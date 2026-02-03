Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tuyển thủ Việt Nam khổ vì đứt dây chằng: Từ người hùng Thường Châu đến Ả Rập Xê Út

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
03/02/2026 12:22 GMT+7

U.23 Việt Nam lứa 2018 và 2026 đều mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc thăng hoa, nhưng cũng để lại tiếc nuối với các ca chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

Những cơn ác mộng sau kỳ tích Thường Châu

Trong bóng đá, chấn thương dây chằng đầu gối được đánh giá là nghiêm trọng bậc nhất, khiến các cầu thủ gặp nhiều thử thách trong hành trình hồi phục, lấy lại phong độ ban đầu. Cầu thủ chịu "bi kịch" đầu tiên của U.23 Việt Nam lứa 2018 là Văn Thanh. Tháng 9 năm đó, anh đứt dây chằng chéo trước, buộc phải bỏ lỡ hành trình lịch sử tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Năm 2019 trở thành cột mốc buồn cho hàng loạt ngôi sao. Tháng 5, Đình Trọng đứt dây chằng đầu gối. Việc tái phát và phải mổ lại nhiều lần đã khiến "chuyên gia săn Tây" ngày nào chưa bao giờ tìm lại được phiên bản đỉnh cao như kỳ tích Thường Châu. Hiện tại, anh vẫn chơi tốt trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Những pha đọc tình huống khôn ngoan, tinh quái vẫn còn đó nhưng Đình Trọng vẫn còn chút e dè trong các pha tranh chấp tay đôi.

Trong khi đó, Lương Xuân Trường đổ gục ngay trên sân tập đội tuyển vào tháng 9.2019, phải rời xa sân cỏ tròn một năm. Tiền vệ này phải sang Hàn Quốc phẫu thuật và tập hồi phục. Hiện tại, anh khoác áo CLB Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng nhất.

Với Phan Văn Đức, nỗi đau còn nhân đôi khi anh đứt dây chằng vào năm 2019 tại SLNA và một lần nữa tái diễn kịch bản tương tự trong màu áo CAHN vào năm 2024. Giờ đây, chúng ta khó chứng kiến những pha thoát xuống tốc độ rồi xoay người dứt điểm bất ngờ từ Đức "cọt".

Danh sách này còn kéo dài với Đỗ Duy Mạnh, người đã đứt toàn bộ dây chằng và rách sụn chêm trong trận Siêu cúp quốc gia vào tháng 3.2020, buộc phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Ngay cả một cầu thủ bền bỉ như Phạm Xuân Mạnh cũng không thoát khỏi vòng xoáy này khi chấn thương dây chằng khiến anh phải ngồi ngoài trong giai đoạn 2020-2021.

Tuyển thủ Việt Nam khổ vì đứt dây chằng: Từ người hùng Thường Châu đến Ả Rập Xê Út- Ảnh 1.

Hiểu Minh và Duy Mạnh, 2 trung vệ trụ cột của 2 lứa U.23 Việt Nam chơi bùng nổ ở sân chơi châu Á, đều dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cũng đau đầu vì học trò chấn thương đứt dây chằng đầu gối

Trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33 cũng như VCK U.23 châu Á 2026, đội U.23 Việt Nam gặp tổn thất lực lượng. Tiền vệ trụ cột Văn Trường dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận gặp U.23 Hàn Quốc tại Panda Cup vào tháng 11.2025. Sau ca phẫu thuật thành công, tiền vệ sinh năm 2003 phải nghỉ hết mùa giải 2025-2026, đồng thời lỡ hẹn với chiến dịch SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Trên đất Ả Rập Xê Út, khi đang chơi cực hay, góp công lớn đưa U.23 Việt Nam vào bán kết U.23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh lại đứt dây chằng đầu gối sau một pha va chạm với cầu thủ U.23 Trung Quốc. Anh đã phẫu thuật thành công và cần 10 tháng để trở lại sân cỏ.

Mới nhất, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã trở thành cái tên tiếp theo gia nhập "danh sách bệnh binh" dài dặc này. Chỉ sau chưa đầy 20 phút ra mắt CLB Ninh Bình tại vòng 12 V-League gặp đội CAHN. Anh đứt dây chằng chéo trước sau một tình huống xoay trụ, không va chạm với bất cứ cầu thủ nào. Tiền vệ quê Thanh Hóa sẽ phẫu thuật tại TP.HCM trong vài ngày nữa. Những chấn thương này đều khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu bởi cả Văn Trường, Hiểu Minh, Thái Sơn đều là trụ cột của U.23 Việt Nam, nhiều khả năng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhằm tạo ra "làn gió mới", giúp "Những chiến binh sao vàng" chơi khởi sắc hơn, mới mẻ hơn.


Tin liên quan

Sở không thể hỗ trợ tài chính, một nhà tài trợ lớn sắp ‘rót tiền’: CLB Thanh Hóa thoát khủng hoảng

Sở không thể hỗ trợ tài chính, một nhà tài trợ lớn sắp ‘rót tiền’: CLB Thanh Hóa thoát khủng hoảng

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã có trả lời Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa về nghị hỗ trợ tài chính, nhân sự. Tuy nhiên, đề nghị này không có cơ sở để thực hiện.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam chơi thế nào ở đấu trường quốc nội?

Nhận định tứ kết futsal châu Á hôm nay: Đội tuyển Việt Nam quyết đánh bại chủ nhà Indonesia

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đứt dây chằng đầu gối U.23 Việt Nam đội tuyển Việt Nam AFF Cup U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận