Báo Malaysia so sánh cực hay về Xuân Son và 3 sao nhập tịch lậu trước cuộc đấu trí tại Thiên Trường

'Xuân Son - nhập tịch minh bạch còn đối thủ thì...'

Màn so tài giữa CLB Nam Định của Xuân Son và JDT sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 5.2. Trước khi trận đấu này diễn ra, CLB Nam Định đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm, hơn JDT 2 điểm. Về lý thuyết, đội bóng thành Nam chỉ cần một trận hòa để giữ vững ngôi đầu. Trong khi đó, đại diện Malaysia buộc phải thắng nếu muốn lật ngược tình thế.

Theo đánh giá của Astro Arena (Malaysia), ngoài kết quả cuối cùng của trận đấu, sự chú ý cũng đang dồn mạnh về phía Nguyễn Xuân Son khi tiền đạo của CLB Nam Định dự kiến sẽ có màn đối đầu trực tiếp 3 cầu thủ Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Xuân Son (giữa) nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông Malaysia ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

“Kể từ khi trở lại sau chấn thương, tiền đạo nhập tịch người Việt Nam vẫn là “ngòi nổ” nguy hiểm nhất của CLB Nam Định. Đáng nói hơn, Xuân Son từng công khai mong muốn “đòi lại món nợ” sau thất bại 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6 năm ngoái. Và lần này, anh không phải chờ đến cấp độ đội tuyển, khi có cơ hội đối đầu trực diện ngay trên sân cỏ với những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá Malaysia.

Bên kia chiến tuyến, Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal – đã trở lại và là trụ cột của JDT. Đây chính là những cái tên đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào tâm bão. Cả ba từng bị FIFA đình chỉ thi đấu từ tháng 9 năm ngoái vì cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch, vụ việc gây chấn động không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra khu vực lẫn quốc tế. Dù Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây tạm đình chỉ thi hành án, cho phép họ trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, sự hiện diện của bộ ba này vẫn khiến mỗi pha tranh chấp, mỗi bàn thắng – nếu có – đều bị soi xét kỹ lưỡng”, Astro Arena bày tỏ.

Trong khi đó, trang Makanbola nhận xét: “Màn đối đầu tại Thiên Trường cũng vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: một bên là Xuân Son – biểu tượng cho chính sách nhập tịch được nhìn nhận là minh bạch và hiệu quả của bóng đá Việt Nam; bên kia là 3 cầu thủ nhập tịch đang chịu nhiều hoài nghi về tính hợp pháp. Đây là cuộc so tài hiếm hoi mà câu chuyện ngoài chuyên môn lại song hành chặt chẽ với diễn biến trên sân”.

Joao Figueiredo dự kiến sẽ góp mặt ở trận gặp CLB Nam Định ẢNH: NGỌC LINH

HLV đội khách nhận xét gì về Xuân Son?

Trong buổi họp báo trước trận, theo tường thuật của Astro Arena, HLV trưởng JDT Xisco Munoz (người Tây Ban Nha) cũng thẳng thắn đánh giá cao CLB Nam Định và đặc biệt nhấn mạnh tới Xuân Son:

“CLB Nam Định là đội bóng chơi rất trực diện, tốc độ và giàu năng lượng. Họ có một tiền đạo rất nguy hiểm là Xuân Son, người có thể tạo ra khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc”, ông Xisco Munoz nói.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt CLB Sheffield Wednesday (Anh) cũng thừa nhận sân Thiên Trường sẽ là thử thách thực sự với JDT: “Chơi trên sân của Nam Định chưa bao giờ dễ dàng. Đây sẽ là trận đấu lớn, nơi chúng tôi phải duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn đạt mục tiêu”.