Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Quang Trãi khen ngợi thủ môn Trung Kiên, HLV Đức Tuấn ‘Đà Nẵng thua HAGL chẳng qua vì…’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/02/2026 20:46 GMT+7

Tối 1.2, HLV Lê Quang Trãi cho biết thủ thành Trung Kiên tiến bộ nhiều, góp công lớn giúp HAGL đánh bại CLB Đà Nẵng 1-0 ở vòng 12 V-League 2025-2026.

Lợi thế của HAGL

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Quang Trãi chia sẻ: "Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và thi đấu rất tốt. Chiến thắng này mang lại niềm vui lớn cho đội. Tôi nghĩ Trung Kiên đã lan tỏa cảm hứng thi đấu cho đồng đội. Kiên đã thi đấu chững chạc hơn, kiểm soát khoảng trống trong khu vực 16m50 tốt hơn trước rất nhiều. Hy vọng em sẽ tiếp tục duy trì sự chững chạc này để cống hiến cho HAGL".

Highlight CLB HAGL 1-0 CLB Đà Nẵng: Trung Kiên tỏa sáng, 3 điểm quý giá

Ông nói thêm về chuyên môn: "CLB Đà Nẵng có lợi thế về ngoại binh, cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Tuy nhiên, điều đó chưa đảm bảo cho việc đội có thể chơi tốt. Dù đối thủ mạnh và HAGL đang có cầu thủ trụ cột bị chấn thương nặng, chúng tôi vẫn giữ được nhịp thi đấu nhờ vừa trải qua trận đấu tại Cúp quốc gia. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng đã nghỉ quá lâu và chỉ thi đấu các trận giao hữu, nên việc tiếp cận trận đấu không tốt bằng chúng tôi".

Với chiến thắng này, HAGL cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Với 11 điểm hiện có, đội bóng phố núi đã tạo được khoảng cách 4 điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng. HLV Quang Trãi kỳ vọng HAGL cần nỗ lực hơn nữa vì chặng đường phía trước còn rất dài và ông cũng mong muốn HAGL tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

HLV Quang Trãi khen ngợi thủ môn Trung Kiên, HLV Đức Tuấn ‘Đà Nẵng thua HAGL chẳng qua vì…’- Ảnh 1.

Trung Kiên (áo đỏ) vẫn rất chắc chắn

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Quang Trãi khen ngợi thủ môn Trung Kiên, HLV Đức Tuấn ‘Đà Nẵng thua HAGL chẳng qua vì…’- Ảnh 2.

HLV Lê Đức Tuấn lạc quan dù CLB Đà Nẵng đang đứng cuối bảng

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Lê Đức Tuấn vẫn tự tin

Bên kia chiến tuyến, HLV Lê Đức Tuấn của CLB Đà Nẵng nhận định: "Các cầu thủ ra sân với tinh thần tốt nhưng có phần nóng vội. Chúng tôi cũng chưa có trận chính thức nào cùng nhau. Một số cầu thủ mới cũng còn hơi ngợp. Chúng tôi cần thêm nhiều trận đấu nữa để tạo ra sự kết nối tốt hơn. So với HAGL, chúng tôi cũng không phải là bị đối phương ép, mà chúng tôi thua theo tình huống thôi. Chúng tôi cần phải nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ tự tin và luôn đồng hành cùng cầu thủ. Và các cầu thủ ở đây cũng vậy, họ có tinh thần tốt thì tôi nghĩ kết quả tốt sẽ đến".

Nhà cầm quân này nói thêm về khó khăn của CLB: "Quãng nghỉ dài làm cho cái nhịp thi đấu của các cầu thủ không được duy trì, dù chúng tôi cũng thường xuyên tập luyện cũng như trải qua những trận thi đấu giao hữu. Tuy nhiên, tính chất ở một trận đấu chính thức nó khác với những trận giao hữu rất nhiều. Đó là điều bất lợi cho các CLB. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thành tích tốt của đội U.23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn, làm việc chăm chỉ hơn".

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
