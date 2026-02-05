Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có bộ 3 tấn công siêu khủng, Indonesia sẽ được ‘kiểm định’ đầu tiên

Thiếu Bá
Thiếu Bá
05/02/2026 18:06 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng bộ 3 tiền đạo cực mạnh gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Đình Bắc trong năm nay. Và đội đầu tiên được kiểm định chất lượng của hàng tấn công này là Indonesia.

Sự bổ sung đáng giá sau giải U.23 châu Á

Đình Bắc đang bị treo giò, sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp U.23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Với tấm thẻ đỏ này, Đình Bắc sẽ phải nghỉ thi đấu ở 2 trận quốc tế chính thức tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Do HLV Kim Sang-sik đã tuyên bố không gọi Đình Bắc vào danh sách dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp Malaysia ngày 31.3, nên 2 trận đấu bị treo giò của Đình Bắc có thể là 2 trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam có bộ 3 tấn công siêu khủng, Indonesia sẽ được ‘kiểm định’ đầu tiên - Ảnh 1.

Đình Bắc sẽ được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam trong năm nay

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đình Bắc sẽ xuất hiện từ trận đấu thứ 3 của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Đấy sẽ là trận đấu rất quan trọng với đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik, gặp Indonesia ngày 3.8 trên sân đối phương. Khả năng cao đó sẽ là trận cầu quyết định vị trí đầu bảng A, thậm chí quyết định vé vào bán kết của đội tuyển Việt Nam.

Còn nhớ, tại AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son chỉ xuất hiện từ trận đấu thứ 4 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, gặp Myanmar. Nhưng đó là trận đấu mang tính bản lề, thay đổi hoàn toàn chất lượng chuyên môn của đội tuyển Việt Nam, đưa chúng ta đến ngôi vô địch.

Đội tuyển Việt Nam tăng sự đa dạng về lối chơi

Vì thế, sự xuất hiện của Đình Bắc ở giai đoạn cuối vòng bảng AFF Cup 2026, có thể sẽ mang lại sức bật mới cho đội tuyển Việt Nam. Khi đó, về lý thuyết, HLV Kim Sang-sik có thể tung ra sân bộ 3 tấn công "nguyên tử", gồm Xuân Son, Đình Bắc và Tiến Linh.

Đội tuyển Việt Nam có bộ 3 tấn công siêu khủng, Indonesia sẽ được ‘kiểm định’ đầu tiên - Ảnh 2.

Xuân Son và Tiến Linh có thể có thêm sự hỗ trợ của Đình Bắc trong thời gian tới

Ảnh: Minh Tú

Với các hàng phòng ngự ở khu vực Đông Nam Á, kèm 1 trong 3 người này vốn đã không đơn giản, giờ họ phải phân tán lực lượng để kèm cùng lúc cả 3 người, khó khăn sẽ tăng lên với các đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Trong số này, Xuân Son mạnh mẽ, Tiến Linh giỏi chớp thời cơ, còn Đình Bắc giàu kỹ thuật. Họ sẽ bổ sung cho nhau, tạo nên sự đa dạng cho hàng tiền đạo của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik.

Khi có 3 tiền đạo này trên sân cùng lúc, HLV Kim Sang-sik có khả năng bố trí nhiều phương án tấn công khác nhau cho đội tuyển Việt Nam, đấy có thể là những pha bóng giãn biên, nơi Đình Bắc và Xuân Son có khả năng hoạt động rất rộng, giỏi đi bóng từ biên vào trung lộ để dứt điểm. Đấy có thể là những tình huống phối hợp nhóm, dựa vào khả năng kỹ thuật cao của cả 3 người. Hoặc đơn giản đấy là những pha tấn công bóng bổng, nơi Xuân Son và Tiến Linh không chiến rất tốt.

Khi đó, tính bất ngờ trong các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng cao, các đối thủ khó bắt bài hơn trước. Thậm chí, ngay cả khi ông Kim Sang-sik không muốn sử dụng 3 cầu thủ này cùng lúc, ông có thể luân phiên sử dụng họ ở những thời điểm khác nhau, tùy vào từng đối thủ và tùy vào từng trận đấu, giúp giảm tải cho từng người, giữ cho họ sự sung sức lâu dài.

Tin liên quan

Iran ngược dòng nghẹt thở, đánh bại Iraq: Xuất sắc giành vé chung kết futsal châu Á

Iran ngược dòng nghẹt thở, đánh bại Iraq: Xuất sắc giành vé chung kết futsal châu Á

Đội bóng hàng đầu châu Á Iran đã giành chiến thắng kịch tính trước Iraq ở trận bán kết, qua đó lấy suất góp mặt tại chung kết giải futsal châu Á 2026.

Đình Bắc cần lắng nghe bản thân và giữ đôi chân trên mặt đất

Đã có bản quyền phát sóng đội tuyển nữ Việt Nam tại giải châu Á: Thi đấu 12 giờ trưa

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam U.23 Việt Nam Đình Bắc Kim Sang-sik Xuân Son
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận