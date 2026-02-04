Nguy cơ quá tải đe dọa U.23 Việt Nam

"Đ ƯỢC NGHỈ" THEO CÁCH KHÔNG AI MONG MUỐN

V-League 2025 - 2026 đã khép lại với Nguyễn Thái Sơn, khi tiền vệ sinh năm 2003 phải nghỉ hết mùa giải vì đứt gần hết dây chằng chéo trước. Thái Sơn vào sân ở đầu hiệp 2 trận CLB Ninh Bình làm khách trước CLB CAHN. Chỉ sau 16 phút, Thái Sơn rời sân trên cáng. Anh sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh vào ngày 6.2, cùng nhiều tháng điều trị phục hồi chờ đợi trước mắt. Cuối cùng, học trò ông Kim Sang-sik được nghỉ ngơi, nhưng theo cách không ai muốn.

Dấu hiệu quá tải đã xuất hiện, khi nhìn vào cường độ thi đấu của Thái Sơn. Tiền vệ 23 tuổi đá 15 trận chính thức ở mọi cấp độ từ tháng 10.2025 đến nay, trong đó có 10 trận ở cấp độ U.22/U.23, cùng 5 trận tại CLB. Tính cả giải giao hữu Panda Cup hồi tháng 11.2025 tại Trung Quốc, Thái Sơn ra sân 17 trận, trong đó hơn nửa là đá chính.

Con số 17 trận trong 4 tháng thoạt nhìn không lớn, tuy nhiên Thái Sơn đã trải qua hành trình di chuyển giữa nhiều quốc gia (Thái Lan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc rồi trở về VN), kết hợp tập luyện và thi đấu liên tục. Từ tháng 11.2025 đến nay, Thái Sơn chưa có quãng nghỉ nào dài quá 1 tuần. Ngay sau SEA Games 33, anh cùng toàn đội nghỉ 2 ngày, rồi trở lại tập cường độ cao cho U.23 châu Á 2026. Rồi khi giải châu Á khép lại, cựu tiền vệ Thanh Hóa cũng nghỉ rất ngắn trước khi ra sân tập cho Ninh Bình, đội anh vừa chuyển đến.

Thái Sơn nghỉ hết mùa vì quá tải dẫn đến đứt dây chằng ẢNH: MINH TÚ

Hành trình vượt ngưỡng mang lại nguy cơ quá tải cho Thái Sơn, để rồi chấn thương dây chằng là hệ lụy khó tránh. Không chỉ tiền vệ 23 tuổi, các nhân tố U.23 VN khác đang đối mặt nguy cơ tương tự.

"Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của cầu thủ sau SEA Games 33, dù họ có thể lực nền rất ổn. Các cầu thủ đã rất nỗ lực trên sân để bắt kịp giáo án", HLV Kim Sang-sik chia sẻ. Ông gọi nỗ lực vươn lên chính mình của học trò là "ma thuật". Đơn cử, Thái Sơn dù đã rất mệt sau SEA Games, nhưng vẫn đá thêm 544 phút trên tổng số 600 phút của U.23 VN tại VCK U.23 châu Á 2026, ở vị trí đòi hỏi cực nhiều năng lượng cày ải, phải va chạm liên tục như tiền vệ trung tâm. Rủi ro chấn thương có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào, khi dây chằng cầu thủ như "sợi thun" đã phải co giãn liên tục trong nhiều tháng. Ở trận gần nhất của Hà Tĩnh, Lê Viktor cũng rời sân phút 40 vì căng cơ. Các nhân tố U.23 VN còn lại đã ra sân, nhưng sức ì còn lớn, chưa thể đá đúng sức dù đang sẵn có năng lượng và tinh thần thi đấu tốt nhờ hào quang châu Á.

B ÀI HỌC

Chấn thương dây chằng nói riêng, hay chấn thương gối, bắp đùi, mắt cá chân, gót chân nói chung đã khiến một thế hệ vàng son đi lùi. Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Đức… từng dính chấn thương do cường độ thi đấu dày đặc từ cấp CLB đến U.23, đội tuyển quốc gia.

Giai đoạn vàng son ấy, có những cầu thủ phải cày trên 50 trận, thậm chí đạt mốc 60 trận như Quang Hải mùa 2019 (nhiều hơn Cristiano Ronaldo trong cùng năm). Các cầu thủ đá với mật độ châu Âu, nhưng khoa học phục hồi chấn thương, cơ địa, giáo án tập thể lực lẫn chế độ dinh dưỡng của bóng đá VN còn khoảng cách lớn với những nền bóng đá phát triển. Có những cầu thủ phải nén đau, tiêm thuốc vào sân, rồi không bao giờ trở lại được thời đỉnh cao.

Tất nhiên, biên độ chịu đựng của cầu thủ trẻ luôn dài hơn lứa đàn anh. Việc cập nhật giáo án thể lực, huấn luyện bài bản từ lò trẻ cũng giúp lứa U.23 VN sở hữu sức bền thể lực và tâm lý tốt. Dù vậy, với đặc thù sân bãi, điều kiện tập luyện, chăm sóc sức khỏe và giáo án phục hồi cơ bắp ở VN còn những thiếu sót so với thế giới, cầu thủ vẫn đối diện rủi ro lớn khi phải căng sức quá lâu, mà không có khoảng nghỉ để chùng xuống trở lại điểm cân bằng.

Để giữ cho những đôi chân U.23 VN nói riêng và cầu thủ VN nói chung, các đội cần tính toán sử dụng con người kỹ lưỡng, cặn kẽ hơn, theo dõi sức khỏe chặt chẽ và đề ra giáo án được "cá nhân hóa" cho những cầu thủ đặc biệt, thay vì áp dụng đồng bộ, bởi vốn dĩ cơ địa và sức chịu đựng mỗi người khác nhau. Sức ép thành tích khiến HLV phải dùng con người tốt nhất, nhưng để đi đường dài, một chiến lược dùng người đúng đắn mới là lựa chọn hợp lý, giúp "tài sản" lớn nhất của CLB được bảo vệ cho cả hành trình dài.