Chàng trai sáng tạo đồ chơi nghệ thuật chinh phục hội chợ quốc tế

Vừa học vừa làm

Phụng cho biết những mẫu đồ chơi như labubu, dimoo… liên tục "cháy" hàng, được giới sưu tầm săn lùng, nhưng có một điều khiến anh chàng trăn trở: "Tất cả đều là đồ nhập. Việt Nam hiếm có thương hiệu art toy mang bản sắc riêng".

Từ đó, Phụng bắt đầu mày mò học thiết kế 3D, nghiên cứu kỹ thuật in 3D, thử nghiệm chất liệu nhựa PLA, resin, và tập tô vẽ thủ công, với mong muốn sản xuất ra art toy cho riêng mình. "Mình không học chính quy ngành thiết kế công nghiệp hay kỹ thuật tạo hình. Tất cả là tự học từ con số 0, vừa học vừa làm, hỏng rồi sửa", Phụng kể.

Phụng góp mặt tại Pop Toy Show Singapore, sự kiện do Pop Mart, hãng sản xuất art toy nổi tiếng thế giới tổ chức tại Singapore vào tháng 8.2025 ẢNH: NVCC

Mỗi mô hình art toy của Phụng mất khoảng 5 ngày để hoàn thiện, từ ý tưởng, dựng file 3D, in, xử lý bề mặt, đến tô màu. Có ngày máy in chạy liên tục 5-6 tiếng đồng hồ chỉ để cho ra một chi tiết. Nếu bản in bị lỗi, tất cả sẽ phải làm lại từ đầu.

Không chạy theo xu hướng tạo hình siêu thực hay kỳ dị, Phụng chọn cách đưa văn hóa Việt vào từng thiết kế. Nhân vật do Phụng thiết kế có thể là hình ảnh ổ bánh mì phiên bản hoạt hình, hay lấy cảm hứng từ trang phục người H'Mông. Phụng muốn văn hóa Việt thể hiện bằng phong cách hoạt hình hiện đại, đáng yêu và trẻ trung. "Thị trường quốc tế có rất nhiều mẫu mã, nhưng mình tin yếu tố văn hóa bản địa là chìa khóa để tạo sự khác biệt. Một mô hình nhỏ nhưng có thể khiến người ta tò mò về đất nước mình, về những điều rất đời thường mà gần gũi", Phụng chia sẻ.

Màu sắc trong các mẫu art toy của Phụng cũng được lựa chọn kỹ, thường là các tông pastel như: xanh, cam, hồng… tạo cảm giác dễ chịu, tươi vui.

Từ căn phòng nhỏ vươn ra hội chợ quốc tế

Với đôi tay khéo léo và gu thẩm mỹ riêng, sản phẩm của Phụng dần được cộng đồng sưu tầm trong và ngoài nước chú ý. Anh bắt đầu nhận được lời mời tham gia các sự kiện về art toy.

Tháng 8.2025, Phụng được mời tham dự Asia Collectibles Festival tại Thái Lan, một trong những hội chợ đồ chơi nghệ thuật lớn dành cho nghệ sĩ art toy khắp châu Á. Tại đây, Phụng mang theo bộ sưu tập mang đậm dấu ấn cá nhân và văn hóa Việt, trong đó có mô hình cậu bé bánh mì đeo kính râm và cô gái mặc trang phục lấy ý tưởng từ người H'Mông…

Không lâu sau đó, anh tiếp tục góp mặt tại Pop Toy Show Singapore, sự kiện do Pop Mart, hãng sản xuất art toy nổi tiếng thế giới tổ chức. Việc xuất hiện tại các sân chơi lớn này giúp Phụng không chỉ giới thiệu sản phẩm ra thị trường quốc tế mà còn mở rộng kết nối với cộng đồng nghệ sĩ art toy toàn cầu. "Được đứng cùng sân chơi với những nghệ sĩ art toy đến từ Nhật, Hàn, Trung Quốc, Thái Lan… là một trải nghiệm quý giá. Mình học được rất nhiều về cách họ kể chuyện văn hóa qua mô hình, cách thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu cá nhân", Phụng chia sẻ.

Một số mẫu đồ chơi nghệ thuật do Phụng thiết kế và sản xuất ẢNH: NVCC

Phụng cùng một vài người bạn thân đang vận hành nơi sản xuất đồ chơi nghệ thuật, từ thiết kế đến sản xuất. Phụng tự học cách sửa máy in, pha màu, xử lý kỹ thuật, đóng gói sản phẩm…

Hiện tại, Phụng đang lên kế hoạch ra mắt một bộ art toy mới lấy cảm hứng từ ẩm thực đường phố Việt Nam, kết hợp yếu tố văn hóa và thị hiếu quốc tế, đồng thời ấp ủ giấc mơ hướng tới xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường như Thái Lan và Singapore.

Không cần dây chuyền sản xuất quy mô lớn, không cần ekip hùng hậu, Phụng cho thấy một cá nhân vẫn có thể tạo ra sản phẩm ấn tượng, mang bản sắc riêng. Với anh, mỗi mô hình art toy không chỉ là đồ chơi, mà là nghệ thuật, là câu chuyện. "Mình tin rằng art toy không chỉ để chơi, để ngắm, mà còn để kể chuyện. Và người trẻ Việt hoàn toàn có thể tự mình tạo ra câu chuyện đó, bằng chính đôi tay và sự sáng tạo", Phụng nói.

Đồng hành cùng Phụng là Dương Đình Hiếu (24 tuổi), làm việc tại P.Hòa Hưng, TP.HCM (trước là P.12, Q.10, TP.HCM). Không xuất hiện ở phần tô vẽ hay tạo hình, nhưng Hiếu chính là người giữ vai trò vận hành, lo toàn bộ khâu tổ chức, quản lý sản xuất và kết nối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. "Mình rất hạnh phúc khi có người bạn đồng hành như Phụng. Anh ấy hòa đồng, sáng tạo và yêu nghệ thuật. Mình và anh Phụng có khát vọng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất và đưa sản phẩm đến gần hơn với nhiều người", Hiếu nói.

Một trong những sản phẩm đặc biệt của Phụng là mô hình cậu bé hình bút chì, được đặt làm riêng với giá 2 triệu đồng. Đây là mẫu độc bản, chỉ có duy nhất một chiếc, được Phụng thiết kế và hoàn thiện hoàn toàn thủ công trong 6 ngày. Người đặt hàng là anh Nguyễn Minh Khôi (32 tuổi), sinh sống tại chung cư Mandarin Garden, TP.Hà Nội. Anh Khôi cho biết: "Mình ấn tượng với chất liệu cao cấp, bề mặt mịn, chắc tay, cùng các chi tiết được xử lý tinh tế đến từng nét nhỏ. Mình không chỉ mua một món đồ chơi, mà là một phần ký ức được kể lại bằng nghệ thuật".