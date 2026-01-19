Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
19/01/2026 08:14 GMT+7

Trước khi gây chú ý vì những tin đồn tình cảm, Maiquinn từng được biết đến khi tham gia các chương trình ca hát như 'Giọng hát Việt' và 'Em xinh say hi'.

Mới đây, thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Maiquinn được nhiều người quan tâm. Cùng thời điểm này, phía người đẹp cũng có bài đăng lên tiếng về vụ việc. Cô chia sẻ: "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan".

Đồng thời, Maiquinn nhắn nhủ thêm: "Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật. Mỗi lời nói đều có giá của nó. Mong các bạn sớm dừng lại, để chuyện gia đình của người khác được êm đẹp".

Nhan sắc của ca sĩ Maiquinn ở tuổi 28

Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai? - Ảnh 1.

Maiquinn tên thật Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt 2017. Thời điểm đó, nữ ca sĩ là thành viên của đội Noo Phước Thịnh, giành thành tích á quân chung cuộc

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai? - Ảnh 2.

Sau này, Maiquinn chọn Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Gần đây, nữ ca sĩ tham gia chương trình Em xinh "say hi", gây ấn tượng bởi khả năng sáng tác bên cạnh ca hát. Từ bước đệm này, giọng ca 9X tiếp tục trình làng một số dự án, điển hình như Chân tình nào phải anh, Lưới tình…

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai? - Ảnh 3.

Maiquinn gây ấn tượng với ngoại hình cá tính cùng phong cách thời trang quyến rũ. Khi đi diễn, nữ ca sĩ chọn váy ngắn hay các thiết kế bó sát giúp tôn lên hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn. Kiểu tóc vàng nổi bật giúp Maiquinn thu hút khi xuất hiện giữa đám đông

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai? - Ảnh 4.

Trong loạt ảnh đời thường, Maiquinn chuộng các thiết kế trẻ trung, năng động. Trang cá nhân của cô có hơn 85.000 người theo dõi. Đây là nơi để người đẹp chia sẻ hình ảnh mới hay cập nhật lịch trình biểu diễn, giao lưu cùng khán giả

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai? - Ảnh 5.

Maiquinn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Song cách đây 3 năm, nữ ca sĩ từng xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Tại show hẹn hò này, cô thổ lộ cảm xúc dành cho Hải Đăng Doo. Thời điểm đó, giọng ca sinh năm 1998 bị từ chối, khiến nhiều khán giả tiếc nuối

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai? - Ảnh 6.

Hiện tại, khi tin đồn về chuyện tình cảm của Maiquinn được chia sẻ, nhiều khán giả quan tâm, mong chờ nữ ca sĩ lên tiếng làm rõ. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân, tấn công nữ ca sĩ bằng những bình luận tiêu cực

Ảnh: FBNV

Phía Hoàng Touliver lên tiếng trước tin đồn ly hôn Tóc Tiên vì có 'người thứ ba'

Trước những tin đồn về 'người thứ ba' bị cho là nguyên nhân khiến hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver tan vỡ đang lan truyền trên mạng xã hội, phía công ty quản lý của Hoàng Touliver khẳng định đây là thông tin sai sự thật và cho biết đang tiến hành các biện pháp xử lý pháp lý.

