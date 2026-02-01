HLV Thanh Hóa cảm động nghẹn ngào vì học trò quả cảm, HLV Nam Định không trách cứ Xuân Son

Trong trận đấu thuộc vòng 12 V-League 2025-2026 vào tối 1.2, CLB Nam Định hai lần vươn lên dẫn trước và có thời điểm dẫn 2-0, nhưng đã không thể bảo toàn lợi thế trước tinh thần quật khởi của CLB Thanh Hóa. Đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2, trong khi Xuân Son sút hỏng quả phạt đền ở những phút cuối, bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho đội khách.

Bàn gỡ hòa 2-2 cho CLB Thanh Hóa

Thanh Hóa đã gặp nhiều khó khăn và có những xáo trộn về lực lượng cũng như công tác điều hành. Việc một số trụ cột chia tay CLB càng khiến tình hình thêm chồng chất thử thách. Màn trình diễn ấn tượng trước nhà đương kim vô địch được xem như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ cho toàn đội và cho cả người hâm mộ xứ Thanh.

HLV Mai Xuân Hợp: Tự hào về tinh thần con người Thanh Hóa

Phát biểu sau trận, HLV Mai Xuân Hợp dành phần lớn thời gian để nói về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân sinh năm 1986 mở đầu bằng lời cảm ơn toàn đội, từ những cầu thủ trực tiếp thi đấu đến các thành viên không thể ra sân nhưng vẫn luôn đồng hành phía sau. Chỉ vừa sáng nay 1.2, CLB Thanh Hóa mới chính thức công bố HLV Mai Xuân Hợp là HLV trưởng của CLB Thanh Hóa sau khi đội bóng xứ Thanh chia tay HLV Choi Won-kwon.

Đội trưởng Doãn Ngọc Tân và CLB Thanh Hóa đã chơi một trận đầy quyết tâm ẢNH: CLB THANH HÓA

"Trước hết, tôi xin chia sẻ một chút cảm xúc của mình sau trận đấu hôm nay, đặc biệt là ở những phút cuối cùng đầy căng thẳng. Nhưng trước khi nói về cảm xúc cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể tập thể đội bóng - những anh em trực tiếp thi đấu trên sân cũng như những anh em không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau nhưng vẫn luôn đồng hành, hy sinh và ủng hộ đội bóng.

Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói.Trận hòa này, một điểm có được ở thời điểm hiện tại, thực sự vô cùng quan trọng với chúng tôi. Trong bối cảnh đội bóng đang gặp muôn vàn khó khăn, điều khiến tôi tự hào nhất chính là sự đồng lòng, tinh thần chiến đấu và bản sắc của con người Thanh Hóa. Trong đội hình hôm nay có những cầu thủ không phải người Thanh Hóa, nhưng các bạn đã chấp nhận hy sinh, gạt bỏ mọi khó khăn về kinh phí, điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh cá nhân để ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất. Với tôi, đó là điều trên cả tuyệt vời", ông nói.

HLV Mai Xuân Hợp cũng thẳng thắn chia sẻ về thực trạng lực lượng cực kỳ mỏng, khi CLB chỉ có khoảng 13-14 cầu thủ đủ khả năng thi đấu và gần như không thể thay người. Nhiều cầu thủ nén đau ra sân, thậm chí có người sốt cao hoặc chấn thương nhưng vẫn sẵn sàng ngồi dự bị để đảm bảo quân số. Từ đó, ông bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các mạnh thường quân, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành để CLB có thể vượt qua giai đoạn khó khăn mang tính cấp bách.

"Thuyền trưởng" CLB Nam Định than phiền về mặt sân, không trách Xuân Son

Ở chiều ngược lại, HLV Mauro Jeromino thừa nhận ông không hài lòng khi chỉ giành được 1 điểm dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế trong trận đấu. Theo chiến lược gia người Brazil, đội bóng của ông đã có hiệp 1 tốt nhưng không thể duy trì lối chơi quen thuộc trong suốt 90 phút.

Xuân Son sút penalty trúng cột dọc

"Rõ ràng là chúng tôi không hài lòng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và đã chuẩn bị mọi thứ để làm điều đó. Hiệp một, tôi nghĩ đội đã khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên, thực tế là chúng tôi không thể chơi đúng lối chơi của mình trên mặt sân này.Thành thật mà nói, mặt sân này không phù hợp cho bóng đá, nó giống dành cho một môn thể thao khác hơn.

Điều đó khiến đội gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc chuyền và kiểm soát bóng. Đội chủ nhà có nhiều cầu thủ trẻ, chơi rất quyết liệt, phòng ngự với cường độ cao. Khi đối đầu với một đội như vậy trên một mặt sân xấu, điều đó tạo ra bất lợi lớn cho chúng tôi - nhất là với phong cách chơi mà chúng tôi quen thuộc".

Dù vậy, HLV trưởng CLB Nam Định vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội chủ nhà và khẳng định Thanh Hóa không phải là một đội bóng yếu, bất chấp những khó khăn về lực lượng. Nói về tình huống sút hỏng phạt đền ở cuối trận, ông bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Xuân Son, cho rằng chỉ những cầu thủ dám nhận trách nhiệm mới có thể bước lên thực hiện và đối mặt với sai lầm.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mauro Jeromino nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng chấp nhận kết quả, rút kinh nghiệm và hướng tới chặng đường phía trước, khi lịch thi đấu dày đặc tiếp tục đặt ra thách thức lớn về quản lý lực lượng và bản lĩnh thi đấu.