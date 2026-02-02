Lan tỏa trên mạng xã hội: Tiệc sinh nhật đầu tiên của người cha

Nhân vật chính trong đoạn clip là anh Trần Trung Tính (38 tuổi), ngụ xã Châu Thành, tỉnh An Giang. Khi biết cha mình chưa từng được tổ chức sinh nhật, con gái anh - Trần Võ Ngọc Trâm (17 tuổi) - cùng mẹ và em gái âm thầm mua bánh kem, tạo bất ngờ cho người trụ cột gia đình trong dịp đặc biệt này.

Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của anh Trung Tính sau 38 năm ẢNH: NVCC





Chiếc bánh kem đầu tiên

Trong căn phòng nhỏ rộn ràng tiếng cười nói cổ vũ của vợ và 2 con gái khi anh Tính cắt chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc ấy, sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Chiếc bánh không trang trí cầu kỳ, chỉ có dòng chữ "Happy Birthday Cha Yêu", nhưng nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của anh Tính khiến cả không gian ngập tràn hạnh phúc.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, Ngọc Trâm không khỏi bất ngờ trước sự quan tâm của cộng đồng mạng. Em cho biết mình rất vui khi nhận được nhiều lời chúc mừng, lời khen và sự đồng cảm. Nhiều bình luận bày tỏ sự yêu mến trước kế hoạch bí mật của gia đình cũng như chia sẻ những kỷ niệm sinh nhật bên người thân.

Ngọc Trâm kể những năm trước, vào sinh nhật của cha, cả nhà thường chỉ gửi lời chúc đơn giản: "Sinh nhật vui vẻ nha cha!". Khi được kể cha chưa bao giờ có một buổi sinh nhật đúng nghĩa, Trâm cùng mẹ và em gái bí mật chuẩn bị bánh kem để tạo bất ngờ. "Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc cha mở cửa và thấy ba mẹ con cầm bánh trên tay. Cha cười rất tươi, còn nói từ sáng đã thấy nghi nghi vì nhìn tụi em cứ "mờ ám", Trâm vui vẻ kể.

Chị Nguyên cùng 2 con gái bí mật tổ chức sinh nhật đầu tiên cho chồng ẢNH: NVCC

Trước đây, anh Tính thường tổ chức sinh nhật chung cho 2 con gái vì ngày sinh gần nhau, nhưng bản thân anh thì luôn bỏ qua sinh nhật của mình. "Những năm sau, em muốn làm cho cha một ngày sinh nhật đủ đầy hơn, có thêm món ăn ngon để cả nhà cùng quây quần bên nhau", Trâm nói.

Sự hy sinh âm thầm

Theo Trâm, cha không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Dù vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng tình yêu thương dành cho gia đình luôn được thể hiện qua từng hành động. Chính sự âm thầm ấy lại là điều khiến các con cảm nhận rõ nhất tình cảm của đấng sinh thành.

Ngọc Trâm (bìa phải) cùng gia đình ẢNH: NVCC

Anh Trung Tính là trụ cột kinh tế trong gia đình khi vợ là chị Võ Thị Nguyên (36 tuổi) vì sức khỏe yếu nên không thể đi làm. Bản thân Ngọc Trâm cũng thường xuyên đau ốm, nhiều lần phải nghỉ học. "Có lúc em đang đi học mà mệt, cha dù đang làm dở việc vẫn bỏ ngang để chạy lên trường chở em đi khám bệnh", Trâm chia sẻ.

Hằng ngày, anh Tính gắn bó với công việc nương rẫy, thu mua và buôn bán cau. Mỗi khi rảnh rỗi, ca hát trở thành sở thích chung giúp cả gia đình quây quần, thư giãn sau những giờ lao động vất vả.

Chị Nguyên cho biết sẽ cố gắng tổ chức sinh nhật cho chồng mỗi năm. Với chị và hai con, anh Tính là người chồng, người cha tận tụy, dù không giỏi bày tỏ bằng lời nói nhưng luôn âm thầm dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình.

Còn với anh Trung Tính, lần đầu được vợ và các con tổ chức sinh nhật là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Nhìn thấy chiếc bánh kem trên tay người thân, anh vô cùng xúc động. Điều khiến anh hạnh phúc hơn cả không nằm ở lời chúc hay chiếc bánh, mà là tình cảm mà anh cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy.