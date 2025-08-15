Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9
Video Thời sự

Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9

Ngô Trần Hải An - Mai Thanh Hải
15/08/2025 12:50 GMT+7

Máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập cho nhiệm vụ bay diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025)

Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9

Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9

Những ngày này, tại sân bay Hòa Lạc (căn cứ của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) và vùng trời lân cận, hàng chục trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập ngày đêm, chuẩn bị cho việc hợp luyện và chính thức bay diễu binh chào mừng ngày Quốc khánh 2.9.

- Ảnh 1.

Các kỹ sư, thợ máy không quân luôn túc trực, đảm bảo hoạt động tốt nhất cho máy bay

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9

Các máy bay trực thăng quân sự tham gia nhiệm vụ, gồm Mi-171, Mi-8, Mi-17... thuộc biên chế các trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371), 917 (Sư đoàn không quân 370), 930 (Sư đoàn không quân 372) đã tập trung tại sân bay Hòa Lạc, làm nhiệm vụ từ nhiều tháng nay.

Khám phá thêm chủ đề

Máy bay trực thăng Máy bay quân sự Quân Chủng phòng không không quân
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
