Những ngày này, tại sân bay Hòa Lạc (căn cứ của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) và vùng trời lân cận, hàng chục trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập ngày đêm, chuẩn bị cho việc hợp luyện và chính thức bay diễu binh chào mừng ngày Quốc khánh 2.9.

Các kỹ sư, thợ máy không quân luôn túc trực, đảm bảo hoạt động tốt nhất cho máy bay ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9

Các máy bay trực thăng quân sự tham gia nhiệm vụ, gồm Mi-171, Mi-8, Mi-17... thuộc biên chế các trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371), 917 (Sư đoàn không quân 370), 930 (Sư đoàn không quân 372) đã tập trung tại sân bay Hòa Lạc, làm nhiệm vụ từ nhiều tháng nay.