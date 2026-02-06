V-League cuốn hút khán giả nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng

Sức hút đặc biệt của Đình Bắc

Thời điểm này hỏi ai là cầu thủ được quan tâm nhất, có lẽ câu trả lời nhận được từ người hâm mộ là cái tên Đình Bắc. Mới đây, BSI (Buzzmetrics Social Index - chỉ số giúp đánh giá mức độ hiệu quả của các chiến dịch/sự kiện/người ảnh hưởng trên mạng xã hội một cách tổng quan) vừa công bố danh sách tốp 10 người ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội tháng 12.2025.

Điều đáng nói dù không phải là ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng Đình Bắc trở thành người duy nhất không thuộc lĩnh vực này lọt vào danh sách. Anh đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, vượt qua cả những nhân vật giải trí nổi tiếng như ca sĩ Sơn Tùng M-TP, diễn viên Trấn Thành, B Ray…

Đình Bắc (giữa) tả xung hữu đột trước hàng thủ Ninh Bình FC ẢNH: MINH TÚ

Vì vậy không có gì lạ khi trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Ninh Bình FC đã thu hút gần 13.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy. Ngay trước khi trận đấu diễn ra, hằng ngày CĐV đứng đầy trước cổng sân vận động để được thấy thần tượng của mình. Ngoài Đình Bắc, trận đấu này cũng xuất hiện nhiều cầu thủ trẻ khác của U.23 VN như Minh Phúc (CAHN), Lê Phát, Thái Sơn (Ninh Bình FC). Dù hiệp 2 các cầu thủ trẻ này mới được tung vào sân, nhưng họ đã thi đấu đầy nhiệt huyết, giúp màn so tài giữa CAHN và Ninh Bình FC trở thành trận đấu hay nhất từ đầu giải đến giờ với 5 bàn thắng (tỷ số 3-2 nghiêng về CAHN). Nhiều khán giả theo dõi đều cho rằng nếu các trận đấu ở V-League đều quyết liệt và hấp dẫn như cuộc đối đầu này, giải đấu quốc nội hàng đầu VN sẽ ngày càng phát triển về chất và thu hút được nhiều nhà tài trợ hơn nữa.

Cầu thủ Việt kiều trẻ cùng tỏa sáng

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa ở vòng 12 V-League là sự tỏa sáng của các cầu thủ Việt kiều trẻ. Trong trận CAHN và Ninh Bình FC, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (sinh năm 2005) dù vào sân từ hiệp 2 nhưng đã đóng góp 1 bàn thắng đẹp mắt. Từ khi vào sân, anh giúp Ninh Bình FC giữ vững được thế trận và suýt san bằng cách biệt với đội nhà dù chỉ thi đấu với 10 người từ hiệp 1 sau khi Dụng Quang Nho bị truất quyền thi đấu.

Ngoài Thành Trung, hai cầu thủ Việt kiều khác là Lee Williams (sinh năm 2007) và Khoa Ngô của CLB CA TP.HCM cũng tỏa sáng khi cùng ghi bàn trong trận gặp CLB PVF-CAND. Lee Williams có chiều cao lý tưởng 1,88 m, được đào tạo bài bản tại Anh và là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Stockport County (đang chơi tại giải hạng 5 Anh). Dù thể hình cao lớn nhưng anh là mẫu tiền đạo rất nhanh nhẹn và kỹ thuật tốt. Trong 3 trận gần nhất trong màu áo CA TP.HCM (2 trận tại V-League và 1 tại Cúp quốc gia), Lee Williams đã ghi được 3 bàn thắng, vượt qua cả chân sút của đội tuyển VN chơi cùng CLB là Tiến Linh. Trong khi đó, Khoa Ngô (sinh năm 2006) cũng đóng góp 1 bàn thắng từ đường chuyền dọn cỗ của Lee Williams ngay trong trận đấu ra mắt CLB CA TP.HCM. Cầu thủ trẻ trưởng thành từ Úc này dù bất lợi về thể hình (cao 1,65 m) nhưng có kỹ thuật, tốc độ và thể lực rất tốt.

Chính sự tỏa sáng của 2 cầu thủ Việt kiều trẻ này giúp lối chơi của CLB CA TP.HCM sinh động và đáng xem hơn. Nhiều khả năng trận đấu ở vòng 13 vào cuối tuần này (8.2) trên sân Thống Nhất giữa CA TP.HCM và Thanh Hóa sẽ thu hút rất đông khán giả đến sân.

Một điều đáng ghi nhận nữa là việc các HLV như Polking, Gerard Albadajejo, Huỳnh Đức… đã mạnh dạn tin dùng các cầu thủ trẻ, tạo cơ hội cho họ vào sân thi đấu thường xuyên. Đây chính là tiền đề giúp bóng đá VN có được lực lượng cầu thủ kế thừa chất lượng cho đội tuyển quốc gia.