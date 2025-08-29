Nhà nước tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân: 'Tự hào quá Việt Nam ơi!'

Phấn khởi và tự hào nhận quà Tết Độc lập là 100.000 đồng

Thông tin về việc tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Tết Độc lập vừa được đăng tải trên trang Thông tin Chính phủ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Chỉ trong khoảng 1 giờ, nội dung này đã có gần 100.000 lượt chia sẻ, cho thấy sự hào hứng và niềm tin của cộng đồng.

Đối với người trẻ, đây không chỉ là một món quà vật chất mà còn là thể hiện sự quan tâm sâu sắc từ Đảng và Nhà nước. Họ không ngần ngại bày tỏ niềm vui và tình yêu nước một cách giản dị nhưng đầy tự hào. Hàng loạt trạng thái trên mạng xã hội tràn ngập những câu nói đầy tự hào như: "Việt Nam tôi đó", "Tự hào quá Việt Nam ơi!", "Thiết thực quá. Việt Nam muôn năm!", "Thích thế, Tết Độc lập cũng được nhận lì xì"…

Đỗ Thị Ngọc Linh (Phường Tân Phú, TP.HCM) xúc động chia sẻ: "Khi biết tin nhận được quà Tết Độc lập, ngoài xúc động và tự hào, trong em còn trào dâng niềm biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền nhân. Là thế hệ trẻ, em thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc sống xứng đáng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để nền độc lập này mãi trường tồn".

Tương tự, Nguyễn Phúc Đức (thanh niên khuyết tật, tỉnh Thái Nguyên) cũng bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi là người Việt Nam. "Em cảm thấy rất vui khi đất nước ngày một phát triển, đời sống của người dân ngày được nâng cao. Món quà này là một động lực tinh thần vô cùng lớn lao", Đức nói.

Anh Võ Minh Thành, Bí thư Đoàn khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết thêm: "Tôi tự hào vì mình được là người Việt Nam, được sống trong hoà bình, tự do và luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng và Nhà nước. Trong thời khắc đặc biệt này đã được cụ thể hoá bằng quà Tết Độc lập. Tôi vô cùng phấn khởi vì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới mọi mặt của đời sống nhân dân".

Sự hào hứng ấy cho thấy, trong tâm thức của các bạn trẻ không chỉ có hình ảnh về một đất nước đang chuyển mình, phát triển và nhân văn mà còn thể hiện niềm tin vào những chính sách vì dân của nước ta.

Tết Độc lập, người trẻ chọn cách sẻ chia

Điều đáng chú ý hơn cả là sau làn sóng bày tỏ sự tự hào, một xu hướng khác đã nổi lên. Nhiều bạn trẻ, tuyên bố sẽ không dùng số tiền 100.000 đồng đó cho cá nhân mà dùng để ủng hộ các quỹ từ thiện, gửi vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 5.

Niê A Dũng,sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội, bày tỏ: "100.000 đồng không thể nào thay đổi chúng ta, nhưng 11.000 tỉ thì có thể cứu vớt bao nhiêu cảnh đời khỏi bể thẳm. Em muốn dành quà Tết Độc lập này san sẻ yêu thương với bà con miền Trung chịu hậu quả từ cơn bão số 5".

Cùng với tư tưởng sẻ chia, Nguyễn Quang Đạo (Phường Chợ Quán, TP.HCM) cho biết: "Món quà 100.000 đồng tuy không lớn về vật chất, nhưng giá trị tinh thần lại vô cùng to lớn. Em muốn gửi gắm sự quan tâm và yêu thương này đến những người yếu thế hơn mình, để họ cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia từ cộng đồng trong ngày Tết Độc lập của dân tộc".

Không dừng lại đó, Sùng A Cải (Người sáng lập dự án Rừng và em), người đã miệt mài tái lập những cánh rừng suốt nhiều năm. Đối với anh, món quà 100.000 đồng không phải để chi tiêu cá nhân, mà là một cơ hội để nhân lên những giá trị bền vững. Anh chia sẻ đầy quyết tâm: "Món quà này ít nhất đủ để mua 10 cây giống. Vậy là Tết Độc lập này, tôi đã có thể dành món quà của mình để thêm vào những cánh rừng đang cần được hồi sinh. Đây là cách tôi thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với Tổ quốc, bởi một đất nước độc lập, hùng cường phải là một đất nước có những cánh rừng xanh".

Những hành động này, dù chỉ diễn ra trên không gian mạng, ít nhiều đã tạo ra một hiệu ứng domino tích cực. Nó không chỉ thể hiện sự tự hào dân tộc mà còn cho thấy sự trưởng thành trong nhận thức của thế hệ trẻ. Thay vì chỉ nhận cho riêng mình, các bạn đã chọn cách lan tỏa và hành động vì cộng đồng.