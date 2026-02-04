CLB CAHN ngược dòng ngoạn mục, thắng rất đậm CLB Singapore tại Cúp C1 Đông Nam Á: Chỉ tiếc là...

Tối 4.2, CLB CAHN tiếp đón CLB Tampines Rovers (Singapore) trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. Đây chỉ là trận đấu mang tính chất thủ tục, khi đội bóng ngành công an đã sớm bị loại. Dù vậy, thầy trò HLV Mano Polking đã có hơn 90 phút thi đấu hay và có lời chia tay đẹp với giải đấu.

CLB CAHN bị thủng lưới trước

Bất ngờ đã xảy ra ở giai đoạn đầu trận, khi CLB Tampines Rovers có bàn thắng mở tỷ số. Phút 13, sau tình huống phản công chớp nhoáng, Trent Buhagiar nhận đường căng ngang dọn cỗ của đồng đội và dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Trước khi bị thủng lưới, CLB CAHN đã nhập cuộc chủ động ngay từ sau tiếng còi khai cuộc và chơi ép sân. Nhận "gáo nước lạnh", đại diện của Việt Nam như bị chạm vào lòng tự ái đã đẩy cao đội hình chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Chỉ 2 phút sau khi nhận bàn thua, đội chủ sân Hàng Đẫy đã nhanh chóng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phan Văn Đức đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo cho CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Phút 15, Hugo Gomes bật cao đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt góc, khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn và vào lưới nhặt bóng. Sau khi gỡ hòa 1-1, các chân sút bên phía CLB CAHN càng chơi càng thăng hoa để ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Phút 28, Phan Văn Đức có pha đi bóng solo ấn tượng bên phía cánh phải, trước khi trả ngược thuận lợi để Lê Văn Đô băng lên dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Phút 33, Phạm Minh Phúc căng ngang chính xác để Phan Văn Đức đệm bóng đào sâu cách biệt thành 3-1.

Alan vào sân từ băng ghế dự bị cũng đóng góp cú đúp bàn thắng cho CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, CLB CAHN thi đấu với tinh thần khá thoải mái và có thêm nhiều bàn thắng. Phút 74, sau pha chọc khe tinh tế của Leo Artur, Vitao thoát xuống và dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho đại diện của Việt Nam. Phút 84, Artur một lần nữa kiến tạo từ chấm phạt góc để tiền đạo Alan bật cao lắc đầu nâng tỷ số lên 5-1.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90, Alan có pha bóng "lườm rau gắp thịt" cực tinh quái và tung cú sút vào góc gần để ấn định chiến thắng đậm đà 6-1 cho CLB CAHN. Dù đây chỉ là trận đấu thủ tục vì đội CAHN đã bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á, nhưng với chiến thắng này, thầy trò HLV Polking có thêm động lực trong cuộc đua tranh quyết liệt chức vô địch V-League với CLB Ninh Bình.