Đã có bản quyền phát sóng đội tuyển nữ Việt Nam tại giải châu Á: Thi đấu 12 giờ trưa

Xem đội tuyển nữ Việt Nam đấu giải châu Á trên kênh nào?

Tại VCK nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Giải đấu diễn ra từ 1.3 đến 21.3 tại TP.Sydney, Perth và Gold Coast. VCK nữ châu Á 2026 có 12 đội tranh tài, chia đều vào 3 bảng đấu. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth. Huỳnh Như và các đồng đội lần lượt gặp Ấn Độ (18 giờ ngày 4.3), chạm trán Đài Loan (12 giờ ngày 7.3) và đá trận hạ màn vòng bảng với Nhật Bản (16 giờ ngày 10.3) trên sân Perth Rectangular.

TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC ở nhiều cấp độ: đội tuyển, trẻ, nữ, futsal và cấp câu lạc bộ - đồng hành trọn vẹn cùng hành trình bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á. Trong số này có VCK giải vô địch nữ châu Á 2026. Như vậy, khán giả có thể xem các trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên TV360.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK nữ châu Á 2026 ẢNH: VFF

Chưa có đơn vị nào tại Việt Nam mua bản quyền giải futsal nữ Đông Nam Á

Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang chuẩn bị tranh tài giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 24.2 đến 2.3 tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Philippines và Úc. Lần lượt, Việt Nam đối đầu Úc (13 giờ 30 ngày 24.2), Philippines (13 giờ 30 ngày 25.2), Myanmar (13 giờ 30 ngày 26.2).

Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Nhận định về bảng đấu, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết việc phải thi đấu tại bảng có 4 đội sẽ tạo ra nhiều thách thức hơn do số lượng trận đấu nhiều hơn so với bảng A. "Myanmar và Philippines là những đối thủ mà đội tuyển vừa chạm trán tại SEA Games và đã có những bước tiến rõ rệt, trong khi Úc được đánh giá là đội bóng mạnh, có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam", ông Hoàng nhận định.

Lịch thi đấu đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á ẢNH: VFF

Về mục tiêu tại giải đấu, HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt, trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới đạt thứ hạng cao nhất tại giải.

Hiện, chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố đã sở hữu bản quyền phát sóng giải futsal nữ Đông Nam Á.