VCK futsal châu Á 2026

Địa chấn mang tên Indonesia, kiên cường quật ngã Nhật Bản: Tranh vô địch với Iran ngày nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
05/02/2026 21:45 GMT+7

Đội tuyển futsal Indonesia vừa tạo nên cú sốc khi quật ngã 'ông lớn' Nhật Bản với tỷ số 5-3 trong trận bán kết kịch tính tại Jakarta.

Indonesia dẫn trước Nhật Bản 2-0

Trận bán kết tại Nhà thi đấu Indonesia Arena tối 5.2 đã trở thành một bữa tiệc cảm xúc điên rồ, nơi tinh thần quật cường của đội chủ nhà Indonesia đối đầu trực diện với bản lĩnh của nhà cựu vô địch Nhật Bản. Ngay từ những phút đầu, Indonesia đã cho thấy họ không hề e ngại đối thủ tầm cỡ châu lục khi Samuel Eko tận dụng rất nhanh sự lộn xộn sau một quả phạt góc để ghi bàn mở tỷ số ở phút 12.

Sự hưng phấn tiếp tục được đẩy lên cao trào trong hiệp 2 khi cú dứt điểm đầy uy lực của Ardiansyah Nur khiến cầu thủ Nhật Bản lóng ngóng phản lưới nhà (phút 12), đưa đội chủ nhà Indonesia dẫn trước 2-0 trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

Địa chấn mang tên Indonesia, kiên cường quật ngã Nhật Bản: Tranh vô địch với Iran ngày nào?- Ảnh 1.

Indonesia tạo địa chấn khi đánh bại Nhật Bản

ẢNH: AFC

Tuy nhiên, Nhật Bản với tư cách là thế lực hàng đầu của futsal châu lục đã không bỏ cuộc. Đội bóng xứ sở hoa anh đào dồn toàn lực tấn công và liên tiếp có hai bàn gỡ của Motoishi (phút 30) và đội trưởng Shimizu (phút 35) để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm ở những phút cuối hiệp chính khi Firman Adriansyah tái lập thế dẫn bàn cho Indonesia ở phút 38.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Hector Souto thì một sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm ở những giây cuối cùng đã giúp Shimizu gỡ hòa 3-3 trên chấm phạt đền, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Bước vào thời gian hiệp phụ, trong khi Nhật Bản dần tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương, thì Indonesia lại rực sáng bằng những pha phản công sắc lẹm. Lần lượt Reza Gunawan và Dewa Rizki đã ghi những bàn thắng quý như vàng để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-3. Sau đó, Nhật Bản một lần nữa được hưởng phạt đền nhưng Shimizu lại sút bóng lên trời.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc "chảo lửa" Indonesia Arena nổ tung. Vượt qua Nhật Bản sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, Indonesia chính thức ghi tên mình vào trận chung kết futsal châu Á 2026 để đối đầu với Iran, viết nên lịch sử cho bóng đá futsal xứ sở vạn đảo.

Trận tranh chức vô địch futsal châu Á vào ngày 7.2.

