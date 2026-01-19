Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Mới đây, thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Maiquinn được nhiều người quan tâm. Cùng thời điểm này, phía người đẹp cũng có bài đăng lên tiếng về vụ việc. Cô chia sẻ: "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan".

Đồng thời, Maiquinn nhắn nhủ thêm: "Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật. Mỗi lời nói đều có giá của nó. Mong các bạn sớm dừng lại, để chuyện gia đình của người khác được êm đẹp".

Nhan sắc của ca sĩ Maiquinn ở tuổi 28

Maiquinn tên thật Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt 2017. Thời điểm đó, nữ ca sĩ là thành viên của đội Noo Phước Thịnh, giành thành tích á quân chung cuộc Ảnh: FBNV

Sau này, Maiquinn chọn Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Gần đây, nữ ca sĩ tham gia chương trình Em xinh "say hi", gây ấn tượng bởi khả năng sáng tác bên cạnh ca hát. Từ bước đệm này, giọng ca 9X tiếp tục trình làng một số dự án, điển hình như Chân tình nào phải anh, Lưới tình… Ảnh: FBNV

Maiquinn gây ấn tượng với ngoại hình cá tính cùng phong cách thời trang quyến rũ. Khi đi diễn, nữ ca sĩ chọn váy ngắn hay các thiết kế bó sát giúp tôn lên hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn. Kiểu tóc vàng nổi bật giúp Maiquinn thu hút khi xuất hiện giữa đám đông Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh đời thường, Maiquinn chuộng các thiết kế trẻ trung, năng động. Trang cá nhân của cô có hơn 85.000 người theo dõi. Đây là nơi để người đẹp chia sẻ hình ảnh mới hay cập nhật lịch trình biểu diễn, giao lưu cùng khán giả Ảnh: FBNV

Maiquinn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Song cách đây 3 năm, nữ ca sĩ từng xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Tại show hẹn hò này, cô thổ lộ cảm xúc dành cho Hải Đăng Doo. Thời điểm đó, giọng ca sinh năm 1998 bị từ chối, khiến nhiều khán giả tiếc nuối Ảnh: FBNV