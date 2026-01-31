Cô gái cao 1,7 m gây sốt vì khoảnh khắc ngồi cạnh Đình Bắc là ai?

Tại sự kiện gala Cúp Chiến thắng, khoảnh khắc Đình Bắc khi ngồi cạnh Á hậu Châu Anh được nhiều người quan tâm. Trong bức ảnh được chia sẻ, nam cầu thủ diện trang phục lịch lãm, trong khi đó người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào khi diện váy trễ vai.

Trong một số video được lan truyền trên mạng xã hội, cả hai ban đầu còn ngại ngùng song sau đó cùng Á hậu Vân Nhi trò chuyện khá vui vẻ. Lập tức thông tin về Châu Anh - mỹ nhân ngồi cạnh Đình Bắc tại lễ trao giải cũng được cộng đồng mạng tìm kiếm. Thậm chí, nhiều người còn tích cực “đẩy thuyền” vì độ đẹp đôi của cả hai.

Nhan sắc Á hậu Châu Anh ở tuổi 23

Châu Anh tên đầy đủ là Trần Ngọc Châu Anh, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng chuẩn. Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1,7 m cùng số đo ba vòng 86-60-90 ẢNH: FBNV

Châu Anh được chú ý khi ghi danh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô được đánh giá cao từ những vòng thi đầu, thể hiện phong độ ổn định và trở thành á hậu 1. Người đẹp từng chia sẻ cô đã dành nhiều thời gian để trau dồi các kỹ năng về trình diễn, ứng xử… trước khi ghi danh tranh tài ở cuộc thi ẢNH: FBNV

Thời điểm chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc, cô không chỉ được khen ngợi bởi nhan sắc mà còn vì thành tích học tập ấn tượng, có khả năng hát, đàn piano… Châu Anh công tác tại khoa Âm nhạc, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam ẢNH: FBNV

Sau cuộc thi, Châu Anh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia các sự kiện giải trí, đồng thời trình diễn tại các show thời trang. Ngoài ra, nàng hậu cũng tích cực với các hoạt động thiện nguyện. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ của mình tại các sự kiện ẢNH: FBNV

Châu Anh trung thành với phong cách nữ tính, ngọt ngào. Trong loạt ảnh đời thường, người đẹp sinh năm 2003 chuộng những thiết kế đơn giản, năng động, phù hợp với lứa tuổi ẢNH: FBNV

Châu Anh trong hình ảnh nữ quân nhân. Trung úy sinh năm 2003 cho biết làm việc trong môi trường kỷ luật giúp cô trưởng thành hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách. Cô muốn truyền tải hình ảnh người phụ nữ vừa kiên định như một người lính, dịu dàng như một người nghệ sĩ và sâu sắc như một người con của cách mạng ẢNH: FBNV