Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tái đấu U.23 Trung Quốc và Thái Lan?

Thu Bồn
Thu Bồn
04/02/2026 11:05 GMT+7

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đang có kế hoạch tổ chức một giải đấu tứ hùng vào tháng 3. Trong đó, U.23 Việt Nam, Thái Lan và Uzbekistan là những khách mời hàng đầu đang được phía bạn nhắm tới.

Sau thành công với vị trí á quân tại VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Trung Quốc được cho là sẽ sớm tập trung trở lại vào tháng 3 và thi đấu giải tứ hùng. Theo trang Titan Sports, mục tiêu cốt lõi của giải đấu tứ hùng là nhằm chuẩn bị cho Á vận hội (ASIAD) Nagoya - Nhật Bản diễn ra vào tháng 9. Giải tứ hùng nhiều khả năng có sự góp mặt của chủ nhà Trung Quốc, U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 Uzbekistan.

Lý giải về việc chọn U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 Uzbekistan làm khách mời, tờ Titan Sports nhận định đây là những đối thủ "hợp lý và tối ưu nhất" ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh U.23 Nhật Bản bận tập huấn tại châu Âu, còn U.23 Hàn Quốc vẫn chưa ổn định sau thất bại tại giải châu Á, thì bộ ba Việt Nam, Thái Lan và Uzbekistan là những "người quen cũ" chất lượng.

U.23 Việt Nam tái đấu U.23 Trung Quốc và Thái Lan?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (phải) từng thua Trung Quốc ở bán kết giải U.23 châu Á 2026 vào tháng 1

ẢNH: TED TRẦN

Cũng theo trang báo này, mối quan hệ hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CFA là chìa khóa giúp việc mời các đội tuyển trẻ Việt Nam sang thi đấu trở nên thường xuyên hơn. "Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã nhận được lời mời từ phía CFA. Mối quan hệ giữa CFA và Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan cũng đang rất khăng khít khi các đội U.16, U.17, U.19 của nước này hiện cũng đang tập huấn tại Trung Quốc", Titan Sport thông tin.

Điều thú vị là tại VCK U.23 châu Á vừa qua, Trung Quốc đều đã chạm trán cả 3 đối thủ kể trên: hòa Thái Lan ở vòng bảng, thắng Uzbekistan trên chấm luân lưu ở tứ kết và đánh bại Việt Nam 3-0 ở bán kết. Tính xa hơn, các đội bóng này đã quá quen mặt nhau qua các giải giao hữu tổ chức tại Trung Quốc trong 2 năm trở lại đây.

HLV Kim Sang-sik: ‘Tôi tự tin sẽ giúp U.23 Việt Nam hay hơn nữa, mục tiêu là World Cup’

Titan Sport nhắc về đội Việt Nam: "Cần lưu ý rằng phía Việt Nam cuối năm ngoái đã thông báo sẽ chuyển trọng tâm sang lứa U.21 để chuẩn bị cho ASIAD Nagoya. Do đó, nếu giải tứ hùng tại Trung Quốc diễn ra, đối thủ mà Trung Quốc chạm trán nhiều khả năng sẽ là đội tuyển U.21 Việt Nam. Trong khi đó, Thái Lan và Uzbekistan xác suất cao vẫn sẽ cử đội hình nòng cốt vừa tham dự giải châu Á vừa qua.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam trung quốc Thái Lan Asiad
