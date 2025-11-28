Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn

Thông tin cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Huyền Trang được nhiều người quan tâm. Trước đó, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.
Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang gây chú ý khi chia sẻ lại khoảnh khắc nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đức Huy tại Hàn Quốc. Trong loạt khoảnh khắc được cô đăng tải, bạn trai đã bí mật chuẩn bị nhẫn và hoa, thổ lộ tình cảm khiến cô vỡ òa. Nữ MC hài hước chia sẻ: "Trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ. Nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay xấu xí hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé".
Cùng thời điểm, cầu thủ Đức Huy cũng chia sẻ loạt hình ảnh bên người yêu tại Hàn Quốc. Kèm theo đó, anh hài hước viết: "Đang đùa đùa, ai ngờ gật đầu thật. Xin lỗi tất cả anh em, từ nay tăng 2 thiếu vắng một nhân tố chủ lực. Chốt đơn".
MC nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đức Huy là ai?
Thời gian qua, cặp đôi thoải mái chia sẻ những hình ảnh thân thiết trên mạng xã hội. Nam cầu thủ cũng thường xuyên đồng hành cùng bạn gái trong công việc
