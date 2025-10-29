Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh đến mừng phim 16+ 'Bịt mắt bắt nai' ra mắt

Thạch Anh
Thạch Anh
29/10/2025 09:45 GMT+7

Nhiều sao Việt như Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh, Băng Di... dành thời gian đến chúc mừng phim điện ảnh 'Bịt mắt bắt nai' ra mắt.

Tối 28.10, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Bịt mắt bắt nai tổ chức ở TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia như diễn viên Thân Thúy Hà, diễn viên Dương Cẩm Lynh, diễn viên Yeye Nhật Hạ, diễn viên Băng Di, diễn viên Lê Minh Thuấn…

Tại sự kiện, nàng thơ Bích Ngọc xuất hiện với váy đen quý phái, Thái Trà My tôn sắc vóc gợi cảm với đầm đỏ cúp ngực. Bích Ngọc tâm sự: “Sau một thời gian dài kết thúc vai diễn, tôi đã tạm gác Bịt mắt bắt nai sang một bên để tập trung các công việc khác. Đến bây giờ, cuối cùng bộ phim cũng được công chiếu. Đây là chuyện đáng mừng với tôi và cả ê kíp”.

Trong khi, Thái Trà My có phần run vì đây là phim điện ảnh đầu tay của cô. Người đẹp tự nhận mình còn non trẻ vào thời điểm phim bấm máy. Cô tò mò phần thể hiện của chính mình cũng như sự đón nhận của khán giả.

- Ảnh 1.

Dàn diễn viên phim điện ảnh Bịt mắt bắt nai tại sự kiện ra mắt. Họ bày tỏ niềm hào hứng khi tác phẩm được trình làng trước công chúng

Ảnh: ĐPCC

Đảm nhận vai phản diện háo sắc và bạo lực trong Bịt mắt bắt nai, Lương Gia Huy bày tỏ niềm phấn khởi và mong chờ. Anh chia sẻ: “Tôi chờ xem lại chính mình của 3 năm trước. Nếu khán giả sợ hoặc ghét tôi, tôi sẽ rất vui vì xem như tôi đã thành công với vai này”.

Hoàng Thơ cũng vui mừng khi phim được dán nhãn T16 thay vì T18 như anh chuẩn bị tâm lý từ đầu. Qua đây, nam đạo diễn mong phim đến được với đông khán giả. Bàn về chuyện doanh thu, Hoàng Thơ hy vọng Bịt mắt bắt nai được khán giả đón nhận tích cực, ít nhất vượt mốc 50 tỉ đồng.

Dàn sao hội ngộ tại thảm đỏ 'Bịt mắt bắt nai'

Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh đến mừng phim 16+ 'Bịt mắt bắt nai' ra mắt - Ảnh 2.

Bích Ngọc ghi điểm với hình ảnh sang trọng tại sự kiện. Lần đầu đóng cảnh nóng, người đẹp thừa nhận bản thân từng lo lắng khi bước vào dự án. Nhưng quá trình sống cùng nhân vật, cô hiểu từng phân đoạn đều mang mục đích kể chuyện. Bích Ngọc mong những cảnh quay này được khán giả nhìn nhận ở góc độ nghệ thuật thay vì ý đồ câu khách

Ảnh: ĐPCC


- Ảnh 3.

Lần đầu có cảnh nhạy cảm trên phim, Thái Trà My hồi hộp bởi không biết màn trình diễn của mình có đủ chỉn chu hay không. Dù vậy, cô sẵn lòng đón nhận mọi góp ý của khán giả. Đón mẹ từ quê nhà Bình Định vào TP.HCM xem phim, người đẹp mong đấng sinh thành hiểu cho công việc và tự hào vì nỗ lực của con gái

Ảnh: ĐPCC

Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh đến mừng phim 16+ 'Bịt mắt bắt nai' ra mắt - Ảnh 4.

Lương Gia Huy được Thân Thúy Hà, Lê Minh Thuấn đến ủng hộ dự án điện ảnh mới. Nhớ lại quá trình quay phim, anh tiết lộ trong một cảnh xô xát với Dũng Bino, anh vô tình bị chai rượu đạo cụ đập trúng, để lại một vết thương trên mặt. May mắn, vết thương chóng lành, không để lại sẹo và không làm ảnh hưởng công việc của nam diễn viên sau này

Ảnh: ĐPCC

- Ảnh 5.

Dương Cẩm Lynh diện đầm đen thanh lịch đến mừng ê kíp phim. Nhan sắc của nữ diễn viên 8X khiến nhiều người xuýt xoa. Sau biến cố, cô dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, được khán giả ủng hộ

Ảnh: ĐPCC

- Ảnh 6.

Sau Đất rừng phương Nam, Băng Di và Bích Ngọc giữ mối quan hệ thân thiết. Trong ngày đồng nghiệp ra mắt dự án mới, giọng ca Kìm nén cũng có mặt để ủng hộ tinh thần. Gần đây, Băng Di cũng gây chú ý với vai Thương trong phim Cục vàng của ngoại

Ảnh: ĐPCC

- Ảnh 7.

Yeye Nhật Hạ ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Từng có giai đoạn tăng cân sau khi sinh con, người đẹp lấy lại vóc dáng thon thả để tự tin khi đóng phim

Ảnh: ĐPCC

- Ảnh 8.

Diễn viên Sỹ Toàn chụp ảnh cùng Bích Ngọc. Anh được nhớ đến qua các vai phản diện

Ảnh: ĐPCC

