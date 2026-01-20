Nhan sắc á hậu được dân mạng 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly bất ngờ gây chú ý khi được 'đẩy thuyền' cùng cầu thủ Đình Bắc. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai khiến dân mạng tò mò.
Những ngày qua, khi người hâm mộ bóng đá hướng về giải U.23 châu Á, mối quan hệ của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thị Cẩm Ly cũng được quan tâm. Trên mạng xã hội, không ít khán giả để lại bình luận khen ngợi độ đẹp đôi, đồng thời tranh thủ “đẩy thuyền” cả hai. Cùng thời điểm này, thông tin liên quan đến Cẩm Ly cũng được dân mạng tìm kiếm.
Á hậu được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc là ai?
Trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc của Cẩm Ly khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp nữ tính. Cô chuộng các thiết kế váy đơn giản hay trang phục toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Vóc dáng thon thả giúp nàng hậu có thể cân được nhiều phong cách thời trang khác nhau
ẢNH: FBNV
Sở dĩ Cẩm Ly được dân mạng ghép đôi với cầu thủ Đình Bắc vì nhiều đồn đoán cho rằng cả hai đã có những tương tác trên mạng xã hội. Từ đó, từ khóa "Đình Bắc và Cẩm Ly" nhanh chóng vào danh sách tìm kiếm phổ biến. Thậm chí nhiều khán giả còn mong chờ họ thành đôi trong thời gian tới.
