Cô gái xuất sắc giành học bổng tiến sĩ toàn phần tại Nhật Bản

Nhiều thành tích nổi bật

Cô gái vừa xuất sắc giành học bổng tiến sĩ toàn phần tại Nhật Bản này là cựu sinh viên và cựu học viên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi TP.HCM. Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phòng Truyền thông và Công tác sinh viên của trường, nhận xét: "Với niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần cầu tiến và nỗ lực bền bỉ, từ khi là tân sinh viên đến khi hoàn thành chương trình cao học, Thảo luôn là sinh viên, học viên tiêu biểu của các khóa học".

Kết thúc chương trình cử nhân, Thảo đạt loại xuất sắc với điểm trung bình 3,66/4,0. Trong đó phải kể đến phần bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt 9,5/10 điểm, được giảng viên của trường đánh giá "là thành tích hiếm có trong ngành".

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Thảo đã giành học bổng tiến sĩ toàn phần tại Nhật Bản ẢNH: NVCC

Thảo cho biết sau khi hoàn thành chương trình đại học, đã tiếp tục học lên cao học ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Trong thời gian học cao học, cô gái quê ở tỉnh Khánh Hòa này tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc. Với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa đến ổn định mái dốc đập đất", luận văn thạc sĩ của Thảo không chỉ thuyết phục hội đồng bởi tính khoa học chặt chẽ mà còn được đánh giá cao ở khía cạnh thực tiễn.

"Mình bảo vệ với kết quả đạt 9 điểm, đồng thời đạt điểm trung bình 3,45/4,0. Mình cho rằng đó là thành quả mà bản thân xứng đáng nhận được cho quá trình nghiên cứu bài bản, nghiêm túc cũng như khát vọng đóng góp cho ngành thủy lợi của đất nước", Thảo cho hay.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Thảo còn thường xuyên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học. Thành quả mà cô gái 25 tuổi này đạt được là hàng loạt công trình được công bố tại hội nghị và tạp chí trong nước, quốc tế.

Tiêu biểu như Influence of Anisotropy on Seepage Flow in Earth Dams (Ảnh hưởng của tính dị hướng đến dòng chảy thấm trong đập đất), Calculation of Shallow Foundation Bearing Capacity According to TCVN 9362:2012 and TCVN 4253:2022 (Tính toán sức chịu tải của móng nông theo TCVN 9362:2012 và TCVN 4253:2022) tại các hội nghị khoa học thường niên do Trường ĐH Thủy lợi tổ chức. Hay bài báo Investigation of Seepage and Stability of an Earth Dam under the Condition of Rainfall Infiltration (Nghiên cứu sự rò rỉ và tính ổn định của đập đất trong điều kiện thấm nước mưa) đăng trên Tạp chí quốc tế Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings trong số tháng 7.2025…

Thảo cho hay: "Những nghiên cứu trên đã góp phần nâng cao uy tín học thuật của cá nhân, cũng như là chỉ dấu khẳng định sự trưởng thành về chuyên môn của bản thân. Nhờ vậy, đó là nền tảng quan trọng giúp mình chinh phục thành công học bổng tiến sĩ toàn phần tại Nhật Bản".

Cô gái có nhiều thành tích học tập nổi bật ẢNH: THANH NAM





Bí quyết đạt kết quả cao trong học tập, nhận học bổng

Theo Thảo, học bổng nghiên cứu sinh toàn phần tại ĐH Gunma là một trong những chương trình dành cho các ứng viên quốc tế có thành tích học tập nổi bật, công bố khoa học chất lượng và định hướng nghiên cứu rõ ràng.

"Để giành được suất học bổng này, mình đã vượt qua quá trình xét chọn nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá hồ sơ học thuật, năng lực ngoại ngữ, khả năng nghiên cứu độc lập và định hướng đề tài. Thật may mắn khi ước mơ nhận học bổng tiến sĩ trở thành hiện thực", Thảo tâm sự.

Thảo cho hay vào tháng 11.2025 sẽ chính thức bắt đầu chương trình tiến sĩ với định hướng đánh giá rủi ro sạt lở đất tại các khu vực miền núi bằng mô hình số.

"Đây là lĩnh vực nghiên cứu vừa cấp thiết, vừa có tính ứng dụng thực tiễn cao đối với Việt Nam, là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai, đặc biệt là lũ quét, sạt lở ở các tỉnh miền núi. Và không chỉ dừng lại ở cơ hội học tập trong môi trường hiện đại, mình còn có điều kiện hợp tác nghiên cứu cùng nhiều nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực cơ học đất, thủy công và quản lý rủi ro thiên tai. Đây chắc chắn sẽ là bước tiến quan trọng trên hành trình học thuật của bản thân", Thảo chia sẻ.

Chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, Thảo nói: "Mỗi tân sinh viên có thể ở những vùng quê khác nhau, với những điều kiện khác nhau, nhưng xuất phát điểm không quyết định điểm đến. Dù quê ở đâu cũng có thể đạt được thành tích học tập tốt. Chính thái độ học tập, tinh thần cầu tiến và sự kiên trì mới làm nên thành công. Cứ nỗ lực hết mình, kiên trì hết mình, nghiêm túc trong từng tiết học, từng môn học, thì có thể đạt được kết quả như ý trong học tập, cũng như có nhiều cơ hội nhận được những suất học bổng trong và ngoài nước".