Giải trí

Từ khóa về Shark Bình được tìm kiếm tăng vọt giữa tin bị bắt tạm giam

Thạch Anh
Thạch Anh
14/10/2025 16:32 GMT+7

Theo ghi nhận, từ khóa liên quan đến Shark Bình được tìm kiếm tăng vọt trên Google sau khi thông tin nam doanh nhân bị bắt được công bố.

Ngày 14.10, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi trước khi vướng ồn ào bị bắt, ông Nguyễn Hòa Bình được biết đến là một trong những doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử, từng góp mặt trong chương trình Thương vụ bạc tỉ. Ngoài ra, nam doanh nhân còn gây chú ý khi kết hôn cùng Phương Oanh - gương mặt quen thuộc của loạt phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân…

Từ khóa về Shark Bình được tìm kiếm tăng vọt giữa tin bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Shark Bình từng gây chú ý khi kết hôn cùng diễn viên Phương Oanh

Ảnh: TL

Hiện tại, thông tin liên quan đến Shark Bình đang trở thành đề tài quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ghi nhận, những từ khóa liên quan đến nam doanh nhân này được tìm kiếm tăng vọt trên Google. Cụ thể, từ khóa “shark Nguyễn Hòa Bình sinh năm bao nhiêu” tăng 450%, từ khóa “Antex” tăng 300%, từ khóa “Phương Oanh” tăng 200%, từ khóa “tài sản shark Bình” tăng 200%... Con số này cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng về vụ ồn ào của ông Nguyễn Hòa Bình.

Sau khi thông tin Shark Bình bị bắt lan truyền trên mạng xã hội, diễn viên Phương Oanh hiện chưa có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của cô vào ngày 11.10. Khi đó, sao phim Hương vị tình thân chia sẻ đoạn clip có lời bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp như Quách Thu Phương, Ngọc Hân, Hồng Quế… gửi lời động viên đến sao nữ 36 tuổi.

Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Shark Bình trước ồn ào bị bắt

Phương Oanh công khai mối quan hệ với shark Bình hồi năm 2022, vấp phải những tranh luận trái chiều vì thời điểm đó, nam doanh nhân chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người cũ. Sau ồn ào, cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 6.2023 và tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 7.2023. Trước scandal Shark Bình bị bắt, cả hai từng có tổ ấm viên mãn bên 2 con. Dù bận rộn chăm sóc gia đình song sao phim Quỳnh búp bê vẫn sắp xếp thời gian trở lại với nghệ thuật. Gần đây, cô tham gia phim Gió ngang khoảng trời xanh.

