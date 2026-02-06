Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
06/02/2026 10:38 GMT+7

Sau thất bại ở vòng 12 V-League trước CLB Công an Hà Nội, Ninh Bình rất cần 1 chiến thắng để theo đuổi vị trí đầu bảng. Ở vòng 13, Ninh Bình sẽ tiếp HAGL trên sân nhà.

Ninh Bình khát khao trở lại mạch chiến thắng

Đây là cặp đấu về lý thuyết khá chênh lệch, giữa 1 bên đang trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch và bên kia đang vật lộn để kiếm suất trụ hạng. Ninh Bình (thứ hai bảng xếp hạng với 27 điểm) sở hữu dàn sao thuộc vào loại đông đảo và thiện chiến hàng đầu giải trong nước, với những cầu thủ tên tuổi như Hoàng Đức, Đức Chiến, thủ môn Đặng Văn Lâm… Thậm chí, những ngôi sao ngày nào của HAGL như Châu Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Việt, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn giờ cũng khoác áo Ninh Bình.

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép? - Ảnh 1.

Lịch thi đấu Ninh Bình gặp HAGL 

Ảnh: FPT PLAY

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép? - Ảnh 2.

Ninh Bình đang cần chiến thắng sau thất bại ở vòng 12 V-League trước CLB Công an Hà Nội

Ảnh: Minh Tú

Số này cộng với các ngoại binh Janclesio, Gustavo Henrique, Daniel Da Silva, Geovane Magno, cùng các gương mặt trẻ giàu triển vọng như Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát biến Ninh Bình thành 1 tập thể rất thiện chiến.

Về mặt tâm lý, sau thất bại trước CLB Công an Hà Nội ở vòng đấu trước, Ninh Bình càng khát khao chiến thắng ở vòng đấu này. Đội bóng cố đô Hoa Lư cần 1 đối thủ để họ "trút giận", qua đó giúp các cầu thủ xốc lại tinh thần. Được thi đấu trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là HAGL trên sân nhà, sẽ giúp cho Ninh Bình có thêm điều kiện để làm điều đó.

Sức ép dồn lên các cầu thủ trẻ

Với HAGL (thứ 11 bảng xếp hạng với 11 điểm), đây là lúc mà năng lực và bản lĩnh của các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự của đội bóng này, đáng kể nhất là 2 gương mặt trẻ gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m) gặp thử thách lớn. Những cầu thủ này được đánh giá khá cao trong thời gian gần đây. Họ phòng ngự hiệu quả trong màu áo CLB HAGL ở vòng 12 trước CLB Đà Nẵng, nhưng Ninh Bình sẽ là đối thủ khác hẳn so với đội bóng sông Hàn.

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép? - Ảnh 3.

HAGL trông chờ vào thủ môn Trần Trung Kiên, trong việc ngăn cản sức tấn công của Ninh Bình

Ảnh: CLB HAGL

Các cầu thủ tấn công của Ninh Bình như Hoàng Đức, Geovane, Daniel Da Silva khéo léo hơn, nhanh nhẹn hơn so với cầu thủ tấn công của CLB Đà Nẵng. Thế nên, thủ môn Trung Kiên và trung vệ Quang Kiệt phải thi đấu tập trung hơn, họ cần sự hỗ trợ tốt hơn nữa từ các đồng đội xung quanh mình, mới mong có thể giúp cho HAGL đứng vững.

Biết đâu trước đối thủ mạnh hơn hẳn, HAGL sẽ có cơ hội thực hiện lối đá sở trường phòng ngự phản công. Đội bóng phố núi có thể khó đá trước những hàng phòng ngự lùi thấp, chơi với số đông bên phần sân nhà. Nhưng trước các đối thủ có thói quen đẩy cao đội hình tấn công như Ninh Bình, HAGL sẽ có nhiều đất để thực hiện các tình huống phản công nhanh.

Khi đó, HAGL càng cần những tình huống phát bóng phản công ngay từ khu vực cấm địa của đội nhà, được thực hiện bởi thủ môn Trần Trung Kiên. Đây là thứ vũ khí mà thủ thành này càng ngày càng sử dụng thuần thục, rất hữu ích trong các pha phản đòn của đội bóng phố núi.

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép? - Ảnh 4.

Tin liên quan

V-League cuốn hút khán giả nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng

V-League cuốn hút khán giả nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng

Sau thành công của U.23 VN với HCĐ tại giải U.23 châu Á 2026 hồi đầu tháng 1 vừa qua, V-League 2025 - 2026 đã sôi động trở lại với sự háo hức của khán giả, nhờ sức hút đặc biệt của các ngôi sao trẻ.

Indonesia gây sốc ở giải châu Á, HLV đội Nhật Bản thừa nhận đầy bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

Ninh Bình Quang Kiệt Đinh Quang Kiệt Đà Nẵng Gustavo Henrique CLB Công an Hà Nội Geovane Magno HAGL
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận