Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Nam Định và Xuân Son quyết đánh bại đối thủ Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
04/02/2026 17:20 GMT+7

Chiều 4.2, HLV Mauro khẳng định CLB Nam Định sẵn sàng đánh bại ông lớn Malaysia Johor Darul Ta'zim (DJT) để vào bán kết giải CLB ASEAN 2025 - 2026 với ngôi đầu bảng B.

CLB Nam Định và Xuân Son quyết đánh bại đối thủ Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch 'lậu'- Ảnh 1.

HLV Mauro khẳng định CLB Nam Định muốn đánh bại mọi đối thủ

ảnh: CLB Nam Định

CLB Nam Định quyết giữ ngôi đầu

Trong buổi họp báo trước trận tranh ngôi đầu bảng B giải CLB ASEAN 2025 - 2026, HLV trưởng CLB Nam Định Mauro Jeronimo cho biết: "Ở mọi trận đấu, mục tiêu của chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng.

Hiện tại, đội đang trải qua một lịch thi đấu dày, ảnh hưởng ít nhiều tới sự phục hồi của các cầu thủ. Tôi không muốn nói nhiều vào các yếu tố bất lợi mà chỉ tập trung vào trận đấu ngày mai.

Ở bảng B, Thép Xanh Nam Định gặp rất nhiều những đội bóng chất lượng như Lion City Sailors đá chung kết AFC Champions League Two 2024 - 2025 hay đội bóng tốp đầu Thái Lan Bangkok United.

CLB Nam Định và Xuân Son quyết đánh bại đối thủ Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch 'lậu'- Ảnh 2.

Xuân Son đang có phong độ tốt tại CLB Nam Định

ảnh: CLB Nam Định

JDT là một đối thủ lớn trong khu vực, họ chơi ở giải đấu hàng châu Á là AFC Champions League Elite. Tôi cũng biết họ đang có quãng bất bại rất dài giải ở giải quốc nội Malaysia, có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng.

Việc một số cầu thủ Malaysia nhập tịch trở lại đội hình giúp Johor Darul Ta'zim mạnh lên rất nhiều. Những cầu thủ ấy không phải thích nghi với đội bởi họ đã từng có quãng thời gian chơi cùng nhau.

Thế nhưng cũng phải nhìn nhận rằng CLB Nam Định là một đội bóng mạnh. Chúng tôi hiểu rằng mình phải tôn trọng sức mạnh của đối phương nhưng trên tất cả tôi đặt trọn niềm tin vào đội bóng của mình".

CLB Nam Định và Xuân Son quyết đánh bại đối thủ Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch 'lậu'- Ảnh 3.

Trung vệ Lucas tin tưởng việc HLV Mauro đang hòa nhập tốt ở CLB Nam Định

ảnh: CLB Nam Định

Vào lúc này, CLB Nam Định đã chắc chắn đoạt vé vào đá vòng bán kết giải CLB ASEAN 2025 - 2026. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch V-League quyết có một chiến thắng để khẳng định sức mạnh, khép lại vòng bảng bằng ngôi đầu bảng B.

Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Xuân Son (dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 7 bàn thắng) và bộ 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển Malaysia là tiền đạo Joao Figueiredo, tiền vệ Hector Hevel và hậu vệ cánh Jon Irazabal vừa được "bật đèn xanh" trở lại CLB DJT.

"Khi vào bán kết, chúng tôi có quyền nghĩ về chức vô địch. Nhưng bóng đá thì không đơn giản như vậy, bạn cần phải vạch rõ ra mục tiêu từng bước của mình. Do đó chúng tôi sẽ tập trung hết mình vào trận đấu ngày mai sau đó chờ đợi đối thủ của mình ở bán kết trước khi nghĩ về chức vô địch", HLV Mauro khẳng định.

Trận đấu giữa CLB Nam Định và Johor Darul Ta'zim sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 5.2, trên sân Thiên Trường. 

Tin liên quan

Lịch thi đấu kịch tính Ninh Bình đại chiến HAGL: HLV Albadajelo lỡ cơ hội đối mặt ông Vũ Tiến Thành

Lịch thi đấu kịch tính Ninh Bình đại chiến HAGL: HLV Albadajelo lỡ cơ hội đối mặt ông Vũ Tiến Thành

Người hâm mộ chờ đợi CLB Ninh Bình và HAGL không chỉ vì những ngôi sao, mà còn mong muốn chứng kiến những cuộc hội ngộ, cuộc đối đầu cảm xúc.

U.23 Việt Nam được thưởng xe máy xịn: Ông Kim và học trò háo hức trải nghiệm… ngay trên sân khấu

Nóng: Chốt ‘sân khấu’ quyết đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ngậm ngùi Mỹ Đình…

Khám phá thêm chủ đề

CLB Nam Định Xuân Son Mauro V-League CLB ASEAN DJT Johor Darul Ta'zim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận