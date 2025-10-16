Hoa hậu Hà Trúc Linh đọ sắc với Phương Linh

Mặt khác, Trúc Linh cũng chia sẻ một hình ảnh rất dung dị nhưng lại mang đậm văn hóa Việt. Cô nói: "Mình phải bày mâm cơm ra ăn chung vì mình rất thích ăn kiểu gia đình. Mình đặc biệt ghét cảm giác ăn một mình. Mình thích có người ngồi cạnh vừa ăn vừa nói chuyện sẽ sum họp và hạnh phúc hơn. Và điều này cũng nói lên đức tính của người Việt Nam là đoàn kết, thân ái, biết sẻ chia cho nhau"