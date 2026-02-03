Tuyển thủ Việt Nam khổ vì đứt dây chằng: Từ người hùng Thường Châu đến Ả Rập Xê Út

Những cơn ác mộng sau kỳ tích Thường Châu

Trong bóng đá, chấn thương dây chằng đầu gối được đánh giá là nghiêm trọng bậc nhất, khiến các cầu thủ gặp nhiều thử thách trong hành trình hồi phục, lấy lại phong độ ban đầu. Cầu thủ chịu "bi kịch" đầu tiên của U.23 Việt Nam lứa 2018 là Văn Thanh. Tháng 9 năm đó, anh đứt dây chằng chéo trước, buộc phải bỏ lỡ hành trình lịch sử tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Năm 2019 trở thành cột mốc buồn cho hàng loạt ngôi sao. Tháng 5, Đình Trọng đứt dây chằng đầu gối. Việc tái phát và phải mổ lại nhiều lần đã khiến "chuyên gia săn Tây" ngày nào chưa bao giờ tìm lại được phiên bản đỉnh cao như kỳ tích Thường Châu. Hiện tại, anh vẫn chơi tốt trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Những pha đọc tình huống khôn ngoan, tinh quái vẫn còn đó nhưng Đình Trọng vẫn còn chút e dè trong các pha tranh chấp tay đôi.

Trong khi đó, Lương Xuân Trường đổ gục ngay trên sân tập đội tuyển vào tháng 9.2019, phải rời xa sân cỏ tròn một năm. Tiền vệ này phải sang Hàn Quốc phẫu thuật và tập hồi phục. Hiện tại, anh khoác áo CLB Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng nhất.

Với Phan Văn Đức, nỗi đau còn nhân đôi khi anh đứt dây chằng vào năm 2019 tại SLNA và một lần nữa tái diễn kịch bản tương tự trong màu áo CAHN vào năm 2024. Giờ đây, chúng ta khó chứng kiến những pha thoát xuống tốc độ rồi xoay người dứt điểm bất ngờ từ Đức "cọt".

Danh sách này còn kéo dài với Đỗ Duy Mạnh, người đã đứt toàn bộ dây chằng và rách sụn chêm trong trận Siêu cúp quốc gia vào tháng 3.2020, buộc phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Ngay cả một cầu thủ bền bỉ như Phạm Xuân Mạnh cũng không thoát khỏi vòng xoáy này khi chấn thương dây chằng khiến anh phải ngồi ngoài trong giai đoạn 2020-2021.

Hiểu Minh và Duy Mạnh, 2 trung vệ trụ cột của 2 lứa U.23 Việt Nam chơi bùng nổ ở sân chơi châu Á, đều dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cũng đau đầu vì học trò chấn thương đứt dây chằng đầu gối

Trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33 cũng như VCK U.23 châu Á 2026, đội U.23 Việt Nam gặp tổn thất lực lượng. Tiền vệ trụ cột Văn Trường dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận gặp U.23 Hàn Quốc tại Panda Cup vào tháng 11.2025. Sau ca phẫu thuật thành công, tiền vệ sinh năm 2003 phải nghỉ hết mùa giải 2025-2026, đồng thời lỡ hẹn với chiến dịch SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Trên đất Ả Rập Xê Út, khi đang chơi cực hay, góp công lớn đưa U.23 Việt Nam vào bán kết U.23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh lại đứt dây chằng đầu gối sau một pha va chạm với cầu thủ U.23 Trung Quốc. Anh đã phẫu thuật thành công và cần 10 tháng để trở lại sân cỏ.

Mới nhất, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã trở thành cái tên tiếp theo gia nhập "danh sách bệnh binh" dài dặc này. Chỉ sau chưa đầy 20 phút ra mắt CLB Ninh Bình tại vòng 12 V-League gặp đội CAHN. Anh đứt dây chằng chéo trước sau một tình huống xoay trụ, không va chạm với bất cứ cầu thủ nào. Tiền vệ quê Thanh Hóa sẽ phẫu thuật tại TP.HCM trong vài ngày nữa. Những chấn thương này đều khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu bởi cả Văn Trường, Hiểu Minh, Thái Sơn đều là trụ cột của U.23 Việt Nam, nhiều khả năng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhằm tạo ra "làn gió mới", giúp "Những chiến binh sao vàng" chơi khởi sắc hơn, mới mẻ hơn.



