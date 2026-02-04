'Ngôi sao nhỏ' Hoàng Vân tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam sớm vô địch U.19 quốc gia

Bàn thắng vàng của Hoàng Vân đưa U.19 Phong Phú Hà Nam vô địch sớm

Trước khi lượt đấu thứ 9 diễn ra, U.19 Phong Phú Hà Nam có 17 điểm sau 7 trận và hơn đội xếp sau là U.19 TP.HCM đến 6 điểm. Chính vì thế, chỉ cần 1 điểm ở trận gặp U.19 nữ Thái Nguyên T&T, U.19 Phong Phú Hà Nam sẽ chính thức vô địch sớm 1 lượt đấu.

Với mục tiêu đó, U.19 Phong Phú Hà Nam vẫn tung vào sân đội hình giàu sức tấn công trong trận đấu gặp Thái Nguyên T&T, trong đó chân sút Lưu Hoàng Vân vẫn lĩnh xướng hàng công. Toan tính của HLV Trần Lệ Thủy cũng sớm phát huy hiệu quả khi Ngân Thị Thanh Hiếu dứt điểm từ cự ly gần, mở tỷ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam, sau đường chuyền của Lê Hồng Yêu ngay ở phút thứ 2.

Không chấp nhận trận thua, U.19 Thái Nguyên T&T vùng lên tấn công mạnh mẽ. Dù vậy, đội bóng trẻ vùng chè gặp khó khăn khi vấp phải hàng thủ chắc chắn của U.19 Phong Phú Hà Nam. May mắn thay, khoảnh khắc tỏa sáng của Đèo Ky Chun xuất hiện đúng lúc. Phút 36, tiền đạo này thoát xuống rất hay sau đường chọc khe của đồng đội, cô tung cú sút chéo góc hiểm hóc quân bình tỷ số 1-1 cho Thái Nguyên T&T. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên, hai đội không ghi thêm được bàn thắng và rời sân với kết quả hòa.

U.19 Phong Phú Hà Nam vô địch sớm 1 lượt đấu, trong khi U.19 TP.HCM (áo vàng) cũng nắm chắc vị trí á quân ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, U.19 Phong Phú Hà Nam một lần nữa chủ động chơi tấn công. Các cầu thủ chủ nhà vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn đối thủ. Sự xuất hiện của Y Za Lương với nền tảng thể lực vượt trội giúp U.19 Phong Phú Hà Nam thắng thế trong các pha tranh chấp bóng. Nhưng cũng phải chờ đến thời điểm cuối trận đấu, họ mới có được điều mình cần. Phút 83, từ đường chuyền tinh tế của Y Za Lương, "ngôi sao nhỏ" Lưu Hoàng Vân dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho U.19 Phong Phú Hà Nam.

Với 20 điểm sau 8 trận đấu, U.19 Phong Phú Hà Nam chính thức lên ngôi vô địch của giải với thành tích bất bại.

Ở trận đấu muộn lúc 18 giờ cùng ngày, U.19 TP.HCM dễ dàng đánh bại U.19 Than KSVN với tỷ số 3-0. Đồng thời, chiến thắng này cũng giúp U.19 TP.HCM nắm chắc vị trí á quân. Vào ngày 7.2, lượt đấu cuối của giải sẽ diễn ra trên sân Hà Nam.