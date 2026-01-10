Diễn viên Chang Mây đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Trong sự kiện ra mắt phim, khi được hỏi về nhân vật, nữ diễn viên chia sẻ: “Đối với tôi, việc một người phân xử những khó khăn, khúc mắc trong gia đình là chuyện đang diễn ra ở đời sống hiện tại. Dương có vẻ trưởng thành hơn, là người kết nối, cân bằng cảm xúc của mẹ. Tôi nghĩ đây là hành trình không khó khăn mà chỉ cần mình khéo léo một chút”