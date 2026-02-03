Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đình Bắc 'gây bão' khi song ca cùng Quân A.P, hút hàng triệu lượt xem

Khánh Ngân
Khánh Ngân
03/02/2026 22:12 GMT+7

Cầu thủ Đình Bắc gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip hát cùng Quân A.P trên trang cá nhân, hút hàng triệu lượt xem.

Trưa 3.2, cộng đồng mạng “dậy sóng” khi tiền đạo Đình Bắc bất ngờ tung đoạn clip dài hơn 3 phút trên nền tảng TikTok (sở hữu hơn 1,3 triệu lượt theo dõi), ghi lại khoảnh khắc thân thiết bên ca sĩ Quân A.P. Trong video, cả hai ăn mặc giản dị, cùng hòa giọng trong ca khúc Yêu lại từ đầu của nhạc sĩ Khắc Việt.

Đình Bắc 'gây bão' khi song ca cùng Quân A.P, hút hàng triệu lượt xem- Ảnh 1.

Trước màn hòa giọng hút hàng triệu lượt xem, Đình Bắc từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Quân A.P trên mạng xã hội

ẢNH: FBNV

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút 2,9 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, người hâm mộ không khỏi phấn khích trước sự kết hợp đầy ngẫu hứng này. Nhiều khán giả hóm hỉnh khen ngợi sự tự tin của chân sút sinh năm 2004. Sự tương tác tự nhiên giữa nam cầu thủ và giọng ca Bông hoa đẹp nhất mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống đời thường của các tuyển thủ quốc gia.

Mối quan hệ giữa Đình Bắc và Quân A.P

Từ lâu, người hâm mộ đã quen với hình ảnh tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội thường xuyên chia sẻ các bản hit của Quân A.P trên trang cá nhân, bất chấp sự trêu chọc từ đồng đội. “Mối duyên” này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền khi Đình Bắc đăng tải clip hát lại một ca khúc của thần tượng và chính Quân A.P khi đó cũng hào hứng để lại bình luận khích lệ: “Anh thích câu 'hoa mai đua sắc', câu ấy đúng cao độ”, khiến các fan không khỏi thích thú.

Đình Bắc 'gây bão' khi song ca cùng Quân A.P, hút hàng triệu lượt xem- Ảnh 2.

Đình Bắc tự tin hòa giọng cùng Quân A.P khiến dân mạng thích thú

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi trở về từ giải U.23 châu Á, Đình Bắc đã chính thức có cơ hội hội ngộ cùng thần tượng của mình. Tối 2.2, trước thời điểm clip song ca gây chú ý trên mạng xã hội, nam cầu thủ đã khéo léo thả thính bằng bức ảnh chụp chung kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Lửa gần rơm… thì cũng sẽ bén thôi mà em”. Cách viết nửa đùa nửa thật này lập tức khiến dư luận tò mò.

Mối quan hệ giữa Đình Bắc và Quân A.P không chỉ dừng lại ở sự hâm mộ đơn thuần. Đáp lại tình cảm của đàn em, Quân A.P cũng nhiều lần gửi lời chúc mừng và khích lệ mỗi khi Đình Bắc cùng đội tuyển quốc gia gặt hái thành công. Sự kết nối này tạo nên một hình ảnh đẹp về sự giao thoa giữa thể thao và nghệ thuật.

Đình Bắc Cầu thủ Đình Bắc Quân A.P ca sĩ Quân A.P
