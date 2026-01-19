Ca sĩ Maiquinn đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Trước khi gây chú ý vì những tin đồn tình cảm, Maiquinn từng được biết đến khi tham gia các chương trình ca hát như 'Giọng hát Việt' và 'Em xinh say hi'.
Mới đây, thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Maiquinn được nhiều người quan tâm. Cùng thời điểm này, phía người đẹp cũng có bài đăng lên tiếng về vụ việc. Cô chia sẻ: "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan".
Đồng thời, Maiquinn nhắn nhủ thêm: "Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật. Mỗi lời nói đều có giá của nó. Mong các bạn sớm dừng lại, để chuyện gia đình của người khác được êm đẹp".
