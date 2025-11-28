Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn

Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang gây chú ý khi chia sẻ lại khoảnh khắc nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đức Huy tại Hàn Quốc. Trong loạt khoảnh khắc được cô đăng tải, bạn trai đã bí mật chuẩn bị nhẫn và hoa, thổ lộ tình cảm khiến cô vỡ òa. Nữ MC hài hước chia sẻ: "Trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ. Nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay xấu xí hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé".

Cùng thời điểm, cầu thủ Đức Huy cũng chia sẻ loạt hình ảnh bên người yêu tại Hàn Quốc. Kèm theo đó, anh hài hước viết: "Đang đùa đùa, ai ngờ gật đầu thật. Xin lỗi tất cả anh em, từ nay tăng 2 thiếu vắng một nhân tố chủ lực. Chốt đơn".

MC nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đức Huy là ai?

Thông tin cầu thủ Đức Huy cầu hôn bạn gái MC nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Diễn viên Đào Hoàng Yến viết: “Cảm động quá em tôi, hạnh phúc nhiều nhé”. Trong khi đó, diễn viên Hương Hà bày tỏ: “Thôi xong, em tôi nó gật đầu cái rụp rồi. Cả thế giới mừng cho nó”. Ca sĩ Bùi Duy Ngọc viết: “Bạn và Huy trưởng thành rồi, chúc mừng 2 bạn”. Ảnh: FBNV

MC Mù Tạt tên thật là Huyền Trang, sinh năm 1993. Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình như Cuộc hẹn cuối tuần, Bữa trưa vui vẻ, Trời sinh một cặp… Ngoài ra, cô còn tham gia một số dự án phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen… Trang cá nhân của nữ MC sở hữu hơn 300.000 người theo dõi Ảnh: FBNV

Huyền Trang chuộng các thiết kế đơn giản, trẻ trung trong cuộc sống đời thường. Khi dẫn dắt các sự kiện, người đẹp không ngại biến hóa ở nhiều hình ảnh khác nhau, từ gợi cảm đến thanh lịch, nữ tính. Nhờ vóc dáng cân đối, Huyền Trang gần như có thể "cân" được nhiều phong cách Ảnh: FBNV

Hình ảnh gợi cảm của Huyền Trang trong một chuyến du lịch. Dù đã ngoài 30 tuổi song cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Do đó, nữ MC được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh bạn trai dù cô lớn hơn nam cầu thủ 2 tuổi Ảnh: FBNV

Đức Huy và MC Huyền Trang vướng tin đồn hẹn hò trước đó, song chưa lên tiếng xác nhận. Hôm 8.3, nam cầu thủ đăng tải hình ảnh được thực hiện theo phong cách Ả Rập của cả hai trên trang cá nhân, kèm theo lời nhắn nhủ: "Chúc bạn phát tài phát lộc, đủ đầy sung túc, ra đường vui vẻ, về nhà yêu thương". Bộ ảnh nhận về hàng chục ngàn lượt thích sau khi chia sẻ Ảnh: FBNV

Thời gian qua, cặp đôi thoải mái chia sẻ những hình ảnh thân thiết trên mạng xã hội. Nam cầu thủ cũng thường xuyên đồng hành cùng bạn gái trong công việc Ảnh: FBNV



