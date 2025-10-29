Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh đến mừng phim 16+ 'Bịt mắt bắt nai' ra mắt

Nhiều sao Việt như Thân Thúy Hà, Dương Cẩm Lynh, Băng Di... dành thời gian đến chúc mừng phim điện ảnh 'Bịt mắt bắt nai' ra mắt.
Tối 28.10, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Bịt mắt bắt nai tổ chức ở TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia như diễn viên Thân Thúy Hà, diễn viên Dương Cẩm Lynh, diễn viên Yeye Nhật Hạ, diễn viên Băng Di, diễn viên Lê Minh Thuấn…
Tại sự kiện, nàng thơ Bích Ngọc xuất hiện với váy đen quý phái, Thái Trà My tôn sắc vóc gợi cảm với đầm đỏ cúp ngực. Bích Ngọc tâm sự: “Sau một thời gian dài kết thúc vai diễn, tôi đã tạm gác Bịt mắt bắt nai sang một bên để tập trung các công việc khác. Đến bây giờ, cuối cùng bộ phim cũng được công chiếu. Đây là chuyện đáng mừng với tôi và cả ê kíp”.
Trong khi, Thái Trà My có phần run vì đây là phim điện ảnh đầu tay của cô. Người đẹp tự nhận mình còn non trẻ vào thời điểm phim bấm máy. Cô tò mò phần thể hiện của chính mình cũng như sự đón nhận của khán giả.
Đảm nhận vai phản diện háo sắc và bạo lực trong Bịt mắt bắt nai, Lương Gia Huy bày tỏ niềm phấn khởi và mong chờ. Anh chia sẻ: “Tôi chờ xem lại chính mình của 3 năm trước. Nếu khán giả sợ hoặc ghét tôi, tôi sẽ rất vui vì xem như tôi đã thành công với vai này”.
Hoàng Thơ cũng vui mừng khi phim được dán nhãn T16 thay vì T18 như anh chuẩn bị tâm lý từ đầu. Qua đây, nam đạo diễn mong phim đến được với đông khán giả. Bàn về chuyện doanh thu, Hoàng Thơ hy vọng Bịt mắt bắt nai được khán giả đón nhận tích cực, ít nhất vượt mốc 50 tỉ đồng.
