Đội tuyển Việt Nam có bộ 3 tấn công siêu khủng, Indonesia sẽ được ‘kiểm định’ đầu tiên

Sự bổ sung đáng giá sau giải U.23 châu Á

Đình Bắc đang bị treo giò, sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp U.23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Với tấm thẻ đỏ này, Đình Bắc sẽ phải nghỉ thi đấu ở 2 trận quốc tế chính thức tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Do HLV Kim Sang-sik đã tuyên bố không gọi Đình Bắc vào danh sách dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp Malaysia ngày 31.3, nên 2 trận đấu bị treo giò của Đình Bắc có thể là 2 trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2026.

Đình Bắc sẽ được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam trong năm nay Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đình Bắc sẽ xuất hiện từ trận đấu thứ 3 của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Đấy sẽ là trận đấu rất quan trọng với đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik, gặp Indonesia ngày 3.8 trên sân đối phương. Khả năng cao đó sẽ là trận cầu quyết định vị trí đầu bảng A, thậm chí quyết định vé vào bán kết của đội tuyển Việt Nam.

Còn nhớ, tại AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son chỉ xuất hiện từ trận đấu thứ 4 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, gặp Myanmar. Nhưng đó là trận đấu mang tính bản lề, thay đổi hoàn toàn chất lượng chuyên môn của đội tuyển Việt Nam, đưa chúng ta đến ngôi vô địch.

Đội tuyển Việt Nam tăng sự đa dạng về lối chơi

Vì thế, sự xuất hiện của Đình Bắc ở giai đoạn cuối vòng bảng AFF Cup 2026, có thể sẽ mang lại sức bật mới cho đội tuyển Việt Nam. Khi đó, về lý thuyết, HLV Kim Sang-sik có thể tung ra sân bộ 3 tấn công "nguyên tử", gồm Xuân Son, Đình Bắc và Tiến Linh.

Xuân Son và Tiến Linh có thể có thêm sự hỗ trợ của Đình Bắc trong thời gian tới Ảnh: Minh Tú

Với các hàng phòng ngự ở khu vực Đông Nam Á, kèm 1 trong 3 người này vốn đã không đơn giản, giờ họ phải phân tán lực lượng để kèm cùng lúc cả 3 người, khó khăn sẽ tăng lên với các đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Trong số này, Xuân Son mạnh mẽ, Tiến Linh giỏi chớp thời cơ, còn Đình Bắc giàu kỹ thuật. Họ sẽ bổ sung cho nhau, tạo nên sự đa dạng cho hàng tiền đạo của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik.

Khi có 3 tiền đạo này trên sân cùng lúc, HLV Kim Sang-sik có khả năng bố trí nhiều phương án tấn công khác nhau cho đội tuyển Việt Nam, đấy có thể là những pha bóng giãn biên, nơi Đình Bắc và Xuân Son có khả năng hoạt động rất rộng, giỏi đi bóng từ biên vào trung lộ để dứt điểm. Đấy có thể là những tình huống phối hợp nhóm, dựa vào khả năng kỹ thuật cao của cả 3 người. Hoặc đơn giản đấy là những pha tấn công bóng bổng, nơi Xuân Son và Tiến Linh không chiến rất tốt.

Khi đó, tính bất ngờ trong các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng cao, các đối thủ khó bắt bài hơn trước. Thậm chí, ngay cả khi ông Kim Sang-sik không muốn sử dụng 3 cầu thủ này cùng lúc, ông có thể luân phiên sử dụng họ ở những thời điểm khác nhau, tùy vào từng đối thủ và tùy vào từng trận đấu, giúp giảm tải cho từng người, giữ cho họ sự sung sức lâu dài.