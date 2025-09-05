Góp quà 2.9 nấu mì tặng người nghèo, nhóm học sinh nhận 'mưa' lời khen

Đó là 4 học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước (P.Ô Môn, TP.Cần Thơ; trước đây là P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, Cần Thơ).

Đoạn clip với dòng chữ hóm hỉnh "Báo cáo Nhà nước, tụi con đã tiêu hết 100.000" nhanh chóng gây xúc động trên mạng xã hội. Từ số tiền được Nhà nước tặng 100.000 đồng mừng Quốc khánh 2.9, nhóm 4 học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước đã cùng nhau nấu 50 suất mì chay gửi tặng người nghèo.

Hành động giản dị mà giàu tình người ấy không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, thu hút gần 7 triệu lượt yêu thích.

Từ 100.000 đồng quà Quốc khánh, nhóm học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước cùng nhau nấu mì và nước mát đem tặng người nghèo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xuất phát từ ý tưởng của Nguyễn Quốc Vĩnh Hưng (lớp 12A1) trong nhóm chat của nhóm bạn vào ngày 31.8: "Ai nhận 100.000 đồng thì mình gom lại mua đồ ăn phát cho người khó khăn nha", các bạn Lê Hoàng Kim, Nguyễn Huỳnh Minh Điều (11A10) và Lê Thị Thu Trúc (12A5) đồng lòng hưởng ứng. Từ đó, kế hoạch nhỏ được khởi động.

Sáng 3.9, cả nhóm có mặt từ 7 giờ để bắt tay vào việc. Nguyên liệu được chuẩn bị từ hôm trước nên việc đi chợ, mua thêm rau củ, đậu hũ chỉ mất ít thời gian. Người chiên đậu hũ, người rửa và sơ chế rau, người trụng mì, trụng rau... Tất cả diễn ra trong tiếng cười rộn rã.

Nhóm học sinh góp tiền nấu 50 suất mì chay cùng 60 chai nước tặng người lao động nghèo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi các công đoạn cơ bản hoàn tất, cả nhóm cùng ngồi lại, người xếp đũa, người đóng gói, người chia phần mì. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng cố gắng làm nhanh để kịp giờ phát cho bà con.

Đến hơn 11 giờ trưa 3.9, tổng cộng 50 suất mì chay nóng hổi và 60 chai nước mát đã sẵn sàng. Cả nhóm vội vàng mang ra khu vực trung tâm P.Ô Môn để trao tận tay những cụ già neo đơn, trẻ em lang thang và người lao động nghèo.

Cầm hộp mì nóng, cụ ông khoảng 70 tuổi run run nói lời cảm ơn. Một cụ bà tóc bạc phơ gần 80 tuổi cười hiền hậu, ánh mắt rưng rưng khi nhận phần ăn nhỏ bé. Có cả các em nhỏ áo quần vương bụi đường, hồn nhiên đón nhận hộp mì rồi chào lễ phép trước khi đi.

Nhóm học sinh đi phát cho người lao động nghèo ở trung tâm P.Ô Môn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Lúc gặp ông bà lớn tuổi, em nhớ đến ông bà nội ngoại ở nhà. Còn khi nhìn các bạn nhỏ lang thang ngoài đường, em thấy thương và càng thấy mình may mắn hơn rất nhiều", Kim chia sẻ.

Chỉ trong thoáng chốc, 50 suất mì và 60 chai nước được trao hết. Cả nhóm nhìn nhau mỉm cười, lòng lâng lâng hạnh phúc.

Vĩnh Hưng cho biết: "Khi trao tận tay những suất mì, nhìn nụ cười và ánh mắt cảm ơn của cô chú, ông bà, em thấy hạnh phúc lắm. Em nhận ra rằng, chỉ cần mình chịu bắt đầu, dù việc nhỏ thôi cũng có thể mang lại niềm vui lớn cho nhiều người".

Nhiều người cảm động khi nhận được những suất ăn từ các thành viên trong nhóm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi phát hết các suất ăn, nhóm học sinh đăng tải những hình ảnh giản dị của buổi thiện nguyện lên mạng xã hội. Bất ngờ thay, câu chuyện nhỏ đã chạm đến trái tim cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết nhận về hàng triệu lượt yêu thích, chia sẻ và hàng ngàn bình luận động viên. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần sẻ chia của các em, cho rằng hành động tuy giản đơn nhưng mang ý nghĩa lớn, gieo niềm tin vào tình người và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.



