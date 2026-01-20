Nhan sắc á hậu được dân mạng 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Những ngày qua, khi người hâm mộ bóng đá hướng về giải U.23 châu Á, mối quan hệ của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thị Cẩm Ly cũng được quan tâm. Trên mạng xã hội, không ít khán giả để lại bình luận khen ngợi độ đẹp đôi, đồng thời tranh thủ “đẩy thuyền” cả hai. Cùng thời điểm này, thông tin liên quan đến Cẩm Ly cũng được dân mạng tìm kiếm.

Á hậu được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc là ai?

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, được nhận xét “xinh như búp bê”. Cẩm Ly sở hữu chiều cao 1,7 m, cân nặng 46 kg. Cô theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Hàng không Việt Nam ẢNH: FBNV

Cẩm Ly từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Sở hữu lợi thế về ngoại hình, cô gái 10X nhanh chóng tạo ấn tượng với khán giả, được mọi người đánh giá cao từ khi nhập cuộc. Trong đêm chung kết, Cẩm Ly giành danh hiệu á hậu 2, đồng thời giành giải Người đẹp Tây nguyên ẢNH: FBNV

Khi được hỏi về mong muốn “chinh chiến” một cuộc thi nhan sắc quốc tế, Cẩm Ly từng chia sẻ cô đọc nhiều bình luận trên mạng và biết bản thân còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, người đẹp cho rằng để có thể “mang chuông đi đánh xứ người” cần có sự bản lĩnh, tự tin. “Tôi nghĩ điều này bản thân cần trau dồi thêm rất nhiều”, cô nói ẢNH: FBNV

Sau cuộc thi, người đẹp 23 tuổi tích cực tham gia các sự kiện giải trí hay trình diễn thời trang. Cô chuộng phong cách thời trang nữ tính, thỉnh thoảng không ngại làm mới mình với vẻ ngoài gợi cảm ẢNH: FBNV

Trang cá nhân của Cẩm Ly có hơn 58.000 người theo dõi, đây là nơi để người đẹp chia sẻ về lịch trình hoạt động nghệ thuật cũng như tương tác với khán giả. Dù sở hữu lợi thế về ngoại hình song nhiều người nhận xét mỹ nhân đến từ Đắk Lắk chưa có nhiều hoạt động ấn tượng sau khi giành ngôi vị á hậu ẢNH: FBNV

Trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc của Cẩm Ly khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp nữ tính. Cô chuộng các thiết kế váy đơn giản hay trang phục toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Vóc dáng thon thả giúp nàng hậu có thể cân được nhiều phong cách thời trang khác nhau ẢNH: FBNV

Sở dĩ Cẩm Ly được dân mạng ghép đôi với cầu thủ Đình Bắc vì nhiều đồn đoán cho rằng cả hai đã có những tương tác trên mạng xã hội. Từ đó, từ khóa "Đình Bắc và Cẩm Ly" nhanh chóng vào danh sách tìm kiếm phổ biến. Thậm chí nhiều khán giả còn mong chờ họ thành đôi trong thời gian tới.