Những chiếc bánh sinh nhật độc bản có giá từ 3 - 4 triệu đồng/bánh

Đam mê làm bánh sinh nhật từ nhỏ

Linh kể từ năm học lớp 10, cô đã đam mê làm bánh sinh nhật và thường mày mò tìm công thức, tham gia các nhóm học làm bánh trên mạng, xem video hướng dẫn. Hàng chục mẻ bánh đầu tiên bị hư nhưng Linh không bỏ cuộc. "Ba mẹ từng khuyên nên dừng lại để tập trung học hành, nhưng tôi nghĩ nếu không theo đuổi đến cùng thì sẽ hối tiếc cả đời", Linh nhớ lại.

Những mẫu nhân vật chibi hoạt hình được Linh sáng tạo để trang trí trên bánh sinh nhật ẢNH: DUY TÂN

Năm 2022, tốt nghiệp ngành công nghệ chế biến sau thu hoạch, ĐH Cần Thơ, Linh quyết định rẽ hướng khởi nghiệp với nghề làm bánh. Thời gian đầu, Linh chỉ làm các loại bánh sinh nhật truyền thống. Sau khi tìm hiểu xu hướng thị trường, Linh nhận ra rằng bánh không chỉ cần ngon, mà còn phải có "tính cách riêng". Từ đó, cô học thêm nghề nặn tạo hình để trang trí bánh, một kỹ năng đòi hỏi con mắt nghệ thuật và sự khéo tay cực cao.

Mỗi nhân vật được tạo hình theo chủ đề như đang kể một câu chuyện hoạt hình ẢNH: DUY TÂN





Những cảm xúc trên khuôn mặt được Linh “thổi hồn” sống động ẢNH: DUY TÂN

Đầu tiên, Linh thử nghiệm tạo hình bằng kẹo đường, nhưng chi phí cao, khó tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng. Sau thời gian tìm hiểu, Linh chuyển sang đất sét Nhật. Chất liệu này cho phép mô phỏng tinh tế từng chi tiết như khuôn mặt, ánh mắt, mái tóc của các nhân vật hoạt hình đang được giới trẻ yêu thích.

Những mẫu bánh sinh nhật có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng ẢNH: DUY TÂN

"Mỗi chiếc bánh nhân vật là một tác phẩm độc bản, được thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng, thậm chí có thể tạo hình khuôn mặt người đặt bánh. Làm nhân vật phải khéo nhưng cũng phải có cảm xúc. Tôi Mình muốn khi nhìn vào chiếc bánh, khách hàng thấy được niềm vui trong đó", Linh chia sẻ.

Một mẫu bánh như lâu đài cổ tích màu hồng ẢNH: DUY TÂN

Nghề tỉ mỉ, thu nhập ổn định

Mùa cao điểm, tiệm bánh của Linh bán khoảng 30 - 40 chiếc bánh/tháng, thu nhập gần 20 triệu đồng. Giá mỗi bánh dao động từ 500.000 - 1 triệu đồng, riêng mẫu nhiều tầng hoặc thiết kế phức tạp lên tới 3 - 4 triệu đồng/bánh.

Những chiếc bánh sinh nhật được Linh trang trí đẹp mắt ẢNH: DUY TÂN

"Nguyên liệu tôi nhập từ nước ngoài nên chi phí cao, nhưng bù lại bánh vừa ngon, vừa có thể giữ làm mô hình trưng bày - một món quà tinh tế và ý nghĩa", Linh nói.

Những chiếc bánh của Linh không chỉ khiến khách hàng thích thú mà còn thu hút giới trẻ yêu nghệ thuật ẩm thực đến học hỏi, tìm cảm hứng sáng tạo. Trong đó có Trần Như Ý (22 tuổi, ngụ P.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ). Ban đầu, Ý chỉ định học vài buổi để trang trí bánh sinh nhật cho bạn bè, nhưng sau khi chứng kiến Linh tỉ mỉ nặn từng ánh mắt, nụ cười của nhân vật chi pi, cô gái trẻ này bị cuốn hút hoàn toàn.

Linh hướng dẫn học trò tạo hình chibi bằng đất sét ẢNH: DUY TÂN

"Trước đây, tôi nghĩ làm bánh chỉ cần khéo tay là được, ai ngờ còn phải biết tỷ lệ, màu sắc, cách tạo hồn cho nhân vật. Mỗi chi tiết đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và cảm xúc", Như Ý chia sẻ.

Bánh sinh nhật 3 tầng, mỗi tầng là một khu vườn, biển cả ẢNH: DUY TÂN

Không dừng lại ở bánh kem truyền thống, Linh còn thử sức với bánh macaron sinh nhật, bánh hình rồng, nhân vật cổ tích, hoa văn dân gian Việt Nam… Tất cả đều được nặn, khắc, tô màu bằng tay trong hàng chục giờ làm việc liên tục.

Chiếc bánh sinh nhật với chủ đề khu vườn nhiệt đới ẢNH: DUY TÂN

"Nhiều người cho rằng làm bánh nói chung, bánh sinh nhật nói riêng là nghề nữ công gia chánh. Với tôi thì đó là nghề của nghệ thuật và sự kiên định. Bởi vì để tạo nên một chiếc bánh khiến người khác mỉm cười, bạn phải thật lòng yêu công việc đó," Linh chia sẻ.