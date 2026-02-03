Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Chốt sân khấu quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ngậm ngùi Mỹ Đình…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
03/02/2026 17:31 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ không chọn sân Mỹ Đình làm địa điểm thi đấu trận quyết chiến với Malaysia, khép lại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3.

Nóng: Chốt sân khấu quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ngậm ngùi Mỹ Đình…- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Thiên Trường tiếp Malaysia

ảnh: Thụy An

Đội tuyển Việt Nam vẫn lạnh nhạt sân Mỹ Đình

Tháng 3 tới sẽ là thời điểm phán quyết, khi cuộc đua tranh tấm vé của bảng F tham dự VCK Asian Cup 2027 sẽ khép lại bằng trận quyết chiến ngôi đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Từ nay đến đó, AFC rất có thể sẽ đưa ra phán quyết của mình về mức án trừng phạt đên Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Nhưng dù kết quả cuối cùng có là như thế nào, thì thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vẫn chuẩn bị nghiêm túc nhất.

Đơn giản, đây sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh của mình, trả lại cả vốn lẫn lời cho trận đấu thua 0-4 tại Bukit Jalil giữa năm 2025 - trận đấu đã bị FIFA tuýt còi vì bê bối nhập tịch "lậu" của Malaysia.

Nóng: Chốt sân khấu quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ngậm ngùi Mỹ Đình…- Ảnh 2.

Sân Thiên Trường luôn đông nghẹt khán giả các trận đấu có đội tuyển quốc gia

ảnh: Minh Tú

Vào lúc này, đội tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của Đông Nam Á và chắc chắn chúng ta rất muốn chứng tỏ vị thế của mình bằng cách đánh bại Malaysia vẫn đang quyết liệt đi đường tắt bằng chính sách nhập tịch ồ ạt gây tranh cãi của mình.

AFC bắt đầu tái thiết FAM: Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ Malaysia ủng hộ

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31.1 tới sẽ không diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi mới sửa mặt cỏ.

Chính xác, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp Harimau Malaya (Hổ Mã Lai, biệt danh đội tuyển Malaysia) trên sân Thiên Trường - sân nhà của CLB Nam Định khánh thành năm 2003, chỉ vài tháng trước sân Mỹ Đình.

Nóng: Chốt sân khấu quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ngậm ngùi Mỹ Đình…- Ảnh 3.

Xuân Son muốn ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường

ảnh: CLB Nam Định

Đây cũng sẽ là trận đấu tiền đạo Xuân Son có cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Thiên Trường, gửi lời tri ân đến CĐV CLB Nam Định vốn luôn rất yêu mến và ủng hộ anh những năm qua.

Vẫn chưa biết trận giao hữu làm nóng trước đó giữa đội tuyển Việt Nam với đối thủ Bangladesh sẽ được tổ chức tại đâu, với các ứng viên gồm sân Lạch Tray (Hải Phòng), sân Phú Thọ hay sân Thái Nguyên vừa mới khai trương...

Nhưng rất có thể địa điểm thi đấu sẽ vẫn không phải là Mỹ Đình, nhất là nhìn vào mối quan hệ lạnh nhạt với VFF sau khi thế độc quyền của sân Mỹ Đình bị phá vỡ. Đội tuyển Việt Nam hiện tại có rất nhiều sự lựa chọn.

