Thể thao Bóng đá Việt Nam
VCK futsal châu Á 2026

Indonesia gây sốc ở giải châu Á, HLV đội Nhật Bản thừa nhận đầy bất ngờ

Thu Bồn
Thu Bồn
06/02/2026 07:24 GMT+7

Trong trận bán kết giải futsal châu Á 2026 diễn ra tối 5.2, đội chủ nhà Indonesia đã giành chiến thắng kịch tính 5-3 trước Nhật Bản sau hai hiệp phụ. Kết quả này giúp futsal xứ vạn đảo lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết của giải đấu.

Trận đấu bắt đầu với ưu thế nghiêng về phía Indonesia. Đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ pha lập công của Samuel Eko và một tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Takehiro Motoishi bên phía Nhật Bản. Tuy nhiên, đội tuyển futsal Nhật Bản sau đó đã đưa trận đấu về vạch xuất phát với 2 bàn thắng lần lượt của Motoishi và Kazuya Shimizu.

Đến phút 39, Firman Adriansyah ghi bàn giúp Indonesia dẫn trước 3-2. Khi trận đấu chỉ còn 33 giây là kết thúc thời gian thi đấu chính thức, Nhật Bản được hưởng quả phạt đền và Shimizu đã dứt điểm thành công, gỡ hòa 3-3. Trong hai hiệp phụ, Indonesia ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Reza Gunawan và Dewa Rizki, khép lại trận đấu với thắng lợi 5-3 cho đội bóng xứ vạn đảo. Đây là cột mốc lịch sử của futsal Indonesia với lần đầu tiên vào đến chung kết giải châu Á. Trong khi đó, Nhật Bản đã từng 4 lần đăng quang chức vô địch châu lục.

"Indonesia mạnh hơn cả Nhật Bản"

Dẫn lời từ trang báo CNN Indonesia, HLV trưởng đội tuyển futsal Nhật Bản - Kensuke Takahashi thừa nhận đầy bất ngờ: "Tôi có thể khẳng định đội tuyển futsal Indonesia rất mạnh. Họ mạnh hơn cả Nhật Bản. Sự cổ vũ tuyệt vời của người hâm mộ trên sân nhà đã giúp Indonesia trở nên bất khả chiến bại".

Indonesia gây sốc ở giải châu Á, HLV đội Nhật Bản thừa nhận đầy bất ngờ- Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Kensuke Takahashi (thứ hai từ phải qua) thừa nhận Indonesia rất mạnh

ẢNH

Ông Kensuke - người từng có thời gian gắn bó với futsal Indonesia, phân tích rằng một trong những nguyên nhân khiến Nhật Bản thất bại là việc không kiểm soát được thế trận như kỳ vọng. Vị HLV này cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng có thể kiểm soát bóng mọi lúc. Nhưng thực tế lại khác với những gì chúng tôi mong đợi. Đội tuyển futsal Nhật Bản có thời điểm thích hợp để làm điều này, nhưng Indonesia đã gây áp lực liên tục lên chúng tôi".

Bên cạnh vấn đề kiểm soát bóng, thể lực cũng là yếu tố được HLV trưởng người Nhật Bản đề cập đến sau trận đấu kéo dài hơn 40 phút thi đấu chính thức. "Chúng tôi muốn tấn công nhiều hơn để ghi bàn. Đội đã chơi không tệ trong hiệp hai, nhưng đến thời gian hiệp phụ, các cầu thủ đã mệt mỏi", ông Kensuke Takahashi chia sẻ thêm.

Với kết quả này, Nhật Bản sẽ tranh hạng ba với Iraq. Trong khi đó, Indonesia tiến vào trận chung kết để đối đầu với đương kim vô địch Iran vào ngày 7.2 tới.

