Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản có giá từ 3 - 4 triệu đồng/bánh

Duy Tân
Duy Tân
20/11/2025 13:00 GMT+7

Qua đôi tay khéo léo của Nguyễn Yến Linh (25 tuổi, ngụ P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), những chiếc bánh sinh nhật không đơn thuần là món tráng miệng, mà còn là tác phẩm nghệ thuật sống động.

Đam mê làm bánh sinh nhật từ nhỏ

Linh kể từ năm học lớp 10, cô đã đam mê làm bánh sinh nhật và thường mày mò tìm công thức, tham gia các nhóm học làm bánh trên mạng, xem video hướng dẫn. Hàng chục mẻ bánh đầu tiên bị hư nhưng Linh không bỏ cuộc. "Ba mẹ từng khuyên nên dừng lại để tập trung học hành, nhưng tôi nghĩ nếu không theo đuổi đến cùng thì sẽ hối tiếc cả đời", Linh nhớ lại.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 1.

Những mẫu nhân vật chibi hoạt hình được Linh sáng tạo để trang trí trên bánh sinh nhật

ẢNH: DUY TÂN

Năm 2022, tốt nghiệp ngành công nghệ chế biến sau thu hoạch, ĐH Cần Thơ, Linh quyết định rẽ hướng khởi nghiệp với nghề làm bánh. Thời gian đầu, Linh chỉ làm các loại bánh sinh nhật truyền thống. Sau khi tìm hiểu xu hướng thị trường, Linh nhận ra rằng bánh không chỉ cần ngon, mà còn phải có "tính cách riêng". Từ đó, cô học thêm nghề nặn tạo hình để trang trí bánh, một kỹ năng đòi hỏi con mắt nghệ thuật và sự khéo tay cực cao.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 2.

Mỗi nhân vật được tạo hình theo chủ đề như đang kể một câu chuyện hoạt hình

ẢNH: DUY TÂN


Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 3.

Những cảm xúc trên khuôn mặt được Linh “thổi hồn” sống động

ẢNH: DUY TÂN

Đầu tiên, Linh thử nghiệm tạo hình bằng kẹo đường, nhưng chi phí cao, khó tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng. Sau thời gian tìm hiểu, Linh chuyển sang đất sét Nhật. Chất liệu này cho phép mô phỏng tinh tế từng chi tiết như khuôn mặt, ánh mắt, mái tóc của các nhân vật hoạt hình đang được giới trẻ yêu thích.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 4.

Những mẫu bánh sinh nhật có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng

ẢNH: DUY TÂN

"Mỗi chiếc bánh nhân vật là một tác phẩm độc bản, được thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng, thậm chí có thể tạo hình khuôn mặt người đặt bánh. Làm nhân vật phải khéo nhưng cũng phải có cảm xúc. Tôi Mình muốn khi nhìn vào chiếc bánh, khách hàng thấy được niềm vui trong đó", Linh chia sẻ.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 5.

Một mẫu bánh như lâu đài cổ tích màu hồng

ẢNH: DUY TÂN

Nghề tỉ mỉ, thu nhập ổn định

Mùa cao điểm, tiệm bánh của Linh bán khoảng 30 - 40 chiếc bánh/tháng, thu nhập gần 20 triệu đồng. Giá mỗi bánh dao động từ 500.000 - 1 triệu đồng, riêng mẫu nhiều tầng hoặc thiết kế phức tạp lên tới 3 - 4 triệu đồng/bánh.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 6.

Những chiếc bánh sinh nhật được Linh trang trí đẹp mắt

ẢNH: DUY TÂN

"Nguyên liệu tôi nhập từ nước ngoài nên chi phí cao, nhưng bù lại bánh vừa ngon, vừa có thể giữ làm mô hình trưng bày - một món quà tinh tế và ý nghĩa", Linh nói.

Những chiếc bánh của Linh không chỉ khiến khách hàng thích thú mà còn thu hút giới trẻ yêu nghệ thuật ẩm thực đến học hỏi, tìm cảm hứng sáng tạo. Trong đó có Trần Như Ý (22 tuổi, ngụ P.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ). Ban đầu, Ý chỉ định học vài buổi để trang trí bánh sinh nhật cho bạn bè, nhưng sau khi chứng kiến Linh tỉ mỉ nặn từng ánh mắt, nụ cười của nhân vật chi pi, cô gái trẻ này bị cuốn hút hoàn toàn.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 7.

Linh hướng dẫn học trò tạo hình chibi bằng đất sét

ẢNH: DUY TÂN

"Trước đây, tôi nghĩ làm bánh chỉ cần khéo tay là được, ai ngờ còn phải biết tỷ lệ, màu sắc, cách tạo hồn cho nhân vật. Mỗi chi tiết đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và cảm xúc", Như Ý chia sẻ.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 8.

Bánh sinh nhật 3 tầng, mỗi tầng là một khu vườn, biển cả

ẢNH: DUY TÂN

Không dừng lại ở bánh kem truyền thống, Linh còn thử sức với bánh macaron sinh nhật, bánh hình rồng, nhân vật cổ tích, hoa văn dân gian Việt Nam… Tất cả đều được nặn, khắc, tô màu bằng tay trong hàng chục giờ làm việc liên tục.

Những chiếc bánh sinh nhật độc bản của… kỹ sư nông nghiệp - Ảnh 9.

Chiếc bánh sinh nhật với chủ đề khu vườn nhiệt đới

ẢNH: DUY TÂN

"Nhiều người cho rằng làm bánh nói chung, bánh sinh nhật nói riêng là nghề nữ công gia chánh. Với tôi thì đó là nghề của nghệ thuật và sự kiên định. Bởi vì để tạo nên một chiếc bánh khiến người khác mỉm cười, bạn phải thật lòng yêu công việc đó," Linh chia sẻ.

Tin liên quan

Đẹp ngỡ ngàng với những chiếc bánh sinh nhật bằng xôi đậu

Đẹp ngỡ ngàng với những chiếc bánh sinh nhật bằng xôi đậu

Từng tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp (TP.Hà Nội), nhưng sau đó chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đã chọn công việc làm bánh sinh nhật bằng xôi đậu. Không chỉ được sống với đam mê, mẹ trẻ còn kiếm thu nhập ổn định từ công việc này.

Khám phá thêm chủ đề

bánh sinh nhật khởi nghiệp cần thơ kỹ sư giới trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận