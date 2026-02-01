Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL đánh bại Đà Nẵng nhờ bàn thắng nghẹt thở: Quế Ngọc Hải, Đỗ Phi Long ra mắt quá buồn!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/02/2026 19:11 GMT+7

Dù chất lượng đội hình được cải thiện với những cái tên như Quế Ngọc Hải, Đỗ Phi Long (trước đây là Gustavo) hay Ribamar, CLB Đà Nẵng vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước HAGL ở vòng 12 V-League 2025-2026.

Tham khảo VAR trong 4 phút, trọng tài công nhận bàn thắng cho HAGL

Chiều 1.2, CLB Đà Nẵng có chuyến làm khách đến sân Pleiku của HAGL. Đây được coi là trận chung kết ngược của V-League khi 2 đội bóng này cùng xếp ở nhóm cuối bảng. Với tính chất quan trọng này, thế trận diễn ra khá chặt chẽ. Cả CLB Đà Nẵng và HAGL chơi thận trọng, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân, không tạo ra được nhiều pha phối hợp sắc nét. Trong 45 phút đầu tiên, các pha dứt điểm chủ yếu đến từ tình huống cố định.

HAGL đánh bại Đà Nẵng nhờ bàn thắng nghẹt thở: Quế Ngọc Hải, Đỗ Phi Long ra mắt quá buồn!- Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải chơi quyết tâm trong trận ra mắt CLB Đà Nẵng

ẢNH: KHẢ HÒA

HAGL đánh bại Đà Nẵng nhờ bàn thắng nghẹt thở: Quế Ngọc Hải, Đỗ Phi Long ra mắt quá buồn!- Ảnh 2.

Cầu thủ đôi bên liên tục phạm lỗi ở giữa sân để ngăn đối phương tổ chức tấn công

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngay đầu hiệp 2, HLV Lê Đức Tuấn phải thực hiện sự thay đổi người để cải thiện chất lượng tấn công. Tân binh Ribamar (vừa chiêu mộ từ CLB Thanh Hóa) được tung vào sân để trám vào vị trí tiền đạo cắm của Milan Makaric. 

Nhưng khi chưa tạo ra sự khác biệt nào. CLB Đà Nẵng lại bị thủng lưới. Phút 54, HAGL có một pha phối hợp cực kỳ ấn tượng. Bóng được luân chuyển từ cánh phải sang cánh trái, rồi đưa vào trung lộ. Cuối cùng, Vĩnh Nguyên căng ngang vào trong để Conceicao dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Sau 4 phút trọng tài Lê Vũ Linh tham khảo VAR, bàn thắng được công nhận cho HAGL.  

HAGL đánh bại Đà Nẵng nhờ bàn thắng nghẹt thở: Quế Ngọc Hải, Đỗ Phi Long ra mắt quá buồn!- Ảnh 3.

Conceicao (giữa) ăn mừng cảm xúc

ẢNH: KHẢ HÒA

Sau bàn thua, HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục tăng cường nhân sự cho hàng công khi tung Võ Nguyên Hoàng, Phạm Văn Hữu vào sân thay Phạm Đình Duy, Đặng Anh Tuấn. Tiếp theo đó, Phan Văn Long, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam để thay cho đàn em Nguyễn Phi Hoàng. 

Tuy nhiên, trong phần còn lại của trận đấu, Trung Kiên và các đồng đội đã thi đấu kỷ luật, chặt chẽ. CLB Đà Nẵng gần như không thể tạo ra pha phối hợp đáng chú ý nào và chấp nhận trắng tay rời sân Pleiku. Với kết quả này, HAGL tạm leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Trong khi đó, đội bóng sông Hàn đứng cuối bảng với chỉ 7 điểm. 


Xem thêm bình luận