Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn

Thạch Anh
Thạch Anh
28/11/2025 18:00 GMT+7

Thông tin cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Huyền Trang được nhiều người quan tâm. Trước đó, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang gây chú ý khi chia sẻ lại khoảnh khắc nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đức Huy tại Hàn Quốc. Trong loạt khoảnh khắc được cô đăng tải, bạn trai đã bí mật chuẩn bị nhẫn và hoa, thổ lộ tình cảm khiến cô vỡ òa. Nữ MC hài hước chia sẻ: "Trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ. Nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay xấu xí hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé".

Cùng thời điểm, cầu thủ Đức Huy cũng chia sẻ loạt hình ảnh bên người yêu tại Hàn Quốc. Kèm theo đó, anh hài hước viết: "Đang đùa đùa, ai ngờ gật đầu thật. Xin lỗi tất cả anh em, từ nay tăng 2 thiếu vắng một nhân tố chủ lực. Chốt đơn".

MC nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đức Huy là ai?

Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn- Ảnh 1.

Thông tin cầu thủ Đức Huy cầu hôn bạn gái MC nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Diễn viên Đào Hoàng Yến viết: “Cảm động quá em tôi, hạnh phúc nhiều nhé”. Trong khi đó, diễn viên Hương Hà bày tỏ: “Thôi xong, em tôi nó gật đầu cái rụp rồi. Cả thế giới mừng cho nó”. Ca sĩ Bùi Duy Ngọc viết: “Bạn và Huy trưởng thành rồi, chúc mừng 2 bạn”.

Ảnh: FBNV

Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn- Ảnh 2.

MC Mù Tạt tên thật là Huyền Trang, sinh năm 1993. Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình như Cuộc hẹn cuối tuần, Bữa trưa vui vẻ, Trời sinh một cặp… Ngoài ra, cô còn tham gia một số dự án phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen… Trang cá nhân của nữ MC sở hữu hơn 300.000 người theo dõi

Ảnh: FBNV

Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn- Ảnh 3.

Huyền Trang chuộng các thiết kế đơn giản, trẻ trung trong cuộc sống đời thường. Khi dẫn dắt các sự kiện, người đẹp không ngại biến hóa ở nhiều hình ảnh khác nhau, từ gợi cảm đến thanh lịch, nữ tính. Nhờ vóc dáng cân đối, Huyền Trang gần như có thể "cân" được nhiều phong cách

Ảnh: FBNV

Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn- Ảnh 4.

Hình ảnh gợi cảm của Huyền Trang trong một chuyến du lịch. Dù đã ngoài 30 tuổi song cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Do đó, nữ MC được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh bạn trai dù cô lớn hơn nam cầu thủ 2 tuổi

Ảnh: FBNV

Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn- Ảnh 5.

Đức Huy và MC Huyền Trang vướng tin đồn hẹn hò trước đó, song chưa lên tiếng xác nhận. Hôm 8.3, nam cầu thủ đăng tải hình ảnh được thực hiện theo phong cách Ả Rập của cả hai trên trang cá nhân, kèm theo lời nhắn nhủ: "Chúc bạn phát tài phát lộc, đủ đầy sung túc, ra đường vui vẻ, về nhà yêu thương". Bộ ảnh nhận về hàng chục ngàn lượt thích sau khi chia sẻ

Ảnh: FBNV

Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn- Ảnh 6.
Nhan sắc nữ MC vừa được cầu thủ Đức Huy cầu hôn- Ảnh 7.

Thời gian qua, cặp đôi thoải mái chia sẻ những hình ảnh thân thiết trên mạng xã hội. Nam cầu thủ cũng thường xuyên đồng hành cùng bạn gái trong công việc

Ảnh: FBNV


Tin liên quan

Cuộc sống của Chu Thanh Huyền sau khi cưới cầu thủ Quang Hải

Cuộc sống của Chu Thanh Huyền sau khi cưới cầu thủ Quang Hải

Từ khi chính thức 'về chung nhà', cuộc sống hôn nhân của cầu thủ Quang Hải và Chu Thanh Huyền nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Khám phá thêm chủ đề

Đức Huy Cầu thủ Đức Huy Huyền Trang MC Huyền Trang Cầu hôn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận