Loạt nhạc chế bị 'đào' lại sau vụ 'sếp Mailisa' bị bắt

Sau vụ bà Phan Thị Mai bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu, dân mạng bắt đầu chia sẻ lại loạt clip nhạc chế từng được đăng tải trên Fanpage của thẩm mỹ viện Mailisa. Theo ghi nhận của chúng tôi, những màn biểu diễn này từng tạo nên những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng, thậm chí được nhiều người gọi mỉa mai là “bài ca nịnh sếp”.

Bị can Phan Thị Mai (trái) và chồng Hoàng Kim Khánh bị khởi tố vụ án buôn lậu Ảnh: BCA

Còn nhớ thời điểm năm 2023, giai điệu Bố ơi mình đi đâu thế từng được phía thẩm mỹ viện này sử dụng để tạo nên hiện tượng “sếp em Mailisa”. Ca khúc được lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội, tạo nên những tranh luận vì loạt ca từ phô trương như “sếp em rất nhiệt tình/Làm thì luôn hết mình/Chúng em cần sếp cơ”. Chưa kể, khoảnh khắc dàn nhân viên múa hát, tâng bốc bà Phan Thị Mai khiến nhiều người ngán ngẩm. Thậm chí, có cư dân mạng cho rằng đây là phương thức truyền thông của Mailisa khi tạo nên những tranh cãi trên mạng xã hội nhằm giúp thương hiệu được nhiều người biết đến.

Những đoạn clip nhạc chế về “sếp Mailisa” sau đó tiếp tục được thực hiện với việc đầu tư về hình ảnh, vũ đạo tiếp tục bị phản ứng. Từ việc chế lời ca khúc Vào đời để phô trương về thu nhập, đến việc ca ngợi về bà Phan Thị Mai bằng việc thay đổi lời ca khúc Búp bê chaomiao, Ông xã em number 1, Nụ cười 18 20… đều có công thức chung là “nịnh sếp” với những ca từ có phần lố lăng, quá đà.

Trong đó, những ca từ khiến người nghe ngán ngẩm có thể kể đến như “sếp Mai rất siêng năng, làm việc luôn luôn hăng say/yêu thương khắp muôn nơi, tấm lòng nhân hậu muôn đời” hay “sếp Mai thật là xinh đẹp/ msếp Mai em giỏi giang quá”; “sếp Mai em tuyệt vời quá đi tiền chưa hết sếp lại ký lương”...

Hình ảnh lực lượng công an đồng loạt kiểm tra hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM Ảnh: Hoàng Lê

Nhiều người cho rằng đây là chiến lược truyền thông của phía Mailisa không chỉ để thu hút thêm khách hàng mà còn để bổ sung thêm nguồn nhân sự cho chuỗi thẩm mỹ viện của mình. Song với nhiều người, độ lan tỏa của ca khúc lại theo chiều hướng tiêu cực khi họ nhận xét rằng bài hát có ca từ sến, phô trương bất chấp.

Dân mạng mỉa mai sau vụ 'sếp Mailisa' bị bắt

Đáng chú ý, sau vụ bà Phan Thị Mai bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu, những ca khúc này bất ngờ “hot trở lại”. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, phần đông khán giả đều để lại bình luận mỉa mai, chỉ trích bà Phan Thị Mai khi vì lợi nhuận trong kinh doanh mà bất chấp việc ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Một tài khoản bình luận: “Trong bài hát có câu “mọi người đều sống yên vui” hay “sức khỏe dồi dào”, vậy mà cô này lại kinh doanh những mặt hàng kém chất lượng cho người ta dùng”. Người xem khác mỉa mai: “Nay sếp lại không kịp quay MV rồi. Tết này chắc phải lấy MV cũ mà dùng”. Người dùng khác chia sẻ: “Mấy bài hát này cưỡng âm đến mắc cỡ luôn”.

Nhiều khán giả còn mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh trường hợp này để làm gương. “Làm ăn đàng hoàng chân chính mới được nhiều người ngưỡng mộ, chứ làm ăn bất chính thì phải bị xử lý”, một người dùng chia sẻ. Tài khoản khác cho hay: “Sống và làm ăn gian lận mà tỏ ra mình lương thiện để những đứa trẻ này tôn vinh, thật đáng buồn”.