U.23 Việt Nam được thưởng xe máy xịn: Ông Kim và học trò háo hức trải nghiệm… ngay trên sân khấu

U.23 Việt Nam nhận phần thưởng đặc biệt

Sáng 4.2, U.23 Việt Nam đã nhận phần thưởng từ nhà tài trợ sau khi đoạt tấm HCĐ ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Cụ thể, hòa cùng niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam, Công ty Yamaha Motor Việt Nam, nhà tài trợ chính giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc do VFF cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức, trao 23 chiếc xe máy PG1 cho 23 cầu thủ U.23 Việt Nam, trong khi HLV Kim Sang-sik nhận được 1 xe máy NMAX. Tổng trị giá phần thưởng lên tới gần 1 tỉ đồng.

Trên sân khấu, HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp ngồi lên xe để trải nghiệm phần thưởng. Các thành viên U.23 Việt Nam với 6 cầu thủ Lê Phát, Công Phương, Văn Hà, Văn Khang, Thanh Nhàn, Xuân Bắc cũng háo hức lái thử chiếc xe gắn bó với mình trong thời gian tới.

HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam được thưởng xe máy ẢNH: VFF

"Tinh thần thể thao", một trong những giá trị cốt lõi của Yamaha, luôn được người dân Việt Nam đánh giá cao thông qua sự đồng hành bền bỉ trong việc ươm mầm tài năng bóng đá trẻ. Nhiều cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Việt Nam và U.23 hiện nay từng trưởng thành từ giải bóng đá thiếu niên toàn qốc, tiêu biểu như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh...

Những gương mặt này là minh chứng sống động cho hành trình phát triển bền vững mà Yamaha đã góp phần cùng bóng đá Việt Nam.

Học trò HLV Kim Sang-sik khởi động bằng chức vô địch U.23 Đông Nam Á vào tháng 7.2025, với xu hướng chủ đạo "càng đá càng hay".

Ở giải này, sau những trận đấu vấp váp khi gặp U.23 Lào (thắng 3-0), U.23 Campuchia (2-1) ở vòng bảng và U.23 Philippines (2-1) ở bán kết với lối chơi chưa khớp nhịp, Đình Bắc cùng đồng đội đạt đỉnh cao phong độ đúng lúc khó khăn nhất, khi đối đầu U.23 Indonesia ở sân Gelora Bung Karno trong trận chung kết.

Nếu 7 trận thắng tại giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á 2026 mang đến khởi đầu suôn sẻ thì SEA Games 33 là nút thắt "mở van" niềm tin mà HLV Kim Sang-sik cùng học trò đã chờ đợi.

Sau chiến thắng sát nút trước U.22 Lào (2-1), U.22 Việt Nam thắng liền 2 trận cùng tỷ số 2-0 trước U.22 Malaysia (vòng bảng) và U.22 Philippines (bán kết), để rồi mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử chung kết SEA Games khi hạ U.22 Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala để lên ngôi vô địch.

Ông Kim cùng thủ quân Văn Khang cùng trải nghiệm chiếc xe ẢNH: VFF

Cỗ máy chiến thắng của ông Kim thực sự vào guồng ở VCK U.23 châu Á 2026, khi U.23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, lần lượt đánh bại U.23 Jordan (2-0), U.23 Kyrgyzstan (2-1) và U.23 Ả Rập Xê Út (1-0) để chiếm ngôi đầu bảng đấu khó.

Đến tứ kết, U.23 Việt Nam giải "dớp" U.23 UAE, với chiến thắng kịch tính 3-2 nhờ thế trận tấn công bài bản, khoa học, khiến dàn sao Tây Á không thể chống đỡ.

Dù thua 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở bán kết, nhưng U.23 VN đã đứng dậy rất nhanh trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc.

Với chỉ 10 người, học trò HLV Kim Sang-sik kiên cường giữ được tỷ số 2-2 trong 2 hiệp phụ, rồi hạ đối thủ 7-6 trên chấm luân lưu, khép lại hành trình ngoạn mục chỉ trong 8 tháng để khắc họa nên một lứa trẻ thành công của bóng đá Việt Nam.