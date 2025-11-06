Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Động thái của Đoàn Di Băng sau khi chồng doanh nhân bị bắt

Thạch Anh
Thạch Anh
06/11/2025 20:11 GMT+7

Đoàn Di Băng vừa có động thái gây chú ý sau khi chồng cô - doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi truy cập vào tài khoản Facebook hơn 1,9 triệu lượt theo dõi của Đoàn Di Băng xuất hiện dòng chữ “Bạn hiện không xem được nội dung này”. Vì vậy, người dùng mạng xã hội không thể tìm kiếm, xem bài đăng của nữ doanh nhân trước đó. Đây được xem là động thái của Đoàn Di Băng sau khi chồng cô - doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái của Đoàn Di Băng sau khi chồng doanh nhân bị bắt - Ảnh 1.

Đoàn Di Băng vắng bóng trên mạng xã hội thời gian qua

ẢNH: TL

Trước đó, khi vụ việc của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ lan truyền trên mạng xã hội, dư luận mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm. Bởi với nhiều người, việc sản xuất, kinh doanh hàng giả là hành động bất chấp kiếm tiền trên sức khỏe, tính mạng người khác. Cùng thời điểm này, cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của Đoàn Di Băng, để lại nhiều bình luận “mỉa mai” cô sau vụ ồn ào của chồng.

Theo ghi nhận, kể từ khi vướng ồn ào, Đoàn Di Băng gần như kín tiếng trên mạng xã hội, trái với việc hoạt động sôi nổi trước đó. Bài đăng gần nhất của nữ doanh nhân này là vào tháng 8.2025, khi cô chia sẻ về dòng sản phẩm mà mình kinh doanh. Trong khi đó, tài khoản TikTok của vợ Nguyễn Quốc Vũ hiện đã khóa chức năng bình luận. Từ nhiều tháng trước, Đoàn Di Băng đã không đăng tải video mới trên nền tảng có 1,7 triệu lượt theo dõi này.

Động thái của Đoàn Di Băng sau vụ chồng doanh nhân bị bắt được nhiều người quan tâm. Cộng đồng mạng cho rằng đây là cách cô hạn chế những ý kiến trái chiều giữa tâm điểm ồn ào.

Động thái của Đoàn Di Băng sau khi chồng doanh nhân bị bắt - Ảnh 2.

Đoàn Di Băng từng gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô vướng phải ý kiến trái chiều

ẢNH: TL

Đoàn Di Băng là ai?

Trước đó, Đoàn Di Băng từng hoạt động trong lĩnh vực ca hát, sau đó lui về phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện giải trí hay các chương trình truyền hình.

Tên tuổi của cô gắn liền với những thị phi về những phát ngôn gây sốc hay việc mặc đồ bị cho là đạo nhái… Bên cạnh đó, việc nữ doanh nhân này liên tục đăng tải những chia sẻ về cuộc sống sang chảnh với khối tài sản “khủng” cũng khiến nhiều người tranh cãi. Dân mạng cho rằng cô phung phí, cũng có nhiều người dùng những danh xưng mang tính chất mỉa mai khi nói về nữ doanh nhân này.

Hiện tại, vụ việc liên quan đến chồng Đoàn Di Băng đang được nhiều người quan tâm. Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

