh Hóa thi đấu rất quyết liệt trước đội Nam Định chiều ngày 1.2 ẢNH: CLB THANH HÓA

Theo Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp, luật Thể dục thể thao và các quy định có liên quan khác, nên không có căn cứ để sở hỗ trợ tài chính và nhân sự phục vụ cho công tác tổ chức và thi đấu của đội bóng đá Thanh Hóa.

Những khó khăn về tài chính và nhân sự của đội bóng đá Thanh Hóa mới đây cũng đã được HLV Mai Xuân Hợp "than thở" trong buổi họp báo sau trận đấu với đội Nam Định chiều ngày 1.2.

HLV Mai Xuân Hợp cho biết tình hình đội bóng xứ Thanh hiện tại chỉ có khoảng 13 - 14 cầu thủ có thể thi đấu, có người lật cổ chân vẫn thi đấu, có người sốt cao vẫn ngồi cùng anh em trên băng ghế dự bị, có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày ra sân.

"Các cầu thủ đều có gia đình, có cuộc sống riêng, trong khi CLB đang nợ lương, nợ phí và anh em ra sân thi đấu mà không có bất kỳ khoản thưởng nào. Các em chỉ đá bóng bằng tinh thần, và đó là một sự thiệt thòi rất lớn", HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu ngày 1.2.

Những khó khăn về tài chính thời gian qua cũng khiến nhiều cầu thủ trụ cột rời đội bóng tìm bến đỗ mới, như Quế Ngọc Hải, Thái Sơn…

CLB bóng đá Thanh Hóa rơi vào tình cảnh khốn khó kể từ khi Chủ tịch CLB ông Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam từ cuối tháng 8.2025 để tra về các hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Với tình cảnh như hiện nay, nếu đội bóng xứ Thanh không sớm tìm được nhà tài trợ mới thì rất khó để đảm bảo, duy trì được các hoạt động luyện tập và thi đấu.

Cũng thông tin mới nhất, trong tuần này, đội Thanh Hóa sẽ nhận được gói tài trợ lớn của một ngân hàng có uy tín. Với sự vào cuộc này, CLB sẽ không còn lâm vào tình trạng ăn đong từng bữa, và yên tâm thi đấu, vượt qua cơn bão trụ hạng.