Cạnh tranh siêu quyết liệt vị trí thủ môn đội tuyển Việt Nam: Quá nhiều người giỏi

4 "tòa tháp" thách thức vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam

Ngay lúc này, HLV Kim Sang-sik có thể chọn 1 trong 4 thủ môn gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik hoặc Trần Trung Kiên cho vị trí chính thức trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Ai trong số họ cũng hay, cũng xứng đáng chiếm vị trí số 1. Điểm chung giữa họ, cả 4 người này đều cao lớn, vạm vỡ, vốn ít thấy với giới cầu thủ Việt Nam trước đây: Nguyễn Filip cao 1,92 m, Trần Trung Kiên cao 1,91 m, Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik cùng cao 1,88 m.

Lê Giang Patrik sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam Ảnh: Khả Hòa

Trong số này, Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia, từng ra sân khi đội tuyển Việt Nam vô địch các kỳ AFF Cup gần nhất: Đặng Văn Lâm vô địch AFF Cup 2018, còn Nguyễn Filip vô địch AFF Cup 2024. Lê Giang Patrik là thủ môn có phong độ tốt nhất tại V-League khoảng 3 mùa giải gần đây, còn Trần Trung Kiên có sức trẻ (23 tuổi), là niềm tự hào của các lò đào tạo trẻ trong nước.

Đặc biệt, 3 thủ môn Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên gần như đã khắc phục được điểm yếu cố hữu của các thủ môn Việt Nam nhiều năm trước, đó là khả năng bắt bóng bổng, năng lực làm chủ khu vực 16 m 50 và đặc biệt là khả năng phát động phản công bằng chân ngay từ khu vực cấm địa của đội nhà.

Trần Trung Kiên ngày một toàn diện Ảnh: CLB HAGL

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Trước đây, các thủ môn Việt Nam thường không toàn diện, những thủ môn nhỏ con thì nhanh nhẹn với các pha bóng tầm thấp, nhưng yếu các pha bóng tầm cao. Còn các thủ môn có thể hình tốt lại yếu trong các pha bóng tầm thấp, phản xạ chậm trước các pha dứt điểm sát mặt sân của đối phương. Nhưng giờ, tôi thấy sự toàn diện ở Trần Trung Kiên. Cậu ấy hay cả trong bóng bổng lẫn bóng sệt".

Điều tương tự cũng xuất hiện ở các thủ môn Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik. Các thủ thành này cũng toàn diện ở cả các pha bóng tầm cao lẫn tầm thấp. Riêng với Lê Giang Patrik, anh có thêm khát khao được cống hiến cho đội tuyển quốc gia, do chưa bao giờ anh được khoác áo và được thành công ở cấp độ này trên đấu trường quốc tế.

Lực lượng dự bị hùng hậu

Thường thì người giỏi ít chịu ngồi dự bị cho người khác. Các thủ môn giỏi thường nản chí nếu họ bị đặt trên băng ghế dự bị quá lâu, khiến cho họ mất dần động lực khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng với bóng đá Việt Nam hiện giờ, chúng ta có sẵn những siêu dự bị. Những người sẵn sàng trở thành phương án dự phòng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, dù bản thân họ cũng khá xuất sắc.

Cao Văn Bình sẵn sàng sắm vai "dự bị hạng sang" Ảnh: TED Trần

Số này có thể kể đến 3 cái tên Nguyễn Văn Việt (1,80 m), Cao Văn Bình (1,84 m) và Nguyễn Đình Triệu (1,80 m). So về độ toàn diện, những thủ thành vừa nêu không toàn diện bằng Nguyễn Filip, Trần Trung Kiên, Lê Giang Patrik, nhất là ở thể hình và khả năng bắt bóng bổng, nhưng họ không phải thủ môn kém. Điều quan trọng, nếu HLV Kim Sang-sik đặt họ trên băng ghế dự bị, họ sẽ sẵn lòng kiên nhẫn chờ cơ hội.

Điều này từng xuất hiện với Nguyễn Đình Triệu ở AFF Cup 2024 và Cao Văn Bình ở giải U.23 châu Á 2026. Đình Triệu bắt đầu AFF Cup 2024 với tư cách thủ môn số 2 của đội tuyển Việt Nam, sau thủ môn số 1 Nguyễn Filip, nhưng khi được tung vào sân, anh chớp ngay cơ hội và tỏa sáng đến cuối giải. Tương tự như thế, Cao Văn Bình là dự bị cho Trần Trung Kiên ở giải U.23 châu Á 2026, nhưng trong trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc, khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, Cao Văn Bình lập tức nắm bắt và tỏa sáng.

Không có nhiều đội tuyển trên thế giới có được niềm hạnh phúc lớn như vậy. Không có nhiều đội tuyển trên thế giới sở hữu nhiều nhân tài chơi ở cùng 1 vị trí như thế này, đồng thời trong số những nhân tài đó, có người sẵn sàng lùi lại một bước, nhường đường cho người khác bước lên, như đội tuyển Việt Nam đang có!