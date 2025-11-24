Nam Anh thừa nhận số thị phi, tiết lộ về chuyện tình cảm sau sóng gió

Bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, Nam Anh vẫn dành thời gian tập luyện yoga để vừa giữ dáng, vừa thư giãn. Người đẹp thừa nhận cuộc sống của cô có nhiều chuyển biến rõ rệt từ khi theo đuổi bộ môn này.

Cô kể: “Người ta hay nói tôi có số thị phi. Và đối diện với nó cũng là một áp lực. Cách tôi lựa chọn là ngồi thiền, tập yoga. Dần dần, tôi thấy mọi người yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi trân quý quãng thời gian này và cố gắng giữ gìn. Tôi biết cách cư xử hơn trong các tình huống”.

Nam Anh tâm sự trong chương trình Gõ cửa trái tim Ảnh: NVCC

Gần đây, Nam Anh khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển hướng sang ca hát. Nói về cột mốc này, người đẹp 9X chia sẻ khi bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật, cô muốn hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, vì có lợi thế về ngoại hình nên Nam Anh đi làm người mẫu để có kinh phí trang trải cuộc sống, đồng thời có thêm mối quan hệ trong nghề.

“Hoa hậu cũng là hành trình để trải nghiệm và học hỏi. Điều tôi mong muốn là thu hút những người cùng cảm hứng để làm những sản phẩm âm nhạc khiến khán giả cảm nhận một Nam Anh thật thú vị”, cô tâm tình.

Nam Anh nhắc đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bằng sự biết ơn. Cô nói việc quyết định thử sức ở đấu trường nhan sắc này giúp cô học hỏi và yêu thương bản thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, người đẹp 29 tuổi vui vì có thể cống hiến cho xã hội thông qua các dự án cộng đồng.

Cô chia sẻ thêm: “Trong cuộc thi, tôi học được rất nhiều. Nhưng để quay lại đấu trường nhan sắc vẫn là câu hỏi tôi chưa thể trả lời được. Nói đi thi thì đơn giản nhưng là sự chuẩn bị về nhiều thứ nên phải đắn đo nhiều. Bây giờ tôi không dám làm liều nữa”.

Sắc vóc nóng bỏng của Nam Anh. Cô hiện tập trung cho công việc, chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ tình cảm Ảnh: FBNV

Nam Anh nói về tình yêu

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Nam Anh thừa nhận mỗi khi say nắng một ai đó, bản thân sẽ không dành thời gian nhiều vào công việc. Thay vào đó, người đẹp tập trung cho người thương nhiều hơn. Thời điểm hiện tại, top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang hăng say với niềm đam mê nghệ thuật. Vì vậy, cô muốn độc thân để có nhiều thời gian suy nghĩ cho công việc, cho tương lai. “Sau đó, tôi sẽ mở cửa trái tim để tìm hiểu”, người đẹp bộc bạch.

Nói về bản thân trong chuyện tình cảm, Nam Anh hài hước thừa nhận “yêu ai là yêu dữ lắm” và “cảm thấy việc hy sinh cho người khác là hạnh phúc”. Cô nói thêm: “Tôi không tính toán mà yêu bằng bản năng, nên không kiểm soát được. Như vậy mới gọi là yêu chứ nếu giữ cho mình thì tôi thấy mất cảm xúc lắm. Còn nếu cảm thấy mọi thứ không còn hợp nữa thì thôi, đường ai nấy về”.

Nam Anh chia sẻ hiện cô đang trong giai đoạn lo lắng cho tương lai của mình nên cũng tò mò về trải nghiệm hôn nhân của mọi người xung quanh. Về kế hoạch lập gia đình, người đẹp sinh năm 1996 dự định khi bước qua tuổi 30.

Về hình mẫu lý tưởng, Nam Anh cho rằng đó phải là người có tâm hồn đẹp, có niềm đam mê và lý tưởng cống hiến cho cộng đồng. “Bạn đó phải biết quan tâm người khác, nhất là người bạn đời của mình. Về vật chất, nếu bạn đó có ý chí sẽ xây dựng được một cuộc sống ổn định. Cả tôi và bạn đó sẽ cùng nhau làm”, top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chia sẻ.