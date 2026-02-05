Lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á hôm nay: CLB Nam Định thay CAHN viết tiếp giấc mơ

C ẦN KHẲNG ĐỊNH MÌNH

Ở mùa giải này, CLB Nam Định thể hiện 2 bộ mặt trái ngược. Tại V-League, nhà đương kim vô địch chỉ đang đứng thứ 9 với 11 điểm sau 11 trận. Trong khi đó, tại đấu trường Đông Nam Á, đội bóng này mang đến những màn trình diễn thuyết phục hơn nhiều. Sau 4 trận, CLB Nam Định có 12 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 2 lần và chễm chệ ngôi đầu bảng B. Trong bối cảnh CLB Nam Định kém đội đầu bảng V-League đến 18 điểm, cơ hội bảo vệ ngôi vương gần như là không còn. Mục tiêu chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á là thiết thực hơn đối với thầy trò HLV Mauro Jeronimo.

CLB Nam Định đang “bay” trên đôi cánh mang tên Xuân Son (trái) ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Và bước tiếp theo của hành trình này là vượt qua JDT. Ngay cả khi thất bại, CLB Nam Định vẫn đi tiếp, nhưng Xuân Son cùng đồng đội đặt mục tiêu giành chiến thắng. 3 điểm không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn giúp đại diện VN vào bán kết với tư cách đội đầu bảng, đồng nghĩa với việc có thêm lợi thế (được đá trận bán kết lượt về trên sân nhà). Vì thế, HLV Jeronimo khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng. JDT là đối thủ lớn, chơi ở Cúp C1 châu Á, có chuỗi bất bại ở giải VĐQG Malaysia và sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Tuy nhiên CLB Nam Định cũng là đội bóng mạnh".

HLV Jeronimo có cơ sở để tin rằng CLB Nam Định đủ sức đánh bại JDT. Ở đấu trường khu vực, đội bóng thành Nam đang "bay" trên đôi cánh mang tên Xuân Son. Tiền đạo đội tuyển VN đang thể hiện phong độ quá ấn tượng. Anh ghi bàn trong 3 trận liên tiếp, có tổng cộng 7 pha lập công và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Thất bại của CLB Công an Hà Nội (CAHN) vô tình đặt toàn bộ kỳ vọng của người hâm mộ V-League lên vai thầy trò HLV Mauro Jeronimo. Giờ đây, CLB Nam Định không chỉ chiến đấu vì mục tiêu của riêng mình mà còn mang theo trọng trách khẳng định vị thế và danh dự của bóng đá VN trước các đối thủ Đông Nam Á. Một chiến thắng trước JDT sẽ là lời khẳng định đanh thép rằng nhà đương kim vô địch V-League vẫn đủ bản lĩnh để chinh phục danh hiệu.

L ỜI CHÀO ĐẸP CỦA CLB CAHN

Mùa trước, CLB CAHN đã thi đấu rất ấn tượng tại Cúp C1 Đông Nam Á. Chỉ tiếc là thầy trò HLV Alexandre Polking lại "gục ngã trước cổng thiên đường" khi thất bại trước Buriram United sau loạt đá luân lưu ở trận chung kết. Vì thế, Quang Hải và đồng đội rất khát khao giành chức vô địch ở lần thứ 2 tham dự. Tuy nhiên, mọi chuyện không như ý muốn của CLB CAHN. Sau 4 lượt trận, đội bóng này chỉ có 4 điểm, không còn cơ hội đi tiếp và cuộc chạm trán Tampines Rovers vào tối 4.2 chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Tuy nhiên, CLB CAHN cũng đã chơi cực kỳ quyết tâm và giành chiến thắng giòn giã dù HLV Polking không tung ra đội hình mạnh nhất. Sau khi nhận bàn thua sớm ở phút 12, đội bóng ngành công an vùng lên tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ ngay phút 14 nhờ công trung vệ Hugo Gomes. Trong phần còn lại của trận đấu, CLB CAHN tạo ra thế trận áp đảo, ghi thêm đến 5 bàn nhờ công Văn Đô, Văn Đức, Vitao, Alan (cú đúp) và giành chiến thắng chung cuộc 6-1.