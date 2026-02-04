Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu kịch tính Ninh Bình đại chiến HAGL: HLV Albadajelo lỡ cơ hội đối mặt ông Vũ Tiến Thành

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
04/02/2026 13:53 GMT+7

Người hâm mộ chờ đợi CLB Ninh Bình và HAGL không chỉ vì những ngôi sao, mà còn mong muốn chứng kiến những cuộc hội ngộ, cuộc đối đầu cảm xúc.

Tâm điểm U.23 Việt Nam 

Ở vòng 13 V-League 2025-2026, màn so tài giữa CLB Ninh BìnhHAGL được coi là trận cầu tâm điểm, diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.2 trên sân Ninh Bình. Sự chú ý sẽ đổ dồn vào màn tái ngộ giữa các "đứa con" trưởng thành từ phố núi. Những gương mặt như Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Vinh hay Nguyễn Quốc Việt sẽ có dịp đối đầu với chính các đồng đội thân thiết từng cùng nhau gắn bó tại Pleiku. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Dụng Quang Nho. Nếu không vì tấm thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) trong trận gặp CLB Công an Hà Nội ở vòng trước, anh đã có thể đối đầu đội bóng cũ.

Lịch thi đấu kịch tính Ninh Bình đại chiến HAGL: HLV Albadajelo lỡ cơ hội đối mặt ông Vũ Tiến Thành- Ảnh 1.

Văn Thuận và các đồng đội liệu có đánh bại Trung Kiên?

ẢNH: TED TRẦN

Sức hấp dẫn của trận đấu còn nằm ở cuộc so tài cao thấp giữa dàn sao trẻ U.23 Việt Nam. Phía chủ nhà Ninh Bình sở hữu những "mũi khoan" như Lê Phát, Văn Thuận và chân sút Quốc Việt. Nhiệm vụ của các cầu thủ này là đánh bại Trung Kiên, người gác đền số 1 của HAGL và U.23 Việt Nam trong thời gian qua. Trước đó, họ cũng cần vượt qua trung vệ cao kều Đinh Quang Kiệt. Anh không được góp mặt ở những giải đấu lớn cùng U.23 Việt Nam nhưng cũng góp mặt trong các chuyến tập huấn. Vì thế, chắc hẳn Quang Kiệt ít nhiều hiểu phong cách, lối chơi của Lê Phát, Văn Thuận hay Quốc Việt.

Ninh Bình có thắng HAGL dễ dàng hay đội khách sẽ tạo sốc?

Về tương quan lực lượng, CLB Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn nhiều nhờ dàn sao đắt giá. Những Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Gustavo Henrique... duy trì một phong độ ổn định. Thêm vào đó, đội bóng này còn vừa chiêu mộ thành công Fred Friday (từ CLB Hải Phòng), cầu thủ đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới V-League mùa này với 7 pha lập công. Trong khi đó, đội hình HAGL đa số là cầu thủ trẻ, chưa có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu. 

Vị trí trên bảng xếp hạng cũng thể hiện rõ chênh lệch sức mạnh giữa 2 đội. CLB Ninh Bình đứng thứ 2 với 27 điểm, chỉ mới thua 1 trận. Trong khi đó, HAGL mới giành được 11 điểm và đứng thứ 10. Tuy nhiên, "Bầy dê núi" không được phép chủ quan. Họ vừa bị cắt chuỗi bất bại, đồng thời việc HLV Gerard Albadalejo bị đình chỉ chỉ đạo do án phạt từ VFF sẽ là tổn thất lớn về mặt tâm lý. Và ông cũng không có cơ hội đối đầu trực tiếp Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành - một người cũng có cá tính rất mạnh.

Chiều ngược lại, HAGL đang hành quân đến Ninh Bình với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng. Lối chơi thực dụng và đầy tính kỷ luật của đội bóng phố núi có thể sẽ là "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của đội chủ nhà nếu họ quá mải mê tấn công. Một bên có "hỏa lực" tấn công mạnh mẽ, một bên chơi thực dụng, kỷ luật hứa hẹn tạo ra trận cầu hấp dẫn.

Xem thêm bình luận