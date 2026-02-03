'Vua phá lưới' U.23 châu Á Đình Bắc trước cơ hội nâng cao giá trị thương hiệu

Đình Bắc được kỳ vọng truyền tải thông điệp về một thế hệ mới tự tin, bản lĩnh

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang đứng trước cơ hội lịch sử trở thành biểu tượng hùng hồn tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Sau thành công tại SEA Games 33 và vòng chung kết giải bóng đá U.23 châu Á cũng như những danh hiệu cao quý tại gala Cúp chiến thắng, Đình Bắc đang chứng tỏ được giá trị bản thân khi có những ứng xử chuẩn mực, phong cách thi đấu tận hiến, lan tỏa cảm hứng cho mọi người bằng tinh thần máu lửa, không bao giờ từ bỏ trên sân cỏ.

Đình Bắc thi đấu máu lửa trên sân ẢNH: VFF

Thi đấu trên sân, Đình Bắc lúc nào cũng hô hào thúc giục mọi người, động viên cả đội chơi với quyết tâm cao nhất. Không chỉ ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt, anh còn kiến tạo nhiều pha bóng hay từ bóng sống đến tình huống cố định để trao cơ hội cho đồng đội. Anh cũng nhiều lần hết mình bảo vệ anh em, sẵn sàng giáp mặt tay đôi với đối thủ để tăng thêm sự rắn rỏi và chất thép cho toàn đội. Cùng với Khuất Văn Khang, vua phá lưới giải U.23 châu Á thực sự tạo dấu ấn quá thuyết phục về mặt chuyên môn.

Đình Bắc cùng Văn Khang nhận giải cho U.23 Việt Nam tại gala Cúp chiến thắng ẢNH: BTC GALA CÚP CHIẾN THẮNG

Còn khi trở về với đời thường, một Đình Bắc gần gũi, dễ mến, khiêm tốn và ứng xử rất chan hòa với mọi người. Anh luôn nói về đồng đội, về thầy Kim trước khi nói về mình. Anh cũng khẳng định, cá nhân mình chỉ là một phần trong thành công của U.23 Việt Nam. Không có đội bóng, một mình anh chẳng làm được gì. Anh cũng phản ứng rất nhanh nhạy với những hình tượng mang "chất" Việt Nam để gắn thầy Kim với người dân Việt. Chẳng hạn như cách mà Đình Bắc lấy mũ cối đội vào đầu thầy Kim sau trận chung kết SEA Games 33, thực sự đã gây xúc động và lay động tình cảm của nhiều người. Hình ảnh ấn tượng đó cũng tạo dấu ấn giành giải hình ảnh đẹp ở Cúp chiến thắng.

Đình Bắc lan tỏa cảm xúc cho đồng đội ẢNH: VFF

Từ những hành động nhỏ đến cách làm thiết thực, cách phát ngôn chuẩn mực, Đình Bắc thực sự đã đi vào lòng người. Có thể xem Đình Bắc chính là đại diện cho một thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, có nền tảng vững chắc, không ngừng hoàn thiện bản thân và sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp. Đây cũng là tinh thần và sự đồng cảm từ Đình Bắc mà nhiều thương hiệu Việt Nam đang theo đuổi trong suốt hành trình phát triển, kiên định với con đường đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị bền vững cho khách hàng cũng như cộng đồng.

Giá trị của Đình Bắc đã được khẳng định, nhấn mạnh sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ, sự chuyên nghiệp, tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn xa và trách nhiệm với cộng đồng. Những giá trị đó không chỉ được thể hiện trên sân cỏ, mà còn được kỳ vọng lan tỏa tích cực vào đời sống xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Đình Bắc (bìa phải) cùng đồng đội tại VCK giải U.23 châu Á ẢNH: VFF

Điều đó cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét trong mối quan hệ giữa thể thao và các lĩnh vực khác trong xã hội. Đặc biệt khi các tổ chức tài chính lớn tìm kiếm những hình mẫu trẻ trung, tích cực và giàu cảm hứng để kết nối sâu hơn với công chúng. thì với nền tảng chuyên môn, hình ảnh tích cực và định hướng phát triển dài hạn, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa các đơn vị kinh tế và cộng đồng người hâm mộ bóng đá trong giai đoạn tới.

Niềm vui của Đình Bắc, một hình ảnh rất máu lửa ẢNH: VFF

Được biết Đình Bắc mới đây đã được Sacombank chọn để trở thành đại sứ thương hiệu như là một bước đi tiếp theo trong chiến lược đồng hành của ngân hàng này với thể thao, đặc biệt là bóng đá Việt Nam. Anh sẽ đồng hành trong nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình cộng đồng và những sáng kiến hướng tới giới trẻ. Hình ảnh của tiền đạo trẻ này được kỳ vọng sẽ góp phần truyền tải thông điệp về một thế hệ mới tự tin, bản lĩnh, sống có mục tiêu và sẵn sàng nỗ lực để đạt được thành công bằng chính năng lực của mình.