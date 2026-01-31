Cô gái cao 1,7 m gây sốt vì khoảnh khắc ngồi cạnh Đình Bắc là ai?

Á hậu Châu Anh gây chú ý bởi khoảnh khắc gặp gỡ cầu thủ Đình Bắc tại một sự kiện. Sau đó, thông tin về cô được dân mạng tìm kiếm.
Tại sự kiện gala Cúp Chiến thắng, khoảnh khắc Đình Bắc khi ngồi cạnh Á hậu Châu Anh được nhiều người quan tâm. Trong bức ảnh được chia sẻ, nam cầu thủ diện trang phục lịch lãm, trong khi đó người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào khi diện váy trễ vai.
Trong một số video được lan truyền trên mạng xã hội, cả hai ban đầu còn ngại ngùng song sau đó cùng Á hậu Vân Nhi trò chuyện khá vui vẻ. Lập tức thông tin về Châu Anh - mỹ nhân ngồi cạnh Đình Bắc tại lễ trao giải cũng được cộng đồng mạng tìm kiếm. Thậm chí, nhiều người còn tích cực “đẩy thuyền” vì độ đẹp đôi của cả hai.
Nhan sắc Á hậu Châu Anh ở tuổi 23
Sau khi khoảnh khắc chụp cùng Đình Bắc được chia sẻ trên mạng xã hội, Châu Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ tại sự kiện này, kèm dòng trạng thái: “Châu Anh đã có cơ hội tuyệt vời khi được đứng trên sân khấu gala Cúp Chiến thắng 2025 để trao giải Đội tuyển của năm cho các chàng trai U.22 Việt Nam. Chúc mừng U.22 Việt Nam với một năm thật rực rỡ. Mong các chàng trai của chúng ta luôn giữ vững niềm tin và ngọn lửa nhiệt huyết này để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới”.
