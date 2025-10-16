Hoa hậu Hà Trúc Linh đọ sắc với Phương Linh

Kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Phương Linh và
Trúc Linh nhận không ít sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp Việt. Nếu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 sở hữu vẻ ngoài sắc sảo thì Hoa hậu Việt Nam 2024 lại khiến khán giả yêu mến nhờ nhan sắc trong trẻo. Dẫu cách nhau 5 tuổi nhưng cả hai vẫn có sự đồng điệu trong suy nghĩ và tư duy khi trò chuyện với nhau về văn hóa bản sắc Việt.
Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Phương Linh chọn bộ blazer trắng cách điệu phối quần ống suông đồng điệu
Trong khi đó, Trúc Linh nổi bật với blazer đỏ đô phối cùng sắc trắng, mang đến hình ảnh trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng
Hai nàng hậu xuất hiện với phong thái thanh lịch và cá tính riêng, nhưng cùng toát lên tinh thần chung của người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới, độc lập, thông minh và luôn cống hiến hết mình cho cộng đồng
Hai nàng hậu gọi vui nhau là “Song Linh” bởi những điểm tương đồng đáng yêu là cùng tên, cùng đăng quang trong một tháng, cùng sở hữu năng lượng tích cực và tinh thần lan tỏa yêu thương. Từ khi cùng đảm nhận vai trò Đại sứ của Giải thưởng Tinh hoa Việt và có dịp trò chuyện, làm việc chung nhiều hơn, Phương Linh và Trúc Linh cảm thấy thân thiết và kết nối với nhau hơn
Đối với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, văn hóa Việt được thể hiện ở những việc rất nhỏ trong cuộc sống, ví dụ trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. "Mỗi khi nghe ai đó cất lên tiếng "dạ", tôi cảm thấy nó vừa khiêm nhường, vừa sâu sắc", Phương Linh chia sẻ
Khi đi du học xa nhà, đôi lúc tình cờ nghe được một tiếng "dạ", Phương Linh cảm nhận được sự kết nối và rung động mạnh mẽ. Hiện tại, Phương Linh đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho hành trình "chinh chiến" quốc tế. Mục tiêu của cô là vào Top 5 Miss Cosmo 2025
Mặt khác, Trúc Linh cũng chia sẻ một hình ảnh rất dung dị nhưng lại mang đậm văn hóa Việt. Cô nói: "Mình phải bày mâm cơm ra ăn chung vì mình rất thích ăn kiểu gia đình. Mình đặc biệt ghét cảm giác ăn một mình. Mình thích có người ngồi cạnh vừa ăn vừa nói chuyện sẽ sum họp và hạnh phúc hơn. Và điều này cũng nói lên đức tính của người Việt Nam là đoàn kết, thân ái, biết sẻ chia cho nhau"
Buổi gặp gỡ khép lại trong tiếng cười và những lời chúc chân thành. Hà Trúc Linh gửi lời động viên đến Phương Linh trước thềm
Miss Cosmo 2025, hứa hẹn sẽ xuất hiện trong đêm chung kết để cổ vũ người chị thân thiết
