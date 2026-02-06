CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép?

Ninh Bình khát khao trở lại mạch chiến thắng

Đây là cặp đấu về lý thuyết khá chênh lệch, giữa 1 bên đang trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch và bên kia đang vật lộn để kiếm suất trụ hạng. Ninh Bình (thứ hai bảng xếp hạng với 27 điểm) sở hữu dàn sao thuộc vào loại đông đảo và thiện chiến hàng đầu giải trong nước, với những cầu thủ tên tuổi như Hoàng Đức, Đức Chiến, thủ môn Đặng Văn Lâm… Thậm chí, những ngôi sao ngày nào của HAGL như Châu Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Việt, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn giờ cũng khoác áo Ninh Bình.

Lịch thi đấu Ninh Bình gặp HAGL Ảnh: FPT PLAY

Ninh Bình đang cần chiến thắng sau thất bại ở vòng 12 V-League trước CLB Công an Hà Nội Ảnh: Minh Tú

Số này cộng với các ngoại binh Janclesio, Gustavo Henrique, Daniel Da Silva, Geovane Magno, cùng các gương mặt trẻ giàu triển vọng như Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát biến Ninh Bình thành 1 tập thể rất thiện chiến.

Về mặt tâm lý, sau thất bại trước CLB Công an Hà Nội ở vòng đấu trước, Ninh Bình càng khát khao chiến thắng ở vòng đấu này. Đội bóng cố đô Hoa Lư cần 1 đối thủ để họ "trút giận", qua đó giúp các cầu thủ xốc lại tinh thần. Được thi đấu trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là HAGL trên sân nhà, sẽ giúp cho Ninh Bình có thêm điều kiện để làm điều đó.

Sức ép dồn lên các cầu thủ trẻ

Với HAGL (thứ 11 bảng xếp hạng với 11 điểm), đây là lúc mà năng lực và bản lĩnh của các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự của đội bóng này, đáng kể nhất là 2 gương mặt trẻ gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m) gặp thử thách lớn. Những cầu thủ này được đánh giá khá cao trong thời gian gần đây. Họ phòng ngự hiệu quả trong màu áo CLB HAGL ở vòng 12 trước CLB Đà Nẵng, nhưng Ninh Bình sẽ là đối thủ khác hẳn so với đội bóng sông Hàn.

HAGL trông chờ vào thủ môn Trần Trung Kiên, trong việc ngăn cản sức tấn công của Ninh Bình Ảnh: CLB HAGL

Các cầu thủ tấn công của Ninh Bình như Hoàng Đức, Geovane, Daniel Da Silva khéo léo hơn, nhanh nhẹn hơn so với cầu thủ tấn công của CLB Đà Nẵng. Thế nên, thủ môn Trung Kiên và trung vệ Quang Kiệt phải thi đấu tập trung hơn, họ cần sự hỗ trợ tốt hơn nữa từ các đồng đội xung quanh mình, mới mong có thể giúp cho HAGL đứng vững.

Biết đâu trước đối thủ mạnh hơn hẳn, HAGL sẽ có cơ hội thực hiện lối đá sở trường phòng ngự phản công. Đội bóng phố núi có thể khó đá trước những hàng phòng ngự lùi thấp, chơi với số đông bên phần sân nhà. Nhưng trước các đối thủ có thói quen đẩy cao đội hình tấn công như Ninh Bình, HAGL sẽ có nhiều đất để thực hiện các tình huống phản công nhanh.

Khi đó, HAGL càng cần những tình huống phát bóng phản công ngay từ khu vực cấm địa của đội nhà, được thực hiện bởi thủ môn Trần Trung Kiên. Đây là thứ vũ khí mà thủ thành này càng ngày càng sử dụng thuần thục, rất hữu ích trong các pha phản đòn của đội bóng phố núi.