Diễn viên Chang Mây đang gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Mới đây, diễn viên Chang Mây trở thành cái tên được bàn tán trên
mạng xã hội vì những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Khi chúng tôi liên hệ, đại diện nữ diễn viên nói “hiện tại chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào”. Thời điểm này, những thông tin về nữ diễn viên cũng được dân mạng tìm kiếm. Nhan sắc diễn viên Chang Mây
Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Từ năm 2019, cô đã được nhiều người biết đến bởi danh xưng “hot girl mùa thi”. Thời điểm đó, khoảnh khắc của người đẹp 10X tại kỳ thi THPT Quốc gia từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người ấn tượng bởi nhan sắc tựa nàng thơ
Chang Mây theo học tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng góp mặt trong các dự án phim như
Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ hay Cha tôi người ở lại nhưng chưa thật sự tạo dấu ấn. Mãi đến khi đảm nhận vai Ngân thời trẻ trong Cách em 1 milimet, tên tuổi của cô mới được khán giả biết đến nhiều hơn
Gần đây nhất, Chang Mây đảm nhận vai Dương trong
Gia đình trái dấu. Nhân vật do người đẹp 10X đảm nhận là một cô gái tài năng, nhưng phải trở thành điểm tựa khi gia đình gặp biến cố
Trong sự kiện ra mắt phim, khi được hỏi về nhân vật, nữ diễn viên chia sẻ: “Đối với tôi, việc một người phân xử những khó khăn, khúc mắc trong gia đình là chuyện đang diễn ra ở đời sống hiện tại. Dương có vẻ trưởng thành hơn, là người kết nối, cân bằng cảm xúc của mẹ. Tôi nghĩ đây là hành trình không khó khăn mà chỉ cần mình khéo léo một chút”
Đời thường, Chang Mây chuộng trang phục tôn vẻ nữ tính. Cô chủ yếu chọn các thiết kế trẻ trung, năng động. Thỉnh thoảng, người đẹp 10X làm mới mình với hình ảnh quyến rũ
Trang cá nhân của cô có khoảng 130.000 lượt theo dõi. Theo ghi nhận, các bài viết chủ yếu là những khoảnh khắc rạng rỡ của Chang Mây hay hậu trường các dự án phim ảnh mà cô tham gia
Khi vụ ồn ào xảy ra, nhiều người tràn vào trang cá nhân của Chang Mây để lại những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên cũng có không ít cư dân mạng cho rằng thông tin hiện đang một chiều, mong chờ những phản hồi cụ thể từ phía nữ diễn viên
