Giới trẻ

Những cô gái rạng rỡ dưới cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập

Duy Tân
Duy Tân
28/08/2025 15:34 GMT+7

Không chỉ xuống phố, check-in trong sắc cờ đỏ sao vàng, nhiều bạn trẻ ở TP.Cần Thơ còn sáng tạo những video, hình ảnh đậm chất nghệ thuật, gửi đi thông điệp "Tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc luôn sống mãi trong thế hệ trẻ hôm nay".

Những ngày này, khắp TP.Cần Thơ và nhiều địa phương lân cận, không khí chào mừng Quốc khánh 2.9 trở nên tưng bừng, rực rỡ. Từ quán cà phê, công viên đến từng góc phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay trong gió, hòa cùng ánh đèn, băng rôn, khẩu hiệu tạo nên bức tranh tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

Giới trẻ Cần Thơ rạng rỡ dưới cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập - Ảnh 1.

Quán cà phê Nhà Phạm nổi bật với không gian ngập tràn sắc đỏ sao vàng

ẢNH: DUY TÂN

Buổi tối, trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, ánh đèn trang trí rực rỡ hòa lẫn sắc cờ càng làm không khí thêm sôi động, thu hút đông đảo người dân dạo phố, chụp ảnh, tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng của ngày lễ lớn.

Giới trẻ Cần Thơ rạng rỡ dưới cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập - Ảnh 2.

Lê Thị Kim Hậu, người đẹp du lịch, Top 20 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023, chụp ảnh tại cà phê Nhà Phạm với không khí Tết Độc lập làm nơi lưu giữ ký ức thanh xuân của mình

ẢNH: DUY TÂN

Trong nhịp sống ấy, hình ảnh các bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống, áo in bản đồ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng hay khăn rằn Nam bộ xuất hiện ngày một nhiều. Các quán cà phê, công viên trở thành điểm hẹn lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Không ít bạn còn sáng tạo video nghệ thuật, ghép nhạc cách mạng, ca khúc về quê hương, đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước trên mạng xã hội.

Giới trẻ Cần Thơ rạng rỡ dưới cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập - Ảnh 3.

Bạn trẻ diện áo dài trắng chụp ảnh mừng Tết Độc lập

ẢNH: DUY TÂN

Nổi bật trong không gian ấy là chuỗi cà phê Nhà Phạm. Ngay từ cổng vào, khách đã ấn tượng bởi sắc đỏ rực rỡ của Quốc kỳ phủ kín. Bên trong, từng góc nhỏ đều được chăm chút từ bản đồ Việt Nam; hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập; hoa sen, biểu tượng dân tộc, cùng những poster cổ động mang hơi thở lịch sử… Âm nhạc tại quán cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Khi là giai điệu hào hùng của các ca khúc cách mạng, khi là những bản nhạc nhẹ nhàng về quê hương, gợi cảm xúc tự hào xen lẫn bồi hồi.

Giới trẻ Cần Thơ rạng rỡ dưới cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập - Ảnh 4.

Góc quán cà phê ở Cần Thơ tưng bừng sắc đỏ, trở thành điểm check-in hấp dẫn dịp lễ lớn của đất nước

ẢNH: DUY TÂN

Giới trẻ Cần Thơ rạng rỡ dưới cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập - Ảnh 5.

Góc trưng bày được nhiều bạn trẻ chọn để check-in

ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, những ngày này, khách đến Nhà Phạm không chỉ để thưởng thức cà phê. Họ cùng nhau check-in, chụp ảnh lưu niệm trong không gian trang trí rực rỡ. Nhiều gia đình diện áo dài truyền thống, trẻ em mặc áo in hình bản đồ Tổ quốc… làm cho quán cà phê trở thành "lễ hội nhỏ", gắn kết cộng đồng, để mỗi người cùng nhìn lại lịch sử, bày tỏ niềm tri ân và tự hào dân tộc.

Anh Phạm Quốc Anh, đại diện chuỗi Nhà Phạm, cho biết: "Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian ý nghĩa để khách vừa có nơi lưu giữ kỷ niệm, vừa cùng nhau lan tỏa tình yêu Tổ quốc. Khi thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và biết mình đã đi đúng hướng".

Nhiều bạn trẻ, gia đình cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi hòa mình vào không khí. Chị Lê Thị Kim Hậu, người đẹp du lịch, Top 20 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023, nói: "Không khí ở đây khiến tôi thấy ngày Quốc khánh thật gần gũi, thiêng liêng. Chụp vài tấm ảnh bên lá cờ Tổ quốc, tôi càng thấy mình cần sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của cha ông".

Giới trẻ Cần Thơ rạng rỡ dưới cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập - Ảnh 8.

Các bạn trẻ háo hức check-in với cờ đỏ sao vàng, mừng Tết Độc Lập

ẢNH: DUY TÂN

Từ em nhỏ như Tuệ Mẫn, học lớp 3 ở tỉnh Vĩnh Long háo hức khoác áo dài in bản đồ Việt Nam, đến cô giáo Phạm Thị Minh Hải (Cần Thơ) đưa gia đình đi chụp ảnh để nhắc nhở con em về truyền thống hào hùng, tất cả đều gặp nhau ở niềm vui chung là tự hào, biết ơn và thêm gắn bó với lịch sử dân tộc.

Em Trần Ngọc Tường Vy, học lớp 5 ở TP.Cần Thơ còn quay video ngắn đăng trên Tiktok để chia sẻ tinh thần yêu nước cùng bạn bè. "Con muốn lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến mọi người và tự nhắc mình phải học tập tốt hơn để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông", Tường Vy bày tỏ.

