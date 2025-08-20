Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cận cảnh trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại Hà Nội
Video Thời sự

Cận cảnh trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại Hà Nội

Đình Huy
Đình Huy
20/08/2025 19:51 GMT+7

Ngày 20.8.2025, tại sân bay Hòa Lạc, Viện Kỹ thuật phòng không - không quân phối hợp cùng các Trung đoàn không quân trực thăng 916, 917, 930 tổ chức nghiệm thu và treo cờ, bay huấn luyện đội hình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Từ sáng sớm 20.8.2025, 10 trực thăng Mi-8 và Mi-17 được lực lượng kỹ thuật mặt đất kiểm tra toàn diện hệ thống máy móc, thiết bị bay, tiếp nhiên liệu, để đảm bảo công tác chuẩn bị cho đội bay trước giờ cất cánh.

Điểm khác biệt của buổi tập ngày 20.8 so với các buổi tập trước đó là các trực thăng được treo những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, mỗi lá cờ có kích thước 5,4 mét chiều dài và 3,6 mét chiều rộng.

- Ảnh 1.

Đội hình này được tập luyện để chuẩn bị cho buổi sơ duyệt, tổng duyệt và bay chính thức trong dịp Quốc khánh 2.9

ẢNH: V.N

Khi cất cánh tập luyện kéo cờ, 10 trực thăng được huấn luyện theo đội hình 1-3-3-3, giữ độ cao từ 150 mét trở lên khi bay qua khán đài, duy trì khoảng giãn cách 100 mét, cự ly 50-50, và tốc độ trung bình từ 100 đến 140 km/giờ. Việc này không chỉ đảm an toàn mà còn tạo hiệu ứng thị giác cao nhất.

A80 Nhiệm vụ đặc biệt Trực thăng quân sự trực thăng huấn luyện Quốc khánh lễ 2.9
