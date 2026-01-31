Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô gái cao 1,7 m gây sốt vì khoảnh khắc ngồi cạnh Đình Bắc là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
31/01/2026 21:30 GMT+7

Á hậu Châu Anh gây chú ý bởi khoảnh khắc gặp gỡ cầu thủ Đình Bắc tại một sự kiện. Sau đó, thông tin về cô được dân mạng tìm kiếm.

Tại sự kiện gala Cúp Chiến thắng, khoảnh khắc Đình Bắc khi ngồi cạnh Á hậu Châu Anh được nhiều người quan tâm. Trong bức ảnh được chia sẻ, nam cầu thủ diện trang phục lịch lãm, trong khi đó người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào khi diện váy trễ vai.

Trong một số video được lan truyền trên mạng xã hội, cả hai ban đầu còn ngại ngùng song sau đó cùng Á hậu Vân Nhi trò chuyện khá vui vẻ. Lập tức thông tin về Châu Anh - mỹ nhân ngồi cạnh Đình Bắc tại lễ trao giải cũng được cộng đồng mạng tìm kiếm. Thậm chí, nhiều người còn tích cực “đẩy thuyền” vì độ đẹp đôi của cả hai.

Nhan sắc Á hậu Châu Anh ở tuổi 23

- Ảnh 1.

Châu Anh tên đầy đủ là Trần Ngọc Châu Anh, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng chuẩn. Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1,7 m cùng số đo ba vòng 86-60-90

ẢNH: FBNV

- Ảnh 2.

Châu Anh được chú ý khi ghi danh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô được đánh giá cao từ những vòng thi đầu, thể hiện phong độ ổn định và trở thành á hậu 1. Người đẹp từng chia sẻ cô đã dành nhiều thời gian để trau dồi các kỹ năng về trình diễn, ứng xử… trước khi ghi danh tranh tài ở cuộc thi

ẢNH: FBNV

- Ảnh 3.

Thời điểm chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc, cô không chỉ được khen ngợi bởi nhan sắc mà còn vì thành tích học tập ấn tượng, có khả năng hát, đàn piano… Châu Anh công tác tại khoa Âm nhạc, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

ẢNH: FBNV

- Ảnh 4.

Sau cuộc thi, Châu Anh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia các sự kiện giải trí, đồng thời trình diễn tại các show thời trang. Ngoài ra, nàng hậu cũng tích cực với các hoạt động thiện nguyện. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ của mình tại các sự kiện

ẢNH: FBNV

- Ảnh 5.

Châu Anh trung thành với phong cách nữ tính, ngọt ngào. Trong loạt ảnh đời thường, người đẹp sinh năm 2003 chuộng những thiết kế đơn giản, năng động, phù hợp với lứa tuổi

ẢNH: FBNV

- Ảnh 6.

Châu Anh trong hình ảnh nữ quân nhân. Trung úy sinh năm 2003 cho biết làm việc trong môi trường kỷ luật giúp cô trưởng thành hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách. Cô muốn truyền tải hình ảnh người phụ nữ vừa kiên định như một người lính, dịu dàng như một người nghệ sĩ và sâu sắc như một người con của cách mạng

ẢNH: FBNV

Sau khi khoảnh khắc chụp cùng Đình Bắc được chia sẻ trên mạng xã hội, Châu Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ tại sự kiện này, kèm dòng trạng thái: “Châu Anh đã có cơ hội tuyệt vời khi được đứng trên sân khấu gala Cúp Chiến thắng 2025 để trao giải Đội tuyển của năm cho các chàng trai U.22 Việt Nam. Chúc mừng U.22 Việt Nam với một năm thật rực rỡ. Mong các chàng trai của chúng ta luôn giữ vững niềm tin và ngọn lửa nhiệt huyết này để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới”.

Xem thêm bình luận