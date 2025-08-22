Nữ sinh xuất sắc nhận 6 học bổng du học trị giá hơn 2,3 tỉ đồng

Ứng tuyển nhiều chương trình khác nhau để tăng cơ hội

Bùi Lê Như Hòa (22 tuổi), tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành kinh doanh quốc tế, đã xuất sắc giành được cùng lúc 6 học bổng với tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng. Trong đó, Hòa giành được học bổng toàn phần Hiệp định Hungary (Stipendium Hungaricum), học bổng Invest Your Talent in Italy của Chính phủ Ý, cùng các học bổng toàn phần từ ĐH Quốc lập Thanh Hoa và ĐH Khoa học kỹ thuật Quốc lập Đài Bắc (Đài Loan). Ngoài ra, Hòa còn giành học bổng 100% học phí của ĐH Quốc lập Trung Sơn và ĐH Nguyên Trí (Đài Loan).

Ngay giây phút hay tin mình trúng tuyển học bổng, Hòa không giấu được xúc động. "Dù khá tự tin rằng sẽ đậu, nhưng khi đọc kết quả học bổng Invest Your Talent in Italy, mình vẫn run lên vì phấn khích và hạnh phúc. Cùng lúc đó còn thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng đã có thể viết tiếp con đường học tập mà không cần dựa vào tài chính của ba mẹ", Hòa kể.

Bùi Lê Như Hòa đã xuất sắc giành được 6 học bổng du học bậc thạc sĩ trị giá hơn 2,3 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Để đạt được thành công này, Hòa bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ tháng 11.2024 đến tháng 3.2025, gồm CV, thư giới thiệu, bài luận, video. Nhưng nền tảng thật sự đã được gây dựng từ nhiều năm trước, khi Hòa kiên trì học tập, rèn luyện tiếng Anh và tham gia nghiên cứu khoa học. "Tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học mình may mắn đạt giải và lấy thêm kinh nghiệm. Những nỗ lực ấy chính là nền tảng vững chắc cho quả ngọt hôm nay", Hòa chia sẻ.

Quan điểm của Hòa là không bỏ hết trứng vào một giỏ. Thay vì chỉ nộp một học bổng, Hòa ứng tuyển nhiều chương trình khác nhau để tăng cơ hội. Điều này cũng đồng nghĩa với áp lực lớn. "Có giai đoạn mình vừa đi làm, vừa chuẩn bị ba bộ hồ sơ khác nhau. Mỗi chương trình lại có tiêu chí riêng, buộc mình phải tìm hiểu kỹ lưỡng để thiết kế hồ sơ phù hợp. Rất mệt, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức là được", Hòa nói.

Thách thức lớn nhất với Hòa không phải khối lượng công việc, mà là lựa chọn ngành học và trường phù hợp. "Nhiều cái nghe tên khá giống nhau, nếu chỉ nhìn sẽ dễ lầm tưởng. Mình phải đọc kỹ nội dung môn học, hỏi thêm anh chị đi trước để chắc chắn ngành chọn phù hợp với bản thân và có cơ hội đậu cao", Hòa nhớ lại.

Bí quyết của Hòa là thay vì chỉ nộp một học bổng, cô nàng ứng tuyển nhiều chương trình khác nhau để tăng cơ hội ẢNH: NVCC

Khó khăn khác đến từ thủ tục hồ sơ, nhiều giấy tờ xa lạ phải tự mày mò. "Nếu để gần deadline mới làm thì rất dễ trễ hạn. Bài học là phải bắt đầu càng sớm càng tốt", Hòa nói.

Theo Hòa, nền tảng học thuật là yếu tố quan trọng nhất giúp hồ sơ nổi bật: IELTS 8.0, GPA cao, á khoa đầu ra, cùng nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học từ cấp khoa đến cấp bộ. Ngoài ra, Hòa cũng tham gia câu lạc bộ, các chương trình trao đổi sinh viên để thể hiện sự năng động và khả năng thích nghi. "Mình không quá mạnh về hoạt động ngoại khóa, nhưng vẫn muốn bản thân tích cực và linh hoạt ở mọi môi trường", Hòa bộc bạch.

Viết bài luận cũng là để hiểu chính mình

Khi được hỏi yếu tố quyết định thành công, Hòa cho rằng nằm ở bài luận cá nhân. "Viết luận giống như khám phá lại chính mình. Mình biết nhiều về bản thân, nhưng người đọc thì không. Chọn cái gì để kể, cái gì nên bỏ đi không dễ. Bài luận đầu tiên của mình từng bị chê là quá chung chung", Hòa kể và cho biết sau cô nàng nhờ bạn bè góp ý để tìm ra điểm đặc biệt, tạo thành dấu ấn riêng.

Sau tất cả, điều Hòa học được nhiều nhất không phải là kỹ năng làm hồ sơ, mà là cách hiểu chính mình. "Mỗi câu hỏi trong hồ sơ không chỉ để xin học bổng, mà còn là cơ hội để mình nhìn sâu vào bên trong, tự hỏi: mình thật sự tìm gì trong việc học và trong cuộc đời. Và cuối cùng, mình muốn sống sao cho bản thân cảm thấy đây là một cuộc đời đáng để kể lại", Hòa nói.

Sau bao năm nỗ lực bền bỉ, Hòa đã gặt hái được quả ngọt ẢNH: NVCC

Định hướng lâu dài của Hòa là trở thành giảng viên đại học trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Từ nền tảng cử nhân, Hòa chọn học tiếp thạc sĩ quản trị chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Xa hơn, Hòa mong có thể học tiến sĩ rồi trở về Việt Nam giảng dạy, truyền đạt kiến thức và cảm hứng học tập cho sinh viên.

Thạc sĩ Trần Đào Minh Quân, chuyên ngành ngôn ngữ học tại ĐH Tự do Brussels (Bỉ), người từng hướng dẫn Hòa, nhận xét: "Hòa luôn thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc và khả năng tư duy phản biện tốt. Em biết cách tiếp cận vấn đề một cách hệ thống, tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu để so sánh, từ đó rút ra kết luận chặt chẽ. Với nền tảng khoa học và sự bền bỉ trong nghiên cứu, tôi tin Hòa hoàn toàn có tiềm năng theo đuổi con đường học thuật lâu dài và đóng góp cho giáo dục trong tương lai".