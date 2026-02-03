Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sếp lớn AFC đích thân ra tay tái thiết FAM, báo chí Malaysia ví von ‘cha đang cứu con’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/02/2026 16:46 GMT+7

Báo chí Malaysia đánh giá cao vai trò của AFC trong quá trình cải tổ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch, xem đây như nỗ lực cứu nguy để tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ.

Phó tổng thư ký AFC dẫn dắt công cuộc tái khởi động FAM

Ngày 3.2, báo Harian Metro của Malaysia đã có những đánh giá về việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vào cuộc giúp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tái thiết sau bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

Báo này ví von can thiệp của AFC như hành động của một “người cha” kiên trì cứu “đứa con” trước nguy cơ phải đối mặt với án phạt nặng hơn từ FIFA, trong đó có khả năng bị đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục sai sót trong quản trị.

Sếp lớn AFC đích thân ra tay tái thiết FAM, báo chí Malaysia ví von ‘cha đang cứu con’- Ảnh 1.

Phó tổng thư ký AFC Vahid Kardany

ẢNH: AFC

Quá trình đánh giá toàn diện bộ máy điều hành của FAM được báo chí Malaysia đưa tin là đã khởi động và được dẫn dắt bởi Phó tổng thư ký AFC Vahid Kardany từ hôm nay (3.2) nhằm hỗ trợ tái cấu trúc liên đoàn sau khi toàn bộ Ban Chấp hành FAM đồng loạt từ chức.

FAM có khả năng bị đình chỉ nếu không khắc phục sai sót 

Harian Metro dẫn lời nhà quan sát bóng đá địa phương Datuk Christopher Raj nhận định việc toàn bộ các thành viên Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức là bước đi đúng đắn, tạo điều kiện để AFC vào cuộc hỗ trợ và thúc đẩy cải tổ một cách triệt để.

Ông nhấn mạnh rằng nếu FAM bị đình chỉ, tác động sẽ rất nghiêm trọng đối với hệ sinh thái bóng đá Malaysia, không chỉ ở đội tuyển nam mà cả đội tuyển nữ, khi các đội bóng quốc gia có thể bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế.

Sếp lớn AFC đích thân ra tay tái thiết FAM, báo chí Malaysia ví von ‘cha đang cứu con’- Ảnh 2.

Chuyên gia bóng đá nhận định việc cải tổ FAM là cần thiết và bắt buộc

ẢNH: REUTERS

Ông Christopher Raj cho rằng nỗ lực của AFC mang ý nghĩa tích cực, mở ra cơ hội tốt nhất để FAM “tái khởi động” toàn diện. Theo ông, dù không phải mọi mặt cùa FAM đều tiêu cực, nhưng một cuộc tái cấu trúc tổng thể sẽ giúp nâng cấp hệ thống quản trị, tài chính, phát triển bóng đá, cũng như tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý rằng cải cách chỉ có thể thành công nếu FAM thực sự cam kết và tuân thủ đầy đủ các khuyến nghị từ AFC, thay vì thực hiện nửa vời hoặc chọn lọc. Nếu không đáp ứng các yêu cầu cải tổ, chính FAM sẽ phải chịu trách nhiệm trước những hệ quả có thể xảy ra. Trong bối cảnh này, AFC được xem như đơn vị giám sát và cố vấn, nhằm bảo đảm bộ máy điều hành của FAM vận hành hiệu quả hơn và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó tạo luồng sinh khí mới cho bóng đá Malaysia.

Ông Christopher Raj đồng thời kêu gọi các thành viên còn lại tại FAM cùng người hâm mộ bóng đá Malaysia ủng hộ mạnh mẽ tiến trình cải tổ, bởi đây được xem là cơ hội quan trọng cho lợi ích lâu dài của bóng đá nước này.

CAS xét xử vụ việc FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia kháng cáo án phạt FIFA vào ngày 26.2, nhưng quyết định sẽ được công bố vào một ngày khác có thể trong tháng 3 ngay trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam.

