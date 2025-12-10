Hoa hậu Việt Nam - Hà Trúc Linh khóc nghẹn trong show thực tế

Tập 164 Mái ấm gia đình Việt có sự dẫn dắt của MC Mỹ Vân cùng 2 khách mời là Hoa hậu Hà Trúc Linh và ca sĩ Huy R. Tham gia chương trình, dàn sao Việt cùng hợp sức thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hoa hậu Hà Trúc Linh động viên Lý Thị Hòa trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NVCC

Trong đó, câu chuyện của em Lý Thị Hòa (16 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Cha qua đời vì bệnh ung thư, cô bé sống cùng mẹ và anh trai là Lý Văn Quý trong điều kiện khó khăn. Từng là niềm hy vọng sẽ thay cha gánh vác gia đình, nhưng khi đang học lớp 9, Quý phát hiện bệnh tâm thần, thường xuyên la hét vào ban đêm.

Mẹ của Hòa là chị Trần Thị Biên (sinh năm 1975) một mình chăm con trai bệnh tâm thần và lo cả gia đình dù sức khỏe ngày càng yếu. Chị làm thuê hái chè, mỗi ngày hơn 10 tiếng chỉ được khoảng 200.000 đồng, trong khi công việc này chỉ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10. Những tháng còn lại, chị Biên phải đi quanh làng tìm việc vặt. Vì Quý không thể tự chăm sóc bản thân nên mẹ cũng không đi làm xa. Chị Biên cũng mắc nhiều bệnh như u xơ tử cung, viêm đại tràng nhưng không có tiền chữa trị, chỉ đi khám mỗi khi đau.

Cả ba mẹ con sống trong một ngôi nhà tạm bợ dựng bằng gỗ và những tấm ván cũ, đã xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa nước tạt khắp nơi. Thương mẹ vất vả, mỗi dịp hè Hòa lại xin đi làm đồng cùng các chú trong làng để kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình. Dù vất vả, em chưa từng nghĩ đến việc bỏ học. Cô bé mơ ước trở thành giáo viên, quay lại vùng cao dạy học cho những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình.

Bộ đôi khách mời bày tỏ sự quyết tâm vượt qua các thử thách của ban tổ chức để mang tiền thưởng về cho các em nhỏ Ảnh: BTC

Hoa hậu Hà Trúc Linh trải lòng

Hoa hậu Trúc Linh nghẹn ngào, xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của em Hòa, cô bé còn quá nhỏ nhưng đã phải sớm đối mặt với nhiều thiếu thốn và biến cố gia đình. “Tôi thấy em Hòa có ý chí vươn lên rất mạnh mẽ. Dù thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, em vẫn giữ được ngọn lửa cố gắng. Tôi cũng có ước mơ trở thành giảng viên, còn Hòa lại mong muốn trở thành giáo viên – chúng ta có những ước mơ rất gần nhau. Tôi hy vọng em sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tôi tin rằng tinh thần không bỏ cuộc của Hòa sẽ giúp em thành công trong tương lai”, Hà Trúc Linh chia sẻ.

MC Mỹ Vân không khỏi xót xa khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ lam lũ nuôi con. Nữ MC lo lắng cho sức khỏe của chị Biên, đồng thời xúc động khi bé Hòa tuy còn nhỏ nhưng đã trở thành chỗ dựa về cả tinh thần lẫn vật chất cho mẹ và anh trai.

Ca sĩ Huy R khâm phục trước nghị lực của em Hòa. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, em vẫn nỗ lực học tập và luôn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Theo anh, sự mạnh mẽ, kiên cường của Hòa là tấm gương để mọi người học hỏi. Giọng ca 9X dành lời an ủi, động viên Hòa tiếp tục cố gắng và mong cô bé sớm thực hiện được ước mơ của mình.