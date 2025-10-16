Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Hà Trúc Linh đọ sắc với Phương Linh

Minh Hy
Minh Hy
16/10/2025 12:36 GMT+7

Xuất hiện tại một sự kiện, Hoa hậu Phương Linh và Trúc Linh có dịp được trò chuyện nhiều hơn và mở rộng kiến thức về văn hóa Việt.

Kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Phương Linh và Trúc Linh nhận không ít sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp Việt. Nếu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 sở hữu vẻ ngoài sắc sảo thì Hoa hậu Việt Nam 2024 lại khiến khán giả yêu mến nhờ nhan sắc trong trẻo. Dẫu cách nhau 5 tuổi nhưng cả hai vẫn có sự đồng điệu trong suy nghĩ và tư duy khi trò chuyện với nhau về văn hóa bản sắc Việt.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 1.

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Phương Linh chọn bộ blazer trắng cách điệu phối quần ống suông đồng điệu

Ảnh: Benny Vo

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 2.

Trong khi đó, Trúc Linh nổi bật với blazer đỏ đô phối cùng sắc trắng, mang đến hình ảnh trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng

Ảnh: Benny Vo

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 3.

Hai nàng hậu xuất hiện với phong thái thanh lịch và cá tính riêng, nhưng cùng toát lên tinh thần chung của người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới, độc lập, thông minh và luôn cống hiến hết mình cho cộng đồng

Ảnh: Benny Vo

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 4.

Hai nàng hậu gọi vui nhau là “Song Linh” bởi những điểm tương đồng đáng yêu là cùng tên, cùng đăng quang trong một tháng, cùng sở hữu năng lượng tích cực và tinh thần lan tỏa yêu thương. Từ khi cùng đảm nhận vai trò Đại sứ của Giải thưởng Tinh hoa Việt và có dịp trò chuyện, làm việc chung nhiều hơn, Phương Linh và Trúc Linh cảm thấy thân thiết và kết nối với nhau hơn

Ảnh: Benny Vo

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 5.

Đối với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, văn hóa Việt được thể hiện ở những việc rất nhỏ trong cuộc sống, ví dụ trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. "Mỗi khi nghe ai đó cất lên tiếng "dạ", tôi cảm thấy nó vừa khiêm nhường, vừa sâu sắc", Phương Linh chia sẻ

Ảnh: Benny Vo

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 6.

Khi đi du học xa nhà, đôi lúc tình cờ nghe được một tiếng "dạ", Phương Linh cảm nhận được sự kết nối và rung động mạnh mẽ. Hiện tại, Phương Linh đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho hành trình "chinh chiến" quốc tế. Mục tiêu của cô là vào Top 5 Miss Cosmo 2025

Ảnh: Benny Vo

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 7.

Mặt khác, Trúc Linh cũng chia sẻ một hình ảnh rất dung dị nhưng lại mang đậm văn hóa Việt. Cô nói: "Mình phải bày mâm cơm ra ăn chung vì mình rất thích ăn kiểu gia đình. Mình đặc biệt ghét cảm giác ăn một mình. Mình thích có người ngồi cạnh vừa ăn vừa nói chuyện sẽ sum họp và hạnh phúc hơn. Và điều này cũng nói lên đức tính của người Việt Nam là đoàn kết, thân ái, biết sẻ chia cho nhau"

Ảnh: Benny Vo

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đọ sắc Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh - Ảnh 8.

Buổi gặp gỡ khép lại trong tiếng cười và những lời chúc chân thành. Hà Trúc Linh gửi lời động viên đến Phương Linh trước thềm Miss Cosmo 2025, hứa hẹn sẽ xuất hiện trong đêm chung kết để cổ vũ người chị thân thiết

Ảnh: Benny Vo

Tin liên quan

Vẻ ngoài khác lạ của Hoa hậu Việt Nam

Vẻ ngoài khác lạ của Hoa hậu Việt Nam

Khác với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh hiếm hoi khoe vẻ ngoài gợi cảm với trang phục cá tính khi tham gia một sự kiện thời trang.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Hoa hậu Việt Nam Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hà Trúc Linh Nguyễn Hoàng Phương Linh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận