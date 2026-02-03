Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nối tiếp Hiểu Minh và Văn Trường, Thái Sơn mong muốn bác sĩ mổ dây chằng cho mình là…

Linh Nhi
Linh Nhi
03/02/2026 17:05 GMT+7

Sau khi gặp chấn thương nặng, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã quyết định sẽ vào TP.HCM với bác sĩ đã phẫu thuật nối dây chằng thành công cho Hiểu Minh, Văn Trường.

Nối tiếp Hiểu Minh và Văn Trường, Thái Sơn mong muốn bác sĩ mổ dây chằng cho mình là…- Ảnh 1.

Thái Sơn gặp chấn thương nặng giữa trận đấu CLB CAHN gặp Ninh Bình FC ở vòng 12 V-League 2025 - 2026

ảnh: Minh Tú

Thái Sơn bình ổn tâm lý

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã vào sân đầu hiệp 2 trận đấu giữa CLB CAHN và Ninh Bình FC, tiếc rằng chỉ sau 16 phút, trong một động tác chạy lùi thông thường, anh đã bất ngờ bị rách phần lớn dây chằng chéo trước.

Ngay sau trận đấu, Thái Sơn đã được Ninh Bình FC đưa vào bệnh viện, hiện đang được chăm sóc kỹ lưỡng tại bệnh viện ở Ninh Bình. Tâm lý và sức khỏe của anh hiện đang ổn định.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, tuyển thủ U.23 Việt Nam Thái Sơn đang mong muốn được thực hiện phẫu thuật ở TP.HCM, với bác sĩ Phạm Quốc Hùng.

Được biết, bác sĩ Phạm Quốc Hùng là người vừa thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật nối dây chằng cho 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam khác là Văn Trường và Hiểu Minh.

Nối tiếp Hiểu Minh và Văn Trường, Thái Sơn mong muốn bác sĩ mổ dây chằng cho mình là…- Ảnh 2.

Thái Sơn là trụ cột giúp U.23 Việt Nam đọat HCĐ VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Minh Tú

Được biết, Văn Trường sau 2 tháng điều trị đã có thể gập gối 120 độ và đi lại gần như bình thường. Trước đó, bác sĩ Hùng cũng là người đã phẫu thuật thành công cho hàng loạt tuyển thủ khác như Văn Thanh, Vĩ Hào, Tấn Tài…

Ông cũng là người giúp Đỗ Hùng Dũng đá bóng trở lại sau khi gãy chân. Dự kiến, Thái Sơn sẽ vào TP.HCM và được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Vạn Hạnh. Nếu ca phẫu thuật thành công, tiền vệ có biệt danh Sơn "Tỏi" này sẽ cần 6-8 tháng để trở lại sân cỏ.

Như thế, anh cũng sẽ giống người đồng đội ở U.23 Việt Nam Hiểu Minh có thể tái xuất sân cỏ vào tháng 10, giữa lượt đi V-League 2026 - 2027. Riêng tiền vệ Văn Trường dự kiến sẽ có thể thi đấu trở lại từ tháng 8, thời điểm mở màn mùa giải mới.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang đứng trước cơ hội lớn trở thành biểu tượng hùng hồn trên nhiều lĩnh vực khi đang rất được yêu thích về tài năng và phong cách thể hiện ở SEA Games 33 và vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026.

